Ostatnia wieczerza PiS. Będzie rozłam? [PROGRAM POLITYCZNY LIVE]

Czy PiS straci dziś w nocy 40 posłów? Zapraszamy na specjalne wydanie Programu Politycznego na żywo. Start o 20:00. Dominika Sitnicka i Agata Kołodziej analizują kryzys w Prawie i Sprawiedliwości
Już tylko dziś 23 lipca 2026 do północy parlamentarzyści PiS mają czas na złożenie deklaracji, że nie należą do żadnego stowarzyszenia. Jeśli tego nie zrobią, zostaną usunięci z partii. Ultimatum ogłoszone w ubiegłym tygodniu i uchwalone przez Prezydium Komitetu Politycznego PiS bezpośrednio uderza w stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier ze swojej inicjatywy nie zamierza rezygnować, publicznie wsparło go ponad 40 parlamentarzystów.
W południe na Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie „ostatniej szansy” Morawieckiego z Kaczyńskim. Czy sprawa rozejdzie się po kościach jak kilka miesięcy temu? Czy w PiS rzeczywiście może dojść do rozłamu i spełnią się przepowiednie „harcerzy”, którzy mówią o wewnętrznej operacji wypychania ich z partii?
Dziś o tym wszystkim opowiadamy podczas spotkania LIVE. Start o 20:00. Dołączajcie, zadawajcie pytania, podzielcie się swoimi przemyśleniami. Zapraszają Dominika Sitnicka i Agata Kołodziej.
Opozycja
Mateusz Morawiecki
Prawo i Sprawiedliwość
grill Morawieckiego
kryzys PiS
rozłam w pis
Rozwój Plus
Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.
Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Komentarze