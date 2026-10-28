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Prawa autorskie: FOT. TOMASZ WASZCZUK / Agencja Wyborcza.plFOT. TOMASZ WASZCZUK...
28 października 2026

Puszcza Białowieska pod ochroną, jelenie pod lufami. Zakaz polowań tylko na papierze

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Plan Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska zakłada wykluczenie polowań z 96 proc. terenu puszczy. Na razie jednak myśliwi nadal mogą strzelać do jeleni, dzików i saren. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wskazuje konkretnego terminu wprowadzenia zakazu.

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Była połowa września. Wieczorami, nocami i o świcie przez Puszczę Białowieską niosły się tęskne porykiwania jeleni. Rykowisko, czyli okres godowy tych zwierząt to wyjątkowy czas, zarówno dla nich samych, jak i dla przyrodników oraz mieszkańców okolic, w których żyją jelenie. W ich głosach słychać siłę i emocje związane z potrzebą przekazania genów. Szczęśliwcy mogą też obserwować interakcje między samcami: demonstracyjne prezentowanie sylwetek i poroży a czasem zderzanie się porożami, gdy rywale próbują się wzajemnie odepchnąć lub zmusić do odwrotu.

W jeden z wrześniowych wieczorów, gdy echo niosło przez puszczę porykiwania, odezwała się do mnie mieszkanka Białowieży. Powiedziała, że regularnie odbywają się polowania w Puszczy Białowieskiej. Kolejna informacja o podobnej treści wpłynęła do mnie od Tomasza Onikijuka, znanego jako Dziad Borowy, przewodnika po Puszczy Białowieskiej. – 15 września słyszałem sześć strzałów koło rezerwatu Szczekotowo. Dzień później trzy strzały – relacjonował Dziad Borowy.

Rykowisko to tradycyjnie ulubiony czas myśliwych. Wykorzystują to, że samce jeleni, pochłonięte rywalizacją o samice, tracą naturalną czujność. Łatwo można je pobawić życia, a ich głowy powiesić nad kominkiem. Skoro wrześniowe polowanie na jelenie jest normą, to czemu to w Puszczy Białowieskiej wywołało takie zaskoczenie?

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Puszcza Białowieska

Regina Skibińska

Absolwentka prawa, z zawodu dziennikarka, przez wiele lat związana z „Rzeczpospolitą”. Trzykrotna laureatka konkursu dziennikarskiego Polskiej Izby Ubezpieczeń i laureatka Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska w 2023 r. Obecnie freelancerka, pisywała m.in. do „Gazety Wyborczej”, miesięcznika „National Geographic Traveler”, „Parkietu”, Obserwatora Finansowego i Prawo.pl. Po latach mieszkania w Warszawie osiadła z gromadką kotów na Podlasiu.

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