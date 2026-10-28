Prawa autorskie: FOT. TOMASZ WASZCZUK / Agencja Wyborcza.pl FOT. TOMASZ WASZCZUK... Prawa autorskie: FOT. TOMASZ WASZCZUK / Agencja Wyborcza.pl FOT. TOMASZ WASZCZUK...

Zaloguj się, aby zapisać na później 28 października 2026 Dodaj nas w Google Puszcza Białowieska pod ochroną, jelenie pod lufami. Zakaz polowań tylko na papierze Regina Skibińska przeczytasz w 3 minuty Plan Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska zakłada wykluczenie polowań z 96 proc. terenu puszczy. Na razie jednak myśliwi nadal mogą strzelać do jeleni, dzików i saren. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wskazuje konkretnego terminu wprowadzenia zakazu. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: FOT. TOMASZ WASZCZUK / Agencja Wyborcza.pl FOT. TOMASZ WASZCZUK... Prawa autorskie: FOT. TOMASZ WASZCZUK / Agencja Wyborcza.pl FOT. TOMASZ WASZCZUK...

Była połowa września. Wieczorami, nocami i o świcie przez Puszczę Białowieską niosły się tęskne porykiwania jeleni. Rykowisko, czyli okres godowy tych zwierząt to wyjątkowy czas, zarówno dla nich samych, jak i dla przyrodników oraz mieszkańców okolic, w których żyją jelenie. W ich głosach słychać siłę i emocje związane z potrzebą przekazania genów. Szczęśliwcy mogą też obserwować interakcje między samcami: demonstracyjne prezentowanie sylwetek i poroży a czasem zderzanie się porożami, gdy rywale próbują się wzajemnie odepchnąć lub zmusić do odwrotu.

W jeden z wrześniowych wieczorów, gdy echo niosło przez puszczę porykiwania, odezwała się do mnie mieszkanka Białowieży. Powiedziała, że regularnie odbywają się polowania w Puszczy Białowieskiej. Kolejna informacja o podobnej treści wpłynęła do mnie od Tomasza Onikijuka, znanego jako Dziad Borowy, przewodnika po Puszczy Białowieskiej. – 15 września słyszałem sześć strzałów koło rezerwatu Szczekotowo. Dzień później trzy strzały – relacjonował Dziad Borowy.