Prawa autorskie: neo-sędzia SN neo-sędzia SN Prawa autorskie: neo-sędzia SN neo-sędzia SN

Zaloguj się, aby zapisać na później 29 października 2026 Dodaj nas w Google Pijany neo-sędzia SN przewrócił się na dworcu. Został zawieszony Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 2 minuty W trybie natychmiastowym został zawieszony neo-sędzia SN Andrzej Michałowicz ze Słupska, mąż byłej członkini neo-KRS. Razem z żoną, szwagierką i jej mężem szybko awansowali za władzy PiS. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: neo-sędzia SN neo-sędzia SN Prawa autorskie: neo-sędzia SN neo-sędzia SN

Neo-sędzia SN został zawieszony na miesiąc w czwartek 29 października 2026 roku przez pełniącego obowiązki prezesa SN, neo-sędziego Zbigniewa Kapińskiego (na zdjęciu na górze). Data nie jest przypadkowa. Tego dnia neo-sędzia SN Andrzej Michałowicz z Izby Karnej był pierwszy dzień w pracy po zwolnieniu lekarskim.

Michałowicz był na zwolnieniu po tym, jak poturbował się pod wpływem alkoholu. Chodzi o incydent z 8 października 2026 roku na dworcu kolejowym w Słupsku. Kierownik pociągu wezwał tam około godziny 16 policję do pijanego mężczyzny, który zataczał się. W końcu przewrócił się na dworcu i doznał obrażeń twarzy. Mężczyznę zabrało pogotowie.