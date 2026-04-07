07 kwietnia 2026 Rosjanie szykują się do letniej ofensywy i wysyłają studentów na front [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Drony i artyleria sprawiają, że szturmy pancerno-zmechanizowane są niemal całkowicie nieskuteczne. Ukraińcy kolejny raz atakują port w Primorsku. Podsumowanie rosyjskich działań w marcu. Kreml prowadzi tajną mobilizację. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski przeczytasz w 6 minut

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod tym linkiem: Sytuacja na froncie.

Według publikacji portalu Deep State w marcu Siły Zbrojne Ukrainy utraciły łącznie około 160 kilometrów kwadratowych terenu. Największe postępy agresor osiągnął w obwodzie zaporoskim na zachód od Hulajpola (24 procent całości) oraz w Donbasie na kierunku słowiańskim (19 procent) i na północ od Pokrowska (15 procent). Odcinkami frontu, na których Rosjanie przeprowadzili najwięcej ataków, były rejony Pokrowska, Kostiantyniwki i Hulajpola. To tych obszarów walk dotyczyło aż 70 procent wszystkich rosyjskich działań szturmowych.

W nocy z 4 na 5 kwietnia ukraińskie siły bezzałogowe zaatakowały terminal naftowy w porcie w Primorsku wzniecając pożar. Był to już trzeci, w ciągu ostatnich dwóch tygodni, atak powietrzny na ten kluczowy dla rosyjskiego eksportu ropy port. Ponadto zaatakowane zostały rafineria i odcinek rurociągu w obwodzie leningradzkim oraz rafineria w obwodzie niżnonowogrodzkim. Zdjęcia satelitarne i materiały filmowe potwierdzają wybuchy pożarów w wyniku ataków.

W ostatnich dwóch tygodniach na terenie państw bałtyckich i Finlandii rozbiło się co najmniej 7 ukraińskich dronów. Ukraiński wywiad ocenia, iż rosyjskie systemy walki radioelektronicznej zakłócają prace dronów, aby celowo kierowały się one w stronę państw bałtyckich.

Zdaniem autora nie można wykluczyć, że ukraińskie siły bezzałogowe rzeczywiście wykorzystują przestrzeń powietrzną państw neutralnych do ataków na cele na terenie Rosji.

Rosjanie kontynuowali ataki powietrzne na ukraińską infrastrukturę energetyczną, kolejową i zakłady produkcyjne w obwodach wołyńskim, czernihowskim, dniepropietrowskim, żytomierskim, połtawskim, odeskim, charkowskim, iwanofrankowskim, tarnopolskim, zakarpackim i chmielnickim. Intensywnie bombardowane są miasta Słowiańsk i Kramatorsk. Do najbardziej zmasowanego ataku doszło 1 kwietnia – łącznie tego dnia zostało wystrzelonych 700 dronów różnych typów.

Prognoza: Rosyjski Sztab Generalny będzie dążyć do skrócenia do minimum stagnacji na froncie w celu uniemożliwienia Siłom Zbrojnym Ukrainy przeprowadzenia konsolidacji obrony na całej linii frontu. To właśnie powód, dla którego prowadzone są obecnie działania zaczepne, również z użyciem pojazdów bojowych. Należy je ocenić jako fazę przygotowawczą kampanii wiosenno-letniej.

Rosyjskie władze zmuszone są do prowadzenia niejawnych działań mobilizacyjnych ze względu na poziom strat uniemożliwiający ich uzupełnianie poprzez stosowany dotąd system ochotniczego zaciągu. W obwodzie riazańskim od 20 marca obowiązuje dekret nakazujący średnim i dużym przedsiębiorstwom (od 150 do 500 pracowników) dostarczanie list pracowników, którzy podpiszą kontrakty z ministerstw obrony Federacji.

Rosyjskie opozycyjne media społecznościowe twierdzą ponadto, że rektorzy największych wyższych uczelni zostali zobowiązani do dostarczenia „kontyngentu ochotników”. Co najmniej 2 procent studentów (około 76 tysięcy) musi podpisać kontrakty z ministerstwem obrony. Docelowo planowane jest ich przeszkolenie jako operatorów systemów bezzałogowych.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 31 marca do poniedziałku 6 kwietnia 2026 roku.

POŁUDNIE UKRAINY

Krym – według ukraińskiego Sztabu Generalnego zaatakowano dronami składowisko samolotów w miejscowości Saki. Część maszyn należała prawdopodobnie do Ukrainy i została przejęta przez okupanta w 2014 roku. W wyniku ataku ukraińskiego drona zatonął statek do przewozu suchego ładunku „Wołgo – Bałt”. Do ataku doszło 300 kilometrów na północ od okupowanego Kerczu.

Obwód chersoński – według rosyjskich blogerów operatorzy 98 Dywizji Wojsk Powietrzno – Desantowych wykorzystują cele (w tym również cywilne) na zachodnim brzegu Dniepru do testowania skuteczności nowych typów dronów, w tym sterowanych światłowodem.

Obwód zaporoski – Rosyjska 42 Dywizja Strzelców Zmotoryzowanych wraz z przydzielonymi pułkami obrony terytorialnej wznowiła działania w rejonie miasta Orichiw. Rosjanie po raz kolejny nacierali na kierunku Nowodanyliwki i Małej Tokmaczki. Natarcie przeprowadzone ugrupowaniami zmechanizowanymi wspartymi czołgami zakończyło się całkowitym niepowodzeniem. Na kierunku Nowodanyliwki atakowały siły około kompanii (10 pojazdów), które po opuszczeniu rejonu wyjściowego w Robotyne zostały zniszczone przez drony FPV i artylerię, zanim dotarły do rubieży rozwinięcia do natarcia. Ukraińscy operatorzy dronów artylerzyści i z 65 i 118 brygady zniszczyli 5 bojowych wozów piechoty, kołowy transporter opancerzony i czołg. Na kierunku Małej Tokmaczki Rosjanie podczas prób podejścia z głębi własnego ugrupowania stracili bojowy wóz piechoty, czołg oraz kilka lekkich pojazdów taktycznych. Na kierunku Hulajpola Rosjanie niezmiennie od miesięcy utrzymują inicjatywę, chociaż ich postępy są bardzo powolne. Działania szturmowe pozwoliły agresorowi na wyrównanie linii frontu, co stwarza dogodne pozycje wyjściowe do ataku. Nie doprowadziły jednak do przełamania ukraińskiej obrony, zorganizowanej w oparciu o rejon umocniony Hirke – Werchnia Tersa – Kopani.

Obwód dnipropietrowski – zgodnie z prognozą ukraińskie kontruderzenie całkowicie wytraciło impet ze względu na wyczerpanie zdolności zaczepnych biorących w nim udział brygad i wydzielonych batalionów oraz brak odwodów do ich rotacji. Ponadto Rosjanie znacząco wzmocnili własne zgrupowanie, kierując w rejon walk między innymi jednostki piechoty morskiej i wojsk powietrzno-desantowych. Siły ukraińskie należące do VII Szybkiego Reagowania w składzie 95 Brygady Desantowo-Szturmowej, części 82 Brygady Desantowo-Szturmowej wpierane przez elementy 1 pułku szturmowego „Da Vinci”, 425 pułku szturmowego „Skała” i 33 pułku szturmowego przeszły do obrony na linii Ternowe – Berezowe – Perszotrawnewe. Rosjanie wznowili działania zaczepne na odcinku Ternowe – Berezowe siłami ze składu 35 Armii Ogólnowojskowej wspieranej przez czasowo podporządkowane bataliony z brygad piechoty morskiej i wojsk powietrzno – desantowych. W wyniku rosyjskich ataków Ukraińcy zostali zmuszeni do wycofania się z wsi Ternowe, zacięte walki trwają o Berezowe.

Prognoza: Rosyjskie dowództwo Grupy Armii „Wostok” dążyć będzie do odzyskania inicjatywy w obwodzie dnipropietrowskim oraz przełamania ukraińskiej obrony w rejonie Orichiwa i na zachód od Hulajpola. Kluczowe zadania realizować będzie 5 Armia Ogólnowojskowa, której trzonem jest utworzona w 2018 roku 127 Dywizja Zmechanizowana oraz 35 Armia Ogólnowojskowa wsparta jednostkami obrony terytorialnej i doraźnie przydzielonymi batalionami piechoty morskiej i powietrzno – desantowymi.

Donbas

W rejonie Hryszynego ukraińska grupa bojowa ze składu 425 Pułku Szturmowego „Skała” przeprowadziła kontratak, który prawdopodobnie zakończył się niepowodzeniem i dotkliwymi stratami. Ukraińskie siły w składzie czołgu M1A1 Abrams, bojowego wozu piechoty, transportera opancerzonego i kilku lekkich pojazdów taktycznych atakowały drogą E-50 z miejscowości Androniwka w kierunku Pokrowska omijając od zachodu kontrolowane przez Rosjan Hryszyne. Pomimo mgły kolumna została wykryta przez rosyjskich operatorów dronów. Pojazdy wjechały też na niewykryte lub położone krótko przed atakiem rosyjskie pole minowe, co finalnie doprowadziło do utraty większości pojazdów oraz dotkliwych strat osobowych. Wydane przez dowództwo 425 pułku oświadczenie, jakoby kontratak zakończył się powodzeniem, a straty wyniosły cztery pojazdy i zaledwie dwóch żołnierzy, jest mało przekonujące. Z analizy opublikowanych materiałów filmowych wynika, że grupa szturmowa utraciła pojazdy w odległości od 1,5 do 3 kilometrów przed przednim skrajem rosyjskiej obrony, co uniemożliwiło jej wykonanie zadania. W ukraińskich mediach społecznościowych straty oceniane są na około 50 poległych żołnierzy, co pośrednio potwierdza dochodzenie, jakie zostało wszczęte przez dowództwo VII Korpusu Szybkiego Reagowania.

VII Korpus odpowiada za operacje bojowe prowadzone w rejonie Pokrowska, gdzie Rosjanie nadal skupiają znaczną część swoich działań szturmowych. Agresor kontynuował próby przełamania frontu w rejonie Rodynskiego i na kierunku Dobropila, jednak ataki zostały odparte.

Od kilku dni rośnie intensywność starć w rejonie położonej między tymi miejscowościami wsi Bilyckie. Na tym odcinku walczą jednostki I Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy z siłami rosyjskiej 51 Armii Ogólnowojskowej. Rosjanom po kilkunastu szturmach prowadzonych z wielu kierunków udało się zająć wschodnią część ufortyfikowanej osady. Ukraińcy podjęli próby wyparcia przeciwnika i obecnie toczą się walki o kontrolę na miejscowością.

Na kierunku Kostiantyniwki brak informacji o zmianach w położeniu wojsk, pomimo że trwają zacięte walki miejskie we wschodniej i południowo-wschodniej części miasta.

Prognoza: Pomimo trwających przygotowań do zasadniczej fazy kampanii wiosenno – letniej dowództwo Grupy Armii „Centrum” będzie kontynuować działania zaczepne. Ukraińskie dowództwo zmuszone jest do rotowania najbardziej wyczerpanych walką jednostek, co stwarza dogodne sytuacje dla Rosjan do podejmowania prób przełamania frontu.

Na północ od rzeki Doniec

Na tym obszarze działań w minionym tygodniu nie doszło do istotnych zmian w położeniu wojsk. Rosjanie kontynuowali działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach działań. Na południowy zachód od Siewierska agresor atakował wzdłuż drogi E – 40 gdzie Ukraińcy skutecznie bronią położonej w leśnym kompleksie wsi Fedoriwka, Na zachód od Siewierska Rosjanie utknęli w pasie przesłaniania przed „Linią Twierdz” broniących podejścia do Kramatorska i Słowiańska.

Rosyjskie ataki w rejonie Łymania, na wschodnim brzegu rzeki Oskił oraz na przyczółku pod Dworicznem w minionym tygodniu straciły na intensywności i miały charakter działań wiążących siły ukraińskie.

Prognoza: Obecnie wysiłek rosyjskich działań zaczepnych na tym teatrze walk jest rozproszony na kilku rozbieżnych kierunkach, co uniemożliwi Grupie Armii „Zapad” osiągnięcie znaczących postępów na obecnym etapie działań ofensywnych.

Kierunek charkowski

Nie doszło do zmian w położeniu wojsk. Rosjanie prowadzili ograniczonymi siłami działania zaczepne w na wschód i na zachód od ruin Wowczańska.

Prognoza: Obecnie Rosjanie nie dysponują rezerwami do podjęcia znaczących działań zaczepnych na tym odcinku frontu.

Obwód sumski

Walki miały charakter głównie pozycyjny, jednak inicjatywa pozostaje po stronie rosyjskiej. Odnotowano niewielkie postępy agresora w kompleksie leśnym na północny zachód od Junakiwki.

Prognoza: Podobnie jak na kierunku charkowskim, w najbliższym czasie Rosjanie nie będą na kierunku sumskim dysponować siłami do podjęcia znaczącej operacji zaczepnej. Poważne zagrożenie pod względem zadawanych strat mogą stanowić operatorzy Centrum Zaawansowanych Technologii Bezzałogowych Rubikon.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

