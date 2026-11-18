Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 18 listopada 2026 Dodaj nas w Google Pilne: Święczkowski dostanie zarzuty. Zgromadzenie TK uchyliło mu immunitet Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 8 minut Zawieszony prezes TK Bogdan Święczkowski dostanie pierwsze zarzuty karne w związku z trzema śledztwami Prokuratury Krajowej. Jego zawieszenie przedłużono bezterminowo i obniżono mu wynagrodzenie o 50 procent. Zawieszony został też wiceprezes TK. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Immunitet prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego (na zdjęciu u góry) i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego uchyliło we wtorek 17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Poinformowano o tym dopiero w środę 18 listopada po godzinie 17. W Zgromadzeniu wzięło udział ośmioro nowych sędziów. Było kworum, choć w sprawie immunitetu nie jest ono wymagane, bo głosują tylko sędziowie obecni na Zgromadzeniu, co wynika z ustawy o statusie sędziów TK.

Prezes i wiceprezes TK nie stawili się na wysłuchanie. Nie zablokowało to jednak Zgromadzenia – ich stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Zgromadzenie, uchylając im immunitety, jednocześnie zawiesiło ich w pełnieniu obowiązków służbowych do czasu zakończenia postępowania karnego. Obniżono im też na czas zawieszenia wynagrodzenie – Święczkowskiemu o 50 procent, Sochańskiemu o 25 procent.