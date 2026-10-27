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Radża Szehade i Penny Johnson dla OKO.press: o przyszłości Palestyny z nadzieją, mimo wszystko

Jakub Szymczak przeczytasz w 13 minut

„Ten obszar jest tak mały, że nie może pozostać podzielony na zawsze. Musi stanowić jedną całość i musimy znaleźć sposób na wspólne życie w warunkach równości. Nie wydarzy się to jednak, zanim Palestyńczycy nie uzyskają prawa do samostanowienia” – mówi nam palestyński pisarz Radża Szehade

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