Polska 2050 i przekleństwa demokracji. Czy Szymon Hołownia ostatecznie rozbije własną partię?

29 stycznia 2026 Agata Szczęśniak

Dominika Sitnicka

Piekło, chaos, programowa samozagłada, Polska 1670 – tak o swojej partii mówi dziś Szymon Hołownia.

Polska 2050 miała ambicję być partią najbardziej demokratyczną, przejrzystą, oferującą nowe standardy i przyciągającą ludzi dalekich od cynizmu i politycznych gierek. A może co za dużo demokracji to niezdrowo?

W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak porównują wybory w Polsce 2050 do wyborów na przewodniczących Nowej Lewicy, PSL i KO. Co wiedzą o uprawianiu polityki „stare” partie, czego nie wie Polska 2050?

Dziennikarki OKO.press zastanawiają się też, czy Szymon Hołownia faktycznie wyprowadzi ludzi z partii?

Wyjaśniamy też, czym Koalicja Obywatelska może kusić Paulinę Hennig-Kloskę i dlaczego jej mandat poselski jest tak ważny.