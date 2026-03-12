Pierwszy tydzień kandydata Czarnka usłany ciosami Mentzena

Gdyby nie 1,5%, mogłoby nie być OKO.press
Twoja pomoc ma znaczenie
Oficjalny kandydat PiS na premiera zasłynął w tym tygodniu przede wszystkim historią o wdrażaniu ideologii „OZE-SROZE” przy pomocy fotowoltaiki. Ale to nie ze strony mediów ani polityków koalicji rządzącej przyjął najcięższe ciosy.
Powiedz nam, co myślisz o OKO.press! Weź udział w krótkiej, anonimowej ankiecie.Przejdź do ankiety
A jednak Przemysław Czarnek. Oficjalny kandydat PiS na premiera zasłynął w tym tygodniu przede wszystkim historią o wdrażaniu ideologii „OZE-SROZE” przy pomocy fotowoltaiki. Ale to nie ze strony mediów ani polityków koalicji rządzącej przyjął najcięższe ciosy.
Pierwsze reakcje Konfederacji, a przede wszystkim Sławomira Mentzena wskazują, że profesora KUL czeka trudna kampania.
Czy ataki to, jak wskazuje Jarosław Kaczyński, oznaka, że Konfederacja widzi w Czarnku poważnego rywala? Czy może jednak Mentzen i Bosak po prostu „poczuli krew” i uważają, że PiS odsłania się, wystawiając do kampanii byłego ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego?
Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak komentują pierwsze dni Czarnka w roli „nowej nadziei” Prawa i Sprawiedliwości.
A w Politycznym Plusie dla osób, które wspierają OKO.press, rozmawiamy na temat wyboru nowych sędziów do TK. Czy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie, czy raczej czeka nas nowy front walki prezydenta z koalicją?
Program Polityczny co tydzień od godz. 18 na YouTubie, Spotify i Apple Podcasts.
Opozycja
Grzegorz Braun
Przemysław Czarnek
Jarosław Kaczyński
Sławomir Mentzen
Konfederacja
Prawo i Sprawiedliwość
kandydat na premiera
Korona Konfederacji
Program Polityczny
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Komentarze