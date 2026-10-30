Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins... Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins...

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 października 2026 Dodaj nas w Google Pilne: Prezes TK Święczkowski i zastępca zawieszeni. Trybunałem kieruje sędzia Korwin-Piotrowska Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 6 minut Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i wiceprezes TK Bartłomiej Sochański zostali na miesiąc odsunięci od wykonywania obowiązków służbowych. Prokuratura złożyła też cztery wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. To wstęp do zmian w Trybunale Konstytucyjnym i przywrócenia w nim praworządności. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins... Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Slawomir Kamins...

Aktualizacja: OKO.press dotarło do zarządzeń kierującej Trybunałem Konstytucyjnym sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej zawieszających prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wyjaśnienie tego, co aktualnie dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym znajduje się w tekście poniżej.

Po godzinie 17 w piątek 30 października 2016 roku za ogrodzeniem Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się oddział prewencyjny policji. Szybko relację spod TK zaczęła nadawać powiązana z PiS TV Republika. Pod gmachem pojawili się politycy PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim i byłą prezes TK Julią Przyłębską (znanej m. in. z gotowania obiadów dla prezesa PiS). Z powodu sytuacji pod TK do Polski zawrócił prezydencki samolot z Karolem Nawrockim, który leciał na wizytę do Senegalu.