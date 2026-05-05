05 maja 2026 Rosjanie odwlekają rozpoczęcie kolejnego etapu ofensywy [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Rosjanie odtwarzają zdolności bojowe po zimowej fazie ofensywy wolniej niż rok temu. Ukraińskie systemy bezzałogowe bardzo intensywnie i skutecznie atakują na lądzie i morzu. Podsumowanie strat w sprzęcie Rosji i Ukrainy. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod tym linkiem: Sytuacja na froncie.

W minionym tygodniu wojska rosyjskie, pomimo prowadzenia działań zaczepnych na większości dotychczasowych kierunków, nie osiągnęły istotnych postępów terytorialnych. Impet rosyjskiej ofensywy zaczął słabnąć od lutego, co jest typowe dla tej pory roku, ale w porównaniu z analogicznymi okresami w 2024 i 2025 roku skuteczność rosyjskich działań jest zauważalnie niższa.

Rosjanie podczas kampanii zimowej 2024/2025 – czyli w okresie od listopada do kwietnia – zajęli około 2368 kilometrów kwadratowych terytorium ukraińskiego. Podczas właśnie zakończonej kampanii zimowej 2025/2026 agresor posunął się o 1443 kilometry kwadratowe. Jeśli porównamy postępy Rosjan z pierwszego kwartału 2025 roku z analogicznym okresem tego roku, tempo ich uzyskiwania spadło z 10 kilometrów kwadratowych do 3 kilometrów kwadratowych na dobę.

Sztab Generalny Federacji Rosyjskiej stara się utrzymać inicjatywę strategiczną na całej długości frontu i angażować siły ukraińskie na nowych odcinkach wzdłuż tzw. strefy buforowej tworzonej w obwodzie charkowskim i sumskim. Równocześnie Rosjanie częścią sił odtwarzają zdolności bojowe oraz koncertują pułki i brygady przed rozpoczęciem kolejnego, już dziesiątego, etapu „permanentnej ofensywy”. Ukraińskie źródła OSINT donoszą o przemieszczeniach jednostek w rejonie Hulajpola na Zaporożu oraz Pokrowska i Kostiantyniwki w Donbasie.

To na tych odcinkach frontu nadal trwają najbardziej zacięte walki. Wojska agresora są ponadto nadal aktywne na kierunku Słowiańska i Kramatorska, gdzie atakują w rejonie Siewierska i Łymania. Stopniowo wzrasta intensywność walk w obwodzie sumskim i charkowskim. Agresor prowadzi tutaj działania już niemal w całym pasie przygranicznym. Skala działań znacząco opóźnia osiągnięcie gotowości do kampanii wiosenno-letniej. Siły Zbrojne Ukrainy, wykorzystując rotację wojsk po rosyjskiej stronie, przeprowadzają ponadto od kilku tygodni taktyczne kontrataki, które zakłócają przeciwnikowi odtwarzanie zdolności bojowej. Ukraińskie drony docierają obecnie na głębokość do 60 kilometrów od linii styczności wojsk i skutecznie paraliżują rosyjską logistykę oraz ruch wojsk na drogach rokadowych (wzdłuż linii frontu).

W dniach 27 – 29 kwietnia ukraińskie siły systemów bezzałogowych przeprowadziły serię nalotów na rosyjską infrastrukturę produkcji i dystrybucji ropy naftowej. Zaatakowana została rafineria w Tuapse (już po raz trzeci w kwietniu). Zakłady rocznie produkowały około 12 milionów ton ropy, obecnie całkowicie zawiesiły działalność. Według Kijowa w wyniku masowych pożarów zniszczeniu po pierwszych dwóch atakach uległy 24 zbiorniki na ropę, a 4 kolejne zostały uszkodzone. Zdjęcia satelitarne potwierdzają całkowite zniszczenie 6 zbiorników i wypalenie okolicznej infrastruktury (pożar rafinerii na zdjęciu ilustrującym artykuł – przyp red).

Ponadto zaatakowane zostały instalacje naftowe w porcie w Primorsku w obwodzie leningradzkim oraz stacje przesyłowe i rafinerie ropy w Kraju Permskim. Skutki ataków są na tyle poważne, że spowodowały reakcję Kremla w osobach prezydenta Putina i ministra Pieskowa, którzy dotąd oficjalnie nie wypowiadali się w kwestii zniszczeń dokonywanych przez ukraińskie naloty. Zdjęcia satelitarne oraz materiały filmowe i zdjęciowe z geolokalizacją potwierdzają, że w kwietniu doszło co najmniej do 18 skutecznych uderzeń w infrastrukturę naftową oraz 41 ataków na cele wojskowe i przemysłowe w głębi Rosji.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia, że w wyniku ukraińskiej „kampanii dronowej” możliwości przeładunkowe ropy w rosyjskich portach spadły następująco: w Primorsku o 13 procent, w Noworosyjsku o 38 procent, w Ust – Ługa o 43 procent. Wszystkie trzy porty należą do największych w Rosji terminali eksportu ropy.

Ukraińska Marynarka Wojenna zaatakowała przy pomocy autonomicznych jednostek pływających tankowce z rosyjskiej „floty cieni”. Do pierwszego ataku doszło na objęty sankcjami tankowiec „Marquise,” znajdujący się około 200 kilometrów od Tuapse. Celem kolejnego ataku były dwa tankowce u wejścia do portu w Noworosyjsku. Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych poinformowały również o ataku na tankowiec i korwetę rakietową klasy Karakurt w pobliżu portu w Primorsku.

Rosjanie prowadzili codzienne naloty na ukraińską infrastrukturę energetyczną, kolejową i przemysłową. Średnie użycie dronów dalekiego zasięgu wyniosło poniżej dwustu na dobę. Najintensywniej atakowane były obiekty w obwodach: donieckim, sumskim, charkowskim, czernihowskim, odeskim i zaporoskim. Ukraińscy eksperci ds. dronów i walki elektronicznej informują, że w coraz większej liczbie pojawiają się rosyjskie drony wyposażone w modemy sieciowe typu MESH. Sieć MESH umożliwia grupie dronów utrzymywanie sygnału radiowego nie tylko z operatorem drona, ale również między sobą. Pozwala to na tworzenie jednej spójnej sieci, w której drony komunikują się między sobą i utrzymują łączność z najsilniejszym źródłem sygnału radiowego, co znacząco utrudnia skuteczność systemów zakłócania walki radioelektronicznej. Zasięg bezzałogowców wyposażonych w routery MESH wzrósł do 220 kilometrów, w wyniku czego w zasięgu precyzyjnie naprowadzanych systemów bezzałogowych znalazły się Kijów, Połtawa, Dnipro, Krzywy Róg, Odessa i Mikołajów.

Według danych Sił Powietrznych Ukrainy w kwietniu zostało zniszczonych bądź obezwładnionych 4861 dronów Gerań/Shahed, 1095 dronów rozpoznawczych oraz 97 pocisków manewrujących i balistycznych różnych typów.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Według portalu Oryx dokumentującego straty sprzętowe ukraińskie i rosyjskie na podstawie geolokalizowanych zdjęć i filmów walczące strony od początku pełnoskalowej wojny do połowy kwietnia bieżącego roku poniosły następujące straty:

Siły Zbrojne Ukrainy:

11923 pojazdy wszystkich typów, w tym 5761 pojazdów bojowych (czołgów, transporterów opancerzonych, bojowych wozów piechoty, pojazdów przeciwminowych MRAP). Z tego 4387 zostało zniszczonych, 256 uszkodzonych, 484 porzuconych. Przeciwnik zdobył 634 pojazdy.

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej:

24440 pojazdów wszystkich typów, w tym 13992 pojazdów bojowych (czołgów, transporterów opancerzonych, bojowych wozów piechoty, pojazdów przeciwminowych MRAP). Z tego 11012 zostało zniszczonych, 381 uszkodzonych, 1046 porzuconych. Przeciwnik zdobył 1553 pojazdy.

Z podsumowania wynika, że Rosjanie utracili od początku wojny dwukrotnie więcej pojazdów niż Ukraińcy, natomiast jeśli chodzi o opancerzone pojazdy bojowe aż 2,4 razy więcej.

Ministerstwo Obrony Rosji wydało oficjalne oświadczenie w odpowiedzi na obawy środowiska studenckiego związane z rekrutacją operatorów do sił systemów bezzałogowych. Po spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wiceminister obrony Rosji i szef Głównego Zarządu Wojskowo-Politycznego MON, generał armii Wiktor Goriemykin stwierdził, że kontrakty będą dobrowolne, zawierane od roku do trzech lat zależnie od wyboru podpisującego kontrakt i że przepisy uniemożliwiają przenoszenie operatora drona do pełnienia innego rodzaju służby np. w oddziałach szturmowych bez zgody żołnierza.

W rzeczywistości rosyjskie dowództwa wyższego szczebla oraz dowódcy poziomu taktycznego wielokrotnie zmuszali żołnierzy do „ochotniczego” udziału w szturmach zarówno operatorów dronów jak i żołnierzy tyłowych rodzajów wojsk. Należy również oczekiwać szeroko zakrojonej akcji nacisków administracyjnych na studentów, ponieważ rosyjski minister nauki i szkolnictwa wyższego Walerij Falkow nakazał uniwersytetom, aby co najmniej 2 procent studentów podpisało kontrakty z ministerstwem obrony.

Kreml wystąpił z inicjatywą zawieszenia broni na okres obchodów „Dnia Zwycięstwa”. Propozycja wynika z obaw rosyjskiego przywództwa, że podczas obchodów tradycyjnie związanych z defiladami w wielu rosyjskich miastach rosyjskie obrona powietrzna i przeciwlotnicza nie będzie w stanie zapewnić skutecznej ochrony przed atakami ukraińskich dronów.

Sekretarz Obrony USA Pete Hegseth poinformował, że Departament Obrony otrzymał zgodę na wykorzystanie 400 milionów dolarów przyznanych Ukrainie jeszcze w 2025 roku na zakup amerykańskiego uzbrojenia z dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Jest to pierwsza znacząca transza pomocy dla Kijowa po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa.

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie kolejnego etapu inicjatywy Brave – Tech będącej programem testowania zachodnich technologii wojskowych na ukraińskim polu bitwy. Program dysponuje budżetem 35 milionów euro, jego praktyczna część ma rozpocząć się w czerwcu 2026 roku, a innowacje technologiczne mają zacząć trafiać na front jesienią br.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku do poniedziałku 2026 roku.

Południe Ukrainy

Krym – ukraińskie systemy bezzałogowe kontynuowały kampanię ataków na wojska okupacyjne. W minionym tygodniu ofiarą ukraińskich operatorów dronów stały się między innymi skład pocisków balistycznych Iskander, magazyny paliwa i amunicji, radary należące do 3 pułku radiotechnicznego Sił Powietrzno Kosmicznych oraz stanowisko dowodzenia obrony powietrznej i radar MR-10 rozmieszczone na lotnisku Kacza.

Obwód chersoński – rosyjscy operatorzy dronów nadal atakują pojazdy cywilne na ulicach Chersonia. W ostatnich dniach celem były autobus miejski oraz ambulans służb medycznych. Ukraińcy odpowiedzieli atakiem na rosyjskie centrum kontroli dronów znajdujące się w pobliżu okupowanej miejscowości Hola Prystan.

Obwód zaporoski – Rosjanie kontynuują próby opanowania Orechowego atakami frontalnymi. Po niedanych próbach przełamania ukraińskiej wsi Nowa Tokmaczka odnotowano walki na południe od miasta we wsi Nowodaniliwka.

W rejonie Stepnohirska, pomimo intensywnych bombardowań i ostrzałów artyleryjskich ukraińska obrona pozostała stabilna.

Trwają próby przełamania ukraińskiej obrony na zachód od Hulajpola. Po osiągnięciu postępów w minionych tygodniach wojska rosyjskie zostały zatrzymane na linii Nowoseliwka – Werchnia Tersa – Wozdychiwka

Obwód dniepropietrowski – walki toczyły się na odcinku Nowoseliwka – Nowopawlika. Na kierunku Nowopawliki kontratak przeprowadziły wojska ukraińskie. Brak informacji o zmianie w położeniu wojsk.

Prognoza: Rosyjskie dowództwo pozbawione możliwości odtwarzania rezerw obecnie wykorzystuje do ataków żołnierzy służb tyłowych, którzy wcielani są do jednostek szturmowych. Jednak w ramach przygotowań do kampanii wiosenno – letniej w rejon Hulajpola kierowane są dodatkowe jednostki, w tym piechoty morskiej. W związku z tym w maju należy oczekiwać wzmożenia ataków wojsk rosyjskich.

Donbas

Wojska rosyjskie prawdopodobnie odnotowały niewielkie postępy na zachód od Rodynskiego i Hryszynego. Ukraiński 7 Korpus Szybkiego Reagowania informuje, że przeciwnik koncentruje jednostki zmechanizowano – pancerne i artyleryjskie zna południowy wschód od Pokrowska.

W rejonie Kostiantyniwki wojska ukraińskie przeprowadziły serię kontrataków w celu ustabilizowania obrony na kierunku Ilinówki. Po opanowaniu tej ważnej taktycznie miejscowości Rosjanie podjęli próby oskrzydlenia ukraińskiej obrony od zachodu.

Trwają próby oskrzydlenia rosyjskich brygad broniących pierwszej linii tzw „Pasa Twierdz” na zachód od Siewierska, Rosjanie atakują z południowego zachodu wzdłuż drogi Bachmut – Słowiańsk oraz po sforsowaniu Dońca z kierunku wschodniego.

Prognoza: Koncentracja wojsk rosyjskich w centralnym Donbasie w tym nowo utworzonych jednostek artyleryjskich i rozpoznawczych wyposażonych w drony wskazuje, że obszarem skupienia wysiłku kampanii wiosenno-letniej pozostanie kierunek słowiańsko-kramatorski.

Na północ od rzeki Doniec

Nie doszło do zmian w położeniu wojsk. W rejonie Kupiańska Rosjanie wykorzystują podziemne systemy rurociągów do przenikania na tereny zabudowane.

Prognoza: Siły 6 Armii Ogólnowojskowej oraz 1 Armii Pancernej otrzymują wsparcie z rosyjskich rezerw strategicznych, co potwierdza, że przygotowania do kompanii wiosenno-letniej weszły w etap końcowy.

Kierunek charkowski i sumski

Rosjanie prowadzą działania wiążące wzdłuż linii styczności wojsk, równocześnie niewielkimi siłami przekraczając granicę państwową na wielu kierunkach w rejonach przygranicznych. Dzieje się to na odcinkach, na których dotąd nie prowadzono aktywnych działań bojowych.

Prognoza: Prawdopodobnie rosyjskie dowództwo Grupy Armii Północ zwiąże walką relatywnie nieliczne siły ukraińskie broniące granicy w obwodach charkowskim i sumskim. Równocześnie Rosjanie będą dążyć do utworzenia kilkukilometrowej strefy buforowej wzdłuż granicy państwowej, zajmując pozbawione stałej obrony i opuszczone przez mieszkańców wsie w pasie przygranicznym.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

