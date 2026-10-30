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Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.plFot. Slawomir Kamins...
30 października 2026

Pilne: Prezes TK Święczkowski i zastępca zawieszeni. Trybunałem kieruje sędzia Korwin-Piotrowska

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i wiceprezes TK Bartłomiej Sochański zostali na miesiąc odsunięci od wykonywania obowiązków służbowych. Prokuratura złożyła też cztery wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. To wstęp do zmian w Trybunale Konstytucyjnym i przywrócenia w nim praworządności.

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Aktualizacja: OKO.press dotarło do zarządzeń kierującej Trybunałem Konstytucyjnym sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej zawieszających prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wyjaśnienie tego, co aktualnie dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym znajduje się w tekście poniżej.

Po godzinie 17 w piątek 30 października 2016 roku za ogrodzeniem Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się oddział prewencyjny policji. Szybko relację spod TK zaczęła nadawać powiązana z PiS TV Republika. Pod gmachem pojawili się politycy PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim i byłą prezes TK Julią Przyłębską (znanej m. in. z gotowania obiadów dla prezesa PiS). Z powodu sytuacji pod TK do Polski zawrócił prezydencki samolot z Karolem Nawrockim, który leciał na wizytę do Senegalu.

Nagły zwrot sytuacji w TK to wstęp do działań w celu przywrócenia praworządności w Trybunale. Za władzy PiS został on upolityczniony. W 2026 roku Koalicja wybrała w Sejmie 8 nowych sędziów. Ale obecny prezes TK (na zdjęciu u góry) Bogdan Święczkowski, były Prokurator Krajowy i zaufany Ziobry, nie dopuścił do orzekania pięciu z nich.

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Zgromadzenie

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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