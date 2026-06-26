Prawa autorskie: Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Maciek Jaźwieck... Prawa autorskie: Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Maciek Jaźwieck...

Zaloguj się, aby zapisać na później 26 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Powstrzymajcie działania, na których tracimy, a korzysta Moskwa. Polsko-ukraiński list otwarty Od pierwszych dni rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie tysiące Polaków i Ukraińców połączyło siły, aby nieść pomoc potrzebującym. Dziś z niepokojem obserwujemy narastające napięcia i niepotrzebne spory pomiędzy Polską a Ukrainą – list otwarty do władz RP i Ukrainy w sprawie dialogu, współpracy i wzajemnego szacunku. OKO.press dołącza do apelu. Redakcja OKO.press Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 5 minut Skomentuj

„Rozumiemy, że między państwami mogą pojawiać się różnice zdań, interesów czy ocen wydarzeń historycznych. Jesteśmy jednak przekonani, że eskalacja konfliktów politycznych nie służy ani Polsce, ani Ukrainie”.

„Ми розуміємо, що між державами можуть виникати розбіжності в поглядах, інтересах чи оцінках історичних подій. Проте ми переконані, що ескалація політичних конфліктів не служить ані Польщі, ані Україні”.

Publikujemy list 45 polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych — po polsku i po ukraińsku.

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, wydawca OKO.press dołącza do listy sygnatariuszy.

Szanowni Państwo, Шановні пані та панове!

My, przedstawiciele polskich i ukraińskich fundacji, organizacji społecznych, środowisk obywatelskich, wolontariusze i wolontariuszki oraz obywatele i obywatelki Polski i Ukrainy, zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy z apelem o odpowiedzialność, konstruktywny dialog oraz wzajemny szacunek w relacjach między naszymi państwami i narodami.

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie tysiące Polaków i Ukraińców połączyło siły, aby nieść pomoc potrzebującym. Wspólnie organizowaliśmy pomoc humanitarną, przyjmowaliśmy uchodźców, wspieraliśmy rodziny dotknięte wojną, dzieci, młodzież, studentów, rodziny poległych żołnierzy, weteranów oraz osoby potrzebujące pomocy. Budowaliśmy również mosty solidarności i współpracy między naszymi narodami. W tych trudnych chwilach pokazaliśmy, że jedność, wzajemne wsparcie i człowieczeństwo są silniejsze niż strach i podziały.

Dziś z niepokojem obserwujemy narastające napięcia i niepotrzebne spory pomiędzy Polską a Ukrainą. Rozumiemy, że między państwami mogą pojawiać się różnice zdań, interesów czy ocen wydarzeń historycznych. Jesteśmy jednak przekonani, że eskalacja konfliktów politycznych nie służy ani Polsce, ani Ukrainie.

Nie służy również milionom ludzi, którzy przez ostatnie lata budowali wzajemne zaufanie, współpracę i przyjaźń.

Największym beneficjentem wszelkich podziałów pomiędzy naszymi narodami jest Rosja. Każde nieporozumienie, każde wzajemne oskarżenie i każda niepotrzebna eskalacja osłabiają jedność wolnego świata oraz wysiłki na rzecz bezpieczeństwa Europy, pokoju i przyszłości naszych społeczeństw.

Dlatego apelujemy do władz obu państw o powściągliwość, odpowiedzialność i konstruktywny dialog.

Prosimy o szukanie porozumienia, a nie powodów do konfliktu. Prosimy pamiętać, że za decyzjami politycznymi stoją miliony ludzi, którzy chcą żyć w pokoju, bezpieczeństwie i wzajemnym szacunku.

Polacy i Ukraińcy udowodnili już, że potrafią być razem w najtrudniejszych momentach historii. Nie pozwólmy, aby to, co udało się wspólnie zbudować dzięki solidarności, zostało osłabione przez niepotrzebne spory. Nasze narody potrzebują dziś mądrości, odpowiedzialności i współpracy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wierzymy, że przyszłość Polski i Ukrainy powinna opierać się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu, szacunku i solidarności. Wzywamy obie strony do działań, które będą wzmacniać przyjaźń między naszymi narodami, a nie ją osłabiać.

Nie pozwólmy, aby podziały zwyciężyły tam, gdzie zwyciężyła solidarność. Razem byliśmy silni. Razem jesteśmy silni.

Razem możemy być jeszcze silniejsi.

Sygnatariusze

Fundacja „Tarcza dla Ukrainy”

Fundacja „Solidarność bez Granic”

Fundacja All for Ukraine

Polsko-­Ukraińsko­-Kanadyjska Fundacja Stypendialna „KALYNA”

Komitet Obrony Demokracji (KOD)

Stowarzyszenie ALL4UA

Fundacja Imprez Masowych

NGO Communication Media Center

Fundacja Siła Jedności

Fundacja Aktywna Integracja

Fundacja Widowisk Masowych

Fundacja Dyplomacji Kulturalnej

Fundacja Otwarty Dialog

Hope Harmony Foundation

Fundacja Terytorium Kobiet

ВГО „Територія Жінок”

Fundacja Demokracja

Ciepło z Polski

Kongres Katoliczek i Katolików

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Akcja Demokracja

Ukraina SOS

Maidan Monitoring Information Centre

Lepsza Demokracja

Otwarta Rzeczpospolita ­ Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Obywatele RP

Fundacja Siła Jedności

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Euromajdan­ Warszawa

Fundacja ZUSTRICZ

FUNDACJA WORLD FOR UKRAINE (W4UAF)

ГО «Сімейний центр психології та розвитку Бі Хеппі»

Fundacja Strefa Zieleni

Fundacja HHI FOR UKRAINE

Stowarzyszenie “Pod Skrzydłem Anioła”

Асоціація «Укрводоканалекологія»

Fundacja Jest Nadzieja

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Го „Будь Зміною”

ГО „Європейська правда”

Stowarzyszenie Folkowisko – Fundacja Humanitarna Folkowisko

Благодійна Організація

Благодійний Фонд „Збережемо Своїх”

Fundacja „OPORA in Poland”

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO

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Шановні пані та панове, Szanowni Państwo!

Ми, представники польських та українських фондів, громадських організацій, громадянського суспільства, волонтери й волонтерки, а також громадяни та громадянки Польщі й України, звертаємося до влади Республіки Польща та України із закликом до відповідальності, конструктивного діалогу та взаємної поваги у відносинах між нашими державами та народами.

Від перших днів російської агресії проти України тисячі поляків та українців об’єднали свої зусилля, щоб допомагати тим, хто цього потребує. Ми спільно організовували гуманітарну допомогу, приймали біженців, підтримували сім’ї, які постраждали від війни, дітей, молодь, студентів, родини загиблих воїнів, ветеранів та інших людей, які потребували допомоги. Ми також будували мости солідарності та співпраці між нашими народами. У ці складні часи ми довели, що єдність, взаємна підтримка та людяність сильніші за страх і розбрат.

Сьогодні ми з занепокоєнням спостерігаємо за зростанням напруження та непотрібних суперечок між Польщею та Україною. Ми розуміємо, що між державами можуть виникати розбіжності в поглядах, інтересах чи оцінках історичних подій. Проте ми переконані, що ескалація політичних конфліктів не служить ані Польщі, ані Україні.

Вона також не служить мільйонам людей, які протягом останніх років будували взаємну довіру, співпрацю та дружбу.

Найбільшим бенефіціаром будь­яких поділів між нашими народами є Росія.

Кожне непорозуміння, кожне взаємне звинувачення та кожна непотрібна ескалація послаблюють єдність вільного світу та спільні зусилля задля безпеки Європи, миру та майбутнього наших суспільств.

Тому ми закликаємо владу обох держав до стриманості, відповідальності та конструктивного діалогу. Просимо шукати порозуміння, а не приводи для конфлікту.

Просимо пам’ятати, що за політичними рішеннями стоять мільйони людей, які прагнуть жити в мирі, безпеці та взаємній повазі.

Поляки та українці вже довели, що здатні бути разом у найскладніші моменти історії. Не дозволимо, щоб те, що вдалося спільно побудувати завдяки солідарності, було ослаблене непотрібними суперечками. Наші народи сьогодні потребують мудрості, відповідальності та співпраці більше, ніж будь­коли раніше. Ми віримо, що майбутнє Польщі та України має ґрунтуватися на партнерстві, взаємній довірі, повазі та солідарності. Закликаємо обидві сторони до дій, які зміцнюватимуть дружбу між нашими народами, а не послаблюватимуть її.

Не дозволимо, щоб поділи перемогли там, де перемогла солідарність. Разом ми були сильними. Разом ми є сильними.

Разом ми можемо бути ще сильнішими.

Підписанти

Fundacja „Tarcza dla Ukrainy”

Fundacja „Solidarność bez Granic”

Fundacja All for Ukraine

Polsko-­Ukraińsko­-Kanadyjska Fundacja Stypendialna „KALYNA”

Komitet Obrony Demokracji (KOD)

Stowarzyszenie ALL4UA

Fundacja Imprez Masowych

NGO Communication Media Center

Fundacja Siła Jedności

Fundacja Aktywna Integracja

Fundacja Widowisk Masowych

Fundacja Dyplomacji Kulturalnej

Fundacja Otwarty Dialog

Hope Harmony Foundation

Fundacja Terytorium Kobiet

ВГО „Територія Жінок”

Fundacja Demokracja

Ciepło z Polski

Kongres Katoliczek i Katolików

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Akcja Demokracja

Ukraina SOS

Maidan Monitoring Information Centre

Lepsza Demokracja

Otwarta Rzeczpospolita ­ Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Obywatele RP

Fundacja Siła Jedności

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Euromajdan­ Warszawa

Fundacja ZUSTRICZ

FUNDACJA WORLD FOR UKRAINE (W4UAF)

ГО «Сімейний центр психології та розвитку Бі Хеппі»

Fundacja Strefa Zieleni

Fundacja HHI FOR UKRAINE

Stowarzyszenie “Pod Skrzydłem Anioła”

Асоціація «Укрводоканалекологія»

Fundacja Jest Nadzieja

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Го „Будь Зміною”

ГО „Європейська правда”

Stowarzyszenie Folkowisko – Fundacja Humanitarna Folkowisko

Благодійна Організація

Благодійний Фонд „Збережемо Своїх”

Fundacja „OPORA in Poland”

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO

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