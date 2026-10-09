Prawa autorskie: Fot. Klaudia Radecka / Agencja Wyborcza.pl Fot. Klaudia Radecka... Prawa autorskie: Fot. Klaudia Radecka / Agencja Wyborcza.pl Fot. Klaudia Radecka...

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 października 2026 Dodaj nas w Google Monika Piątkowska. Czy z podwarszawskiego Nadarzyna sięgnie po krakowską prezydenturę? Katarzyna Kojzar

Marcel Wandas

Angelika Pitoń przeczytasz w 13 minut Jej kampanię próbują ciągnąć Tusk i Sikorski. Ale lokalni radni trzymają się na dystans. W dużej części nieprzekonani wydają się też mieszkańcy. Monice Piątkowskiej będzie trudno o sukces w II turze krakowskich wyborów. Kim jest ta kandydatka KO i PSL? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Klaudia Radecka / Agencja Wyborcza.pl Fot. Klaudia Radecka... Prawa autorskie: Fot. Klaudia Radecka / Agencja Wyborcza.pl Fot. Klaudia Radecka...

Na trawniku przed Kancelarią Premiera ustawiono trzy mikrofony. Jeden dla Donalda Tuska, drugi dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, a między nimi stanęła senator Monika Piątkowska. Był czerwiec 2026 roku, a premier z wicepremierem w ten sposób przedstawili kandydatkę, która wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa.

Pod koniec przemówień wszyscy wzięli się za ręce i unieśli je w zwycięskim geście. W tym momencie w internecie już pełno było komentarzy. Mieszkańcy pytali, jak to możliwe, że krakowska kandydatka ogłaszana jest w Warszawie. Aleksandra Owca, kandydatka Razem, komentowała: „Nawet nie da się powiedzieć, że w teczce przywieźli, bo nie chciało się im przyjechać”. Komentatorzy polityczni mówili — falstart kampanii.