PiS zagubiony na braunistowskim szlaku

Braunizacja przekazu PiS-u jest faktem. Choć Przemysław Czarnek, który w poniedziałek wzywał do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy, został publicznie skarcony przez Kaczyńskiego, to publicznie swych słów się nie wypiera i twierdzi, że został źle zrozumiany i wyrwany z kontekstu
Jarosław Kaczyński ogłosił w środę 15 lipca 2026 start prawicowego paktu senackiego. Myśl o takim projekcie na wybory w 2027 roku krążyła od dłuższego czasu. Ale na konferencji z prezesem PiS nie pojawił się nikt z liczącej się siły politycznej. Pakt ogłoszony został nie z Bosakiem, nie z Mentzenem, ale z… Markiem Wochem, który w wyborach prezydenckich zdobył zawrotne 18 tysięcy głosów.
Czy to kolejne szachy 5D i próba odwrócenia uwagi od wewnętrznych problemów? Czy może jednak objaw choroby toczącej tę formację? Trudno nie dopatrywać się desperacji u lidera największej prawicowej partii, który wyciąga rękę po kogoś, kto przegrał w pierwszej turze nawet z Maciejem Maciakiem.
A może kluczem jest jednak współpraca Wocha z Grzegorzem Braunem? Tak, tak, jeszcze jesienią 2025 mieli razem tworzyć szeroki front gaśnicowy. Braunizacja przekazu PiS-u jest faktem. Choć Przemysław Czarnek, który w poniedziałek wzywał do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy, został publicznie skarcony przez Kaczyńskiego, to publicznie swych słów się nie wypiera i twierdzi, że został źle zrozumiany i wyrwany z kontekstu.
A kontekst jest taki, że Rosja to zagrożenie i Ukraina powinna być wspierana w walce z nią. Ale rząd PiS już ją wsparł (złomem – jak sami politycy PiS-u określają teraz tę pomoc), więc na razie starczy, kolejną pomoc można wstrzymać. Ale oczywiście tylko „na ten moment”? Rozumiecie coś z tego?
A w „Politycznym Plusie” dla osób wspierających OKO.press rozmawiamy o ataku na ukraińską dziewczynkę w Bielsku-Białej i o tym, jakie narracje wokół tego wydarzenia konstruują politycy.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
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