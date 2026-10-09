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Prawa autorskie: Fot. Klaudia Radecka / Agencja Wyborcza.plFot. Klaudia Radecka...
09 października 2026

Monika Piątkowska. Czy z podwarszawskiego Nadarzyna sięgnie po krakowską prezydenturę?

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Jej kampanię próbują ciągnąć Tusk i Sikorski. Ale lokalni radni trzymają się na dystans. W dużej części nieprzekonani wydają się też mieszkańcy. Monice Piątkowskiej będzie trudno o sukces w II turze krakowskich wyborów. Kim jest ta kandydatka KO i PSL?

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Na trawniku przed Kancelarią Premiera ustawiono trzy mikrofony. Jeden dla Donalda Tuska, drugi dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, a między nimi stanęła senator Monika Piątkowska. Był czerwiec 2026 roku, a premier z wicepremierem w ten sposób przedstawili kandydatkę, która wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa.

Pod koniec przemówień wszyscy wzięli się za ręce i unieśli je w zwycięskim geście. W tym momencie w internecie już pełno było komentarzy. Mieszkańcy pytali, jak to możliwe, że krakowska kandydatka ogłaszana jest w Warszawie. Aleksandra Owca, kandydatka Razem, komentowała: „Nawet nie da się powiedzieć, że w teczce przywieźli, bo nie chciało się im przyjechać”. Komentatorzy polityczni mówili — falstart kampanii.

Sama Piątkowska tłumaczyła później, że nie mogła ogłosić swojego startu w Krakowie, bo trwało posiedzenie Senatu, a skoro jest senatorką, to jej obowiązkiem jest pozostanie w stolicy.

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Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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