Prawa autorskie: Pan Zdradeusz. Co wynika z epopei o rozlamie w PiS? Pan Zdradeusz. Co wynika z epopei o rozlamie w PiS?

Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Pan Zdradeusz. Co wynika z epopei o rozłamie w PiS? 30 lipca 2026 Dominika Sitnicka

Agata Kołodziej Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 2 minuty Skomentuj

Dokonało się. Jarosław Kaczyński próbował „uwięzić” Mateusza Morawieckiego i jego posłów w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny, który zebrał się we wtorek 28 lipca 2026, mógł od ręki podjąć uchwałę o usunięciu buntowników z partii. Zamiast tego zapowiedziano procedurę, w której indywidualnie sprawy parlamentarzystów rozpatrywał będzie rzecznik dyscyplinarny z odwołaniem do sądu koleżeńskiego. Tymczasem czas uciekał, grill inaugurujący Rozwój Plus zaplanowany był na 31 lipca, podobnie jak lista wakacyjnych wydarzeń.

Morawiecki postanowił nie czekać na formalne dopełnienie procedur i, pozostając nadal w partii, założył na ostatnim przed wrześniem posiedzeniu własny klub. W dzisiejszym odcinku opowiadamy o tym, w jaki sposób doszło do ostatecznego podziału PiS i co wynika z tego dla szans wyborczych prawej sceny politycznej w 2027 roku.

Liberałowie instynktownie reagują z nieskrywanym entuzjazmem na rozpad ich odwiecznego adwersarza. Z jednej strony ta radość jest przedwczesna, bo nawet sondaże z uwzględnieniem czterech komitetów prawicowych – PiS-u, Konfederacji, Korony i Rozwoju Plus – pokazują, że taka koalicja miałaby obecnie w Sejmie większość. Ale cztery, zamiast trzech komitetów, to sytuacja daleko bardziej ryzykowna. Nie bez znaczenia jest także fakt, że rozpad PiS na dwie ostro atakujące się partie będzie pogłębiać wrażenie chaosu, jaki panuje na prawicowej scenie polityki. To sytuacja diametralnie odmienna od tego, jaką – pomimo oczywistych różnic – synergię prezentowały w kampanii trzy komitety ówczesnej opozycji.

A w „Politycznym Plusie” Agata Kołodziej i Dominika Sitnicka opowiadają o tym, co ostatecznie wynika z rządowych zapowiedzi reform w ochronie zdrowia. Czy ktoś odważy się dotknąć głównej bolączki tego systemu, czyli problemów z siatkami szpitali?

Skomentuj Google News Wydrukuj Opozycja Jarosław Kaczyński Mateusz Morawiecki Prawo i Sprawiedliwość Program Polityczny Dominika Sitnicka Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach. Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach. Agata Kołodziej Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”. Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

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