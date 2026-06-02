Prawa autorskie: Foto Roman PILIPEY / AFP Foto Roman PILIPEY /... Prawa autorskie: Foto Roman PILIPEY / AFP Foto Roman PILIPEY /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 02 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Rosjanie nie odzyskują sił i posuwają się coraz wolniej [SYTUACJA NA FRONCIE] Rosyjska armia kontynuuje natarcie w Kostiantyniwce i na zachód od Hulajpola. Ukraińcy kontratakują pod Stepnohirskiem. Trwa kampania powietrzna – Kijów odpowiada na ataki. Szwedzkie Gripeny dla Ukrainy. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 7 minut Skomentuj

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod tym linkiem: Sytuacja na froncie.

Tempo rosyjskich postępów podczas obecnej wiosenno-letniej kampanii nadal spada i wynosi obecnie około 2,6 kilometra kwadratowego na dobę. Od początku roku Rosjanie opanowali około 104 kilometrów kwadratowych, co w porównaniu z 1619 kilometrami kwadratowymi analogicznego okresu w zeszłym roku świadczy o upośledzeniu zdolności zaczepnych agresora.

W minionym tygodniu wojska rosyjskie odnotowały postępy głównie w rejonie Kostiantyniwki w Donbasie, natomiast siły ukraińskie wyzwoliły część terenu na wschód i na zachód od Stepnohirska w obwodzie zaporoskim.

Rosyjskie ataki powietrzne

W nocy z 25 na 26 maja Rosjanie zaatakowali dwoma pociskami balistycznymi oraz 124 dronami typu Gerań, Gerbera, Italmas i Parodija. Część dronów Gerań należała do nowej generacji bezzałogowców napędzanych silnikami odrzutowymi. Doszło do uszkodzeń w 11 lokalizacjach w obwodach charkowskim, połtawskim, odeskim i zaporoskim. Jeden z pocisków balistycznych (Iskander – M) trafił w magazyny z pomocą humanitarną należącą Światowego Programu Żywnościowego ONZ w stolicy obwodu dniepropietrowskiego.

Dwa drony nawodne zaatakowały ponadto okręt szkoleniowy Marynarki Wojennej Ukrainy „Drużba” w porcie w Odessie. W kolejnych dobach agresor używał do ataków od 130 do 230 dronów oraz pojedynczych pocisków balistycznych, które spowodowały przerwy w dostawach prądu w obwodach kijowskim, czernichowskim, donieckim, dniepropietrowskim, zaporoskim, sumskim i charkowskim. 30 maja liczba dronów wzrosła do 290. Ponadto poza pociskiem balistycznym Rosjanie wystrzelili 6 pocisków manewrujących Ch-101. Celem ataków była infrastruktura energetyczna oraz kolejowa w pięciu obwodach.

Doszło do uszkodzeń w 17 lokalizacjach. W niedzielę 31 maja 229 rosyjskich dronów zaatakowało infrastrukturę krytyczną w obwodach czernihowskim, dniepropietrowskim, sumskim, zaporoskim i rówieńskim. Do celu dotarło 14 dronów, powodując zniszczenia w jedenastu lokalizacjach.

29 maja Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało, że rosyjski dron bojowy Gerań-2 naruszył przestrzeń powietrzną kraju i uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, oddalonym 7 kilometrów od granicy z Ukrainą. Rannych zostało dwóch obywateli Rumunii. Rosyjski dron skierował się w stronę Rumunii prawdopodobnie w wyniku zakłócenia jego systemów nawigacji przez ukraińskie systemy walki radioelektronicznej rozmieszczone w obwodzie odeskim. Rosyjskie drony naruszyły rumuńską przestrzeń powietrzną co najmniej 28 razy od lutego 2022 roku.

Przeczytaj także:

Ukraińskie ataki powietrzne

27 maja wojska ukraińskie zaatakowały rosyjską bazę Sił Powietrznych i zakłady naprawy samolotów w Taganrogu w obwodzie rostowskim oraz lotnisko wojskowe w Woroneżu. Nalot prawdopodobnie został przeprowadzony przez ukraińskie lotnictwo przy pomocy brytyjskich pocisków Storm Shadow. Po raz kolejny ukraińskie drony wznieciły pożary w rafinerii Tuapse.

29 maja ukraińskie siły systemów bezzałogowych uderzyły w zbiorniki destylacji ropy w Jarosławiu, rafinerię oraz fabrykę włókien syntetycznych i zakłady chemiczne w obwodzie wołgogradzkim. Ponadto miało dojść do ataku na ośrodek wywiadu elektronicznego rosyjskiej służby bezpieczeństwa w Kraju Krasnodarskim.

30 maja w Taganrogu w obwodzie rostowskim zniszczone zostały dwa samoloty Tu-142 (prawdopodobnie nielotne), system rakietowy Iskander oraz uszkodzono infrastrukturę portową i tankowiec. Ponadto atak drona uszkodził instalacje naftowe w Armawirze w Kraju Krasnodarskim. 31 maja Sztab Generalny SZU poinformował o ataku na magazyny paliwa w obwodzie rostowskim oraz rafinerię ropy naftowej w Saratowie.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał 25 maja dekret umarzający kredyty do 10 milionów rubli nowym rekrutom i małżonkom nowych rekrutów, którzy podpisali na co najmniej rok kontrakt z rosyjskim Ministerstwem Obrony po 1 maja br. Stanowi to część kampanii zachęt finansowych, mającej zwiększyć nabór ochotników do Sił Zbrojnych Federacji co ma pozwolić na utrzymanie przewagi liczebnej na ukraińskim teatrze działań wojennych.

Szwecja poinformowała, że w ramach pakietu wsparcia wojskowego oraz finansowania z unijnej pożyczki dostarczy ukraińskim siłom powietrznym do 2030 roku łącznie 36 samolotów wielozadaniowych Gripen. Ponadto w pakiecie pomocowym mają znaleźć się systemy walki radioelektronicznej, amunicja oraz bliżej niesprecyzowana „broń dalekiego zasięgu”.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi generał Aleksandr Wolfowicz oskarżył Ukrainę o wrogie działania mające na celu atakowanie infrastruktury granicznej. Według Mińska tylko w minionym tygodniu miało dojść do ponad stu prób naruszenia białoruskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony. Rosja może wykorzystać podobne doniesienia jako uzasadnienie dla rozmieszczenia własnych systemów bezzałogowych klasy Gerań i Mołnia, Pozwoliłoby to na prowadzenie skutecznych ataków na linie zaopatrzeniowe na zachodniej i północno-zachodniej Ukrainie, w tym na kluczowe trasy prowadzące z Polski.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 26 maja do poniedziałku 1 czerwca 2026 roku.

Południe Ukrainy

Krym – 27 maja w wyniku ukraińskiego ataku powietrznego doszło do pożaru w kwaterze głównej lotnictwa morskiego w okupowanym Sewastopolu. 29 maja zniszczona została stacja radarowa ST-68 w Teodozji.

Obwód zaporoski – Od kilku tygodni trwają zacięte walki o kontrolę nad położoną 10 kilometrów na północny zachód od Hulajpola wieś Wożdwyżiwka. Wieś broniona przez elementy 142 Brygady Zmechanizowanej i 210 pułku szturmowego stanowi ważną część pasa ukraińskich fortyfikacji zbudowanych na zachód od Hulajpola. Rosyjska piechota i strzelcy zmotoryzowani wdarli się do miejscowości, natomiast obecna sytuacja jest nieznana, ponieważ obie strony opublikowały nagrania filmowe pokazujące wywieszanie flag na zrujnowanych zabudowaniach wioski.

Rosjanie utracili częściowo inicjatywę w wyniku ukraińskich kontrataków na odcinku Kamiańskie – Orechowe. Obrońcom udało się wyzwolić kilka wsi np. Pławni, położone na zachód od Stepnohirska. Trwają walki o Stepowe i Mali Szczerbaki. Ukraińskie działania skutecznie wspiera kampania ataków dronami średniego zasięgu na drogi rokadowe (wiodące wzdłuż linii frontu). Atakowana jest między innymi kluczowa trasa zaopatrzeniowa M-14 prowadząca przez okupowane Mariupol, Berdiańsk i Melitopol. Ukraińscy operatorzy systemów bezzałogowych z I Korpusu Armijnego „Azow” rozpoczęli ponadto stawianie pól minowych metodą narzutową. Rosyjskie dowództwo skierowało do ochrony dróg kilkadziesiąt mobilnych zespołów przeciwdronowych na pojazdach terenowych UAZ wyposażanych w wielkokalibrowe karabiny maszynowe i systemy walki radioelektronicznej. Z komentarzy w rosyjskich mediach społecznościowych wynika, że skuteczność tych zespołów w zwalczaniu ukraińskich dronów jest znikoma.

Obwód dniepropietrowski – Wojska ukraińskie przeprowadziły kontrataki na odcinku Zelenyj Haj – Nowopawliwka. Według niepotwierdzonych informacji wojska rosyjskie zostały wyparte z Poddubnego, wsi położonej na południe od miejscowości Zelenyj Haj. Rosyjskie lotnictwo prowadzi ataki powietrzne z użyciem bomb szybujących na bezpośrednie zaplecze frontu na głębokość około 25 kilometrów.

Prognoza: Pozostaje bez zmian, Rosjanie będą dążyć do przełamania ukraińskiej obrony stałej na zachód i północny zachód od Hulajpola nawet kosztem czasowej utraty inicjatywy na kierunku Orechowe i Stepnohirsk. Ukraińskie dowództwo wykorzysta sytuację do poprawy własnych pozycji na tym odcinku oraz będzie kontynuować ataki dronami średniego zasięgu na rosyjskie linie zaopatrzeniowe.

Donbas

Wojska rosyjskie utrzymują inicjatywę operacyjną w centralnym Donbasie i prowadzą działania zaczepne na szerokim froncie na północ od Udacznego i Kotłynego; wzdłuż linii Hryszyne – Rodynskie – Bilyckie – Nowyj Donbas oraz na północny wschód od Szachowe. Głównym celem Rosjan pozostaje Dobropilia, ważny węzeł logistyczny na ukraińskich tyłach. Agresor prowadzi działania na wielu kierunkach równocześnie, co wiąże znaczące siły ukraińskie. Rozproszenie wysiłku uniemożliwia jednak Rosjanom dokonanie przełamania obrony i szybkie postępy są niemożliwe.

Zgodnie z prognozą rosyjskie dowództwo Grupy Armii „Centrum” skupiło wysiłek ofensywny w rejonie Kostiantyniwki. Agresor odnotował niewielkie postępy terenowe na południowy zachód od miasta na odcinku Dowha Bałka – Iliniwka, na wschód od miasta na kierunku Nowodmitriwki. Ponadto Rosjanie prowadzili działania zaczepne z kierunku Czasiw Jaru na Drużkiwkę z zamiarem rozbudowy włamania w ukraińską obronę i wyjścia na tyły ukraińskich jednostek walczących w rejonie Kostiantyniwki. Trwały również walki w samym mieście, w terenie zabudowanym. Rosyjskie grupy szturmowe z 4. i 136. brygady strzelców zmotoryzowanych prawdopodobnie wdarły się do dzielnicy Mykołajiwka, co grozi rozczłonkowaniem ukraińskiej obrony w mieście na część wschodnią i zachodnią.

Prognoza: Dowództwo Grupy Armii „Centrum” dążyć będzie do szybkiego rozbicia ukraińskiej obrony w Kostiantyniwce oraz okrążenia znajdujących się tam sił ukraińskich poprzez oskrzydlenie na wschód i na zachód od miasta, a także uderzenie z kierunku Czasiw Jar – Drużkiwka. Działania zaczepne na północ od Pokrowska i Siewierska w najbliższym czasie będą miały charakter wiążący siły ukraińskie,

Na północ od rzeki Doniec

Rosjanie kontynuowali próby oskrzydlenia ukraińskiej obrony w Łymaniu. Siły agresora atakowały na północny wschód i południowy wschód od miasta, ale nie osiągnęły znaczących postępów.

Nadal trwają zacięte walki w rejonie Borowej, kluczowej miejscowości dla utrzymania przepraw przez rzekę Oskoł, niezbędnych do zaopatrywania ukraińskich wojsk utrzymujących pozycje na wschodnim brzegu. Siły ukraińskie stosują obronę aktywną i w minionym tygodniu przeprowadzili kolejne kontrataki. Rosjanie intensywnie atakują przeprawy na rzece z użyciem artylerii, dronów i bomb szybujących. Ukraińskie lotnictwo uderzyło w zaplecze agresora pociskami manewrującymi Storm Shadow. Celem były stacje radarowe oraz stanowiska dowodzenia.

Kupiańsk pozostaje nadal pod kontrolą ukraińską, jednak rosyjskie grupy szturmowe liczące od 3 do 5 żołnierzy przenikają do północnej części miasta.

Prognoza: Rosjanie nadal skupią wysiłek w rejonie Borowej na wschód od rzeki Oskoł oraz na kierunku Łymania.

Kierunek charkowski i obwód sumski

Rosjanie przeprowadzili ograniczonymi siłami działania zaczepne w rejonie wsi Wieliki Burłuk oraz na północny wschód od Charkowa. Ponadto agresor wkroczył do opuszczonej przygranicznej wsi Hraniowa. Wojska ukraińskie kontratakowały na północ od Charkowa. Brak informacji o istotnych zmianach w położeniu wojsk.

Rosjanie poinformowali o postępach w rejonie położonych w pasie granicznym wsi Zapsilia i Riasne we wschodniej części obwodu sumskiego. Rzecznik ukraińskiego 14 Korpusu Armijnego, odpowiedzialnego za wsparcie straży granicznej zdementował te informacje. Opublikowane nagranie pokazuje żołnierzy ukraińskich podnoszących flagę w Zapsiliach.

Prognoza: Rosjanie będą kontynuowali ataki ograniczonymi siłami w kierunku na Charków i Sumy oraz prowadzili przenikanie grupami dywersyjnymi wzdłuż granicy państwowej w celu wiązania jak największych sił ukraińskich.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

Przeczytaj także: