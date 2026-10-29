Pożegnanie z lodowcami. Ocieplenie klimatu pozbawi wody setki milionów ludzi

W latach 1983–2003 jego powierzchnia skurczyła się o ponad 90 proc. – z około 10 ha do zaledwie 0,7 ha. Przez kolejne 20 lat Triglavski był lodowcem tylko z nazwy. O jego dawnej obecności świadczyły coraz mniejsze płaty lodu i firnu, uparcie trzymające się skał. Rosnące na skutek zmian klimatycznych średnie temperatury – także wysoko w górach – przesądziły jednak los i tych resztek. W październiku 2026 roku naukowcy potwierdzili zniknięcie ostatniego widocznego fragmentu lodowca Triglavskiego – doniosły w tym tygodniu europejskie media.