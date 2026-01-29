Polska 2050 i przekleństwa demokracji. Czy Szymon Hołownia ostatecznie rozbije własną partię?

Polska 2050 miała ambicję być partią najbardziej demokratyczną, przejrzystą, oferującą nowe standardy i przyciągającą ludzi dalekich od cynizmu i politycznych gierek. A może co za dużo demokracji to niezdrowo?
Piekło, chaos, programowa samozagłada, Polska 1670 – tak o swojej partii mówi dziś Szymon Hołownia.
W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak porównują wybory w Polsce 2050 do wyborów na przewodniczących Nowej Lewicy, PSL i KO. Co wiedzą o uprawianiu polityki „stare” partie, czego nie wie Polska 2050?
Dziennikarki OKO.press zastanawiają się też, czy Szymon Hołownia faktycznie wyprowadzi ludzi z partii?
Wyjaśniamy też, czym Koalicja Obywatelska może kusić Paulinę Hennig-Kloskę i dlaczego jej mandat poselski jest tak ważny.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
