Radża Szehade i Penny Johnson dla OKO.press: o przyszłości Palestyny z nadzieją, mimo wszystko
„Ten obszar jest tak mały, że nie może pozostać podzielony na zawsze. Musi stanowić jedną całość i musimy znaleźć sposób na wspólne życie w warunkach równości. Nie wydarzy się to jednak, zanim Palestyńczycy nie uzyskają prawa do samostanowienia” – mówi nam palestyński pisarz Radża Szehade
W wydanej w marcu tego roku w Polsce książce „Zapomniane” Radża Szehade i Penny Johnson – prywatnie małżeństwo – prowadzą czytelników przez zapomniane miejsca w Palestynie, które odsłaniają złożoną historię tego miejsca. Szehade jest prawnikiem i pisarzem, autorem licznych książek o prawach człowieka, historii Palestyny i doświadczeniach jego i jego rodziny. Johnson jest akademiczką, badaczką palestyńskiego społeczeństwa.
Porozmawialiśmy z nimi przy okazji ich wizyty w Polsce.
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