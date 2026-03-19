Po co było prezydentowi weto do SAFE?

Generałom nie udało się przekonać Karola Nawrockiego do podpisu ustawy wprowadzającej program SAFE. Rząd mówi o zdradzie narodowej, prezydent przekonuje, że z prezesem NBP przedstawili rozwiązanie „Polski Sejf 0 proc.”, które jest bardziej opłacalne finansowo. Czy rzeczywiście Karol Nawrocki i Adam Glapiński znaleźli magiczny sposób na bezkosztowe miliardy na obronność? Czy plan B, którego wdrożenie rząd zapowiadał od tygodni doprowadzi do utraty części wynegocjowanych z KE środków? W dzisiejszym odcinku szukamy też odpowiedzi na pytanie, dlaczego prezydent postanowił sprzeciwić się woli wojska. I czy prawicowy elektorat kupi opowieść o tym, że sprzeciw wobec taniego kredytu europejskiego to rzeczywiście obrona suwerenności.