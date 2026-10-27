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Prawa autorskie: FOT. PRZEMEK WIERZCHOWSKI / Agencja Wyborcza.plFOT. PRZEMEK WIERZCH...
27 października 2026

Radża Szehade i Penny Johnson dla OKO.press: o przyszłości Palestyny z nadzieją, mimo wszystko

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„Ten obszar jest tak mały, że nie może pozostać podzielony na zawsze. Musi stanowić jedną całość i musimy znaleźć sposób na wspólne życie w warunkach równości. Nie wydarzy się to jednak, zanim Palestyńczycy nie uzyskają prawa do samostanowienia” – mówi nam palestyński pisarz Radża Szehade

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W wydanej w marcu tego roku w Polsce książce „Zapomniane” Radża Szehade i Penny Johnson – prywatnie małżeństwo – prowadzą czytelników przez zapomniane miejsca w Palestynie, które odsłaniają złożoną historię tego miejsca. Szehade jest prawnikiem i pisarzem, autorem licznych książek o prawach człowieka, historii Palestyny i doświadczeniach jego i jego rodziny. Johnson jest akademiczką, badaczką palestyńskiego społeczeństwa.

Porozmawialiśmy z nimi przy okazji ich wizyty w Polsce.

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Na zdjęciu Jakub Szymczak
Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie.

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