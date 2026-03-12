Gdyby nie 1,5%, mogłoby nie być OKO.press

Pierwszy tydzień kandydata Czarnka usłany ciosami Mentzena

Oficjalny kandydat PiS na premiera zasłynął w tym tygodniu przede wszystkim historią o wdrażaniu ideologii „OZE-SROZE” przy pomocy fotowoltaiki. Ale to nie ze strony mediów ani polityków koalicji rządzącej przyjął najcięższe ciosy.

Pierwsze reakcje Konfederacji, a przede wszystkim Sławomira Mentzena wskazują, że profesora KUL czeka trudna kampania.

Czy ataki to, jak wskazuje Jarosław Kaczyński, oznaka, że Konfederacja widzi w Czarnku poważnego rywala? Czy może jednak Mentzen i Bosak po prostu „poczuli krew” i uważają, że PiS odsłania się, wystawiając do kampanii byłego ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego?

Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak komentują pierwsze dni Czarnka w roli „nowej nadziei” Prawa i Sprawiedliwości.

A w Politycznym Plusie dla osób, które wspierają OKO.press, rozmawiamy na temat wyboru nowych sędziów do TK. Czy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie, czy raczej czeka nas nowy front walki prezydenta z koalicją?

Program Polityczny co tydzień od godz. 18 na YouTubie, Spotify i Apple Podcasts.

;
