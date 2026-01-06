Rosyjska ofensywa spowolniła, ale Ukraińcy tracą Hulajpole [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

Prawa autorskie: AFP PHOTO / ANDRIY ANDRIYENKO / 65TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES AFP PHOTO / ANDRIY A... Prawa autorskie: AFP PHOTO / ANDRIY ANDRIYENKO / 65TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES AFP PHOTO / ANDRIY A...

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą państwo pod tym linkiem: Sytuacja na froncie.

Początek roku charakteryzował się spowolnieniem rosyjskich postępów. Nie oznacza to wyczerpania rosyjskich zdolności ofensywnych, ale prawdopodobnie jest wynikiem dużych strat poniesionych w ostatnich miesiącach 2025 roku.

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej po odtworzeniu zdolności przejdą do kolejnego etapu ofensywy zimowej. Należy oczekiwać intensywnych walk na Zaporożu wzdłuż rzeki Janczur (Hańczur), w Donbasie na odcinku Pokrowsk – Rodynskie, w rejonie Kostiantyniwki, Siewierska i Łymania.

W obwodzie charkowskim Rosjanie będą dążyć do odzyskania kontroli w Kupiańsku. Możliwe jest wznowienie działań zaczepnych w obwodzie dniepietrowskim.

Ukraińskie dowództwo w najbliższym czasie skupi wysiłek na prowadzeniu obrony aktywnej w centralnym Donbasie oraz utrzymaniu inicjatywy w rejonie Kupiańska.

30 grudnia ukraińska Marynarka Wojenna poinformowała, że Rosjanie zaatakowali z powietrza infrastrukturę portową Odessy i Izmaiłu. Uszkodzeniu uległy dwa statki (masowce) pod banderą panamską.

W minionym tygodniu Rosjanie kontynuowali także naloty na ukraińską infrastrukturę energetyczną , ciepłowniczą i kolejową na terenie całego kraju. Do zniszczeń doszło między innymi w Łucku, Kowlu, obwodzie czernichowskim, sumskim, chersońskim i kijowskim. W Charkowie trafiony został blok mieszkalny. Zginęło 6 mieszkańców a 28 zostało rannych.

Ukraińskie Siły Bezzałogowe zaatakowały dwie rafinerie i portowy terminal gazowy w Kraju Krasnodarskim, magazyny paliw w obwodzie jarosławskim oraz infrastrukturę energetyczną w obwodzie moskiewskim.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Zachodnie ośrodki analityczne opublikowały prognozy dotyczące przebiegu walk i rozwoju sytuacji strategicznej w 2026 roku. Najbardziej pesymistyczny scenariusz zakłada załamanie obrony ukraińskiej i szybkie rosyjskie postępy na froncie.

Taki rozwój wydarzeń oceniany jest jednak jako mało prawdopodobny, ponieważ Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej nadal nie zbudowały zdolności niezbędnych do szybkiego wykorzystywania powodzenia na poziomie taktycznym i zamiany go w sukces operacyjny.

Drugi scenariusz zakłada przeciągający się na kolejne lata konflikt o słabnącej intensywności (wieczna wojna), co pozwoliłoby Putinowi i jego klice na utrzymanie status quo, co ma szczególne znaczenie dla rosyjskiej polityki wewnętrznej.

Optymistyczny scenariusz to zawieszenie broni.

Mogłoby do niego dojść tylko, gdyby Rosja zmuszona czynnikami zewnętrznymi ( działania dyplomatyczne, sankcje, ataki na infrastrukturę paliwową itd.) oraz ustępstwami terytorialnymi Ukrainy podjęła decyzję o wstrzymaniu działań ofensywnych.

Scenariusz określony jako najmniej prawdopodobny dotyczy zakończenia wojny z powodu szybkiego załamania się rosyjskiego systemu bankowego i handlu w wyniku postępującej inflacji oraz buntu społecznego spowodowanego ponoszonymi stratami na froncie i lawinowo rosnącymi kosztami utrzymania.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 30 grudnia 2025 roku do poniedziałku 5 stycznia 2026 roku.

Południe Ukrainy

Krym – według trudnych do zweryfikowania doniesień wywiadu ukraińskiego doszło do ataków powietrznych na rosyjskie siły okupacyjne. Zniszczeniu miał ulec system przeciwlotniczy S-300 oraz systemy radarowe.

Obwód chersoński – Rosjanie kolejny raz zaatakowali dronami oraz ogniem artylerii nieczynny zespół elektrowni cieplnej.

Obwód zaporoski – W rejonie Stepnohirska w minionym tygodniu Rosjanom udało się odnotować niewielkie sukcesy, które jednak nie wpłynęły znacząco na sytuację taktyczną.

Z publikowanych materiałów filmowych wynika, że ukraiński kontratak na wschód od miejscowości Łukianiwskie zakończył się niepowodzeniem. Wieś pozostaje pod kontrolą rosyjską, obecnie trwają walki o wsie Pawliwka i Nowopawliwka.

Rosyjskie lotnictwo nadal bombarduje Stepnohirsk, co potwierdza obecność w miejscowości sił ukraińskich. Większość zabudowy, całkowicie zniszczonej podczas kilkumiesięcznych walk, jest opanowana przez okupanta. Na zachód od Stepnohirska wojska rosyjskie atakujące wzdłuż rozlewiska Dniepru zostały odparte.

W rejonie Małej Tokmaczki pod Orechowem Rosjanie nie prowadzili działań zaczepnych, co oznacza czasową porażkę ofensywy na tym odcinku frontu. Z perspektywy Rosjan jest to jednak kierunek pomocniczy, ponieważ główny wysiłek rosyjskie dowództwo skupiło na wykorzystaniu zdobycia Hulajpola i przełamaniu ukraińskiej obrony rozwiniętej wzdłuż rzeki Janczur.

Wbrew oświadczeniom Kijowa publikowane przez Rosjan materiały wskazują, że Hulajpole jest całkowicie przez nich okupowane i rosyjskie czołówki prowadzą obecnie działania rozpoznawcze na zachód od miasta. Odnotowano wymianę ognia oraz ataki bombowe na podejściach do wsi Staroukrainka i Światopetriwka.

Ukraińska obrona zorganizowana doraźnie wzdłuż rzeki Janczur (Hańczur) jest coraz mniej stabilna. Zajęcia Hulajpola pozwala Rosjanom na stworzenie silnego przyczółku na zachodnim brzegu rzeki. Ponadto rosyjska 127 Dywizja Strzelców Zmotoryzowanych utworzyła przyczółek w rejonie wsi Zelene.

Obwód dniepropietrowski – Rosjanie nadal nie podjęli prób przełamania ukraińskiej obrony zorganizowanej w oparciu o rzekę Wowcza. Prawdopodobnie agresor odtwarza zdolności bojowe i przegrupowuje siły przed operacją zaczepną. Ukraińskie pozycje są intensywnie bombardowane i atakowane ogniem artylerii. W ostatnich dniach tylko na wieś Ternowate, położoną na potencjalnym kierunku natarcia spadło ponad 40 bomb szybujących.

Prognoza: Potwierdziła się prognoza z zeszłego tygodnia o skupieniu rosyjskiego wysiłku na opanowaniu Hulajpola i przekroczeniu rzeki Janczur. Agresor wykorzysta powodzenie i będzie atakować przede wszystkim z rejonu Hulajpola na zachód oraz wzdłuż brzegu rzeki, co może doprowadzić w najbliższych dniach do rozbicia ukraińskiej obrony i przekroczenia przez rosyjską 127 Dywizję przeszkody wodnej na szerokim froncie. Doprowadzi to do dalszego pogorszenia sytuacji operacyjnej na wschodnim Zaporożu i utraty terytorium.

Donbas

Z intensywności walk w minionym tygodniu wynika, że Rosjanie podzielili wysiłek na trzy obszary działań operacyjnych.

W rejonie Pokrowska atakowali z kilku zbieżnych kierunków umocnione ukraińskie pozycje w Hryszczynem. Podstawami wyjściowymi do ataków były Udaczne, Kotłyne i Pokrowsk. Ponadto ciężkie walki toczyły się w rejonie Rodynskiego. Ukraińskie kontrataki zmusiły tam Rosjan do wycofania się z centralnej dzielnicy oraz z pozycji na południe od miasta.

Drugim celem rosyjskiej ofensywy w Donbasie jest Kostiantyniwka. Miasto pozostaje pod kontrolą wojsk ukraińskich, jednak Rosjanie w coraz większej liczbie docierają do jego południowo-wschodniego skraju. Grupy szturmowe agresora atakują z kierunku okupowanych wsi Predteczyne i Stupoczki i stosując taktykę przenikania angażują się w walki miejskie. Bardzo aktywni są operatorzy dronów po obu stronach frontu, przy czym przewaga prawdopodobnie należy do Rosjan.

Agresor dąży do izolacji ukraińskiej obrony poprzez użycie dużej liczby bezzałogowców, co jest obecnie powszechnie stosowana taktyką.

Trzeci obszar prowadzenia działań operacyjnych znajduje się na zachód od Siewierska. Według ukraińskiego dowództwa wycofanie się jednostek odpowiedzialnych za obronę miasta zostało wcześniej zaplanowane. Przeczy temu zdymisjonowanie dowódców 54 Brygady Zmechanizowanej i 10 Szturmowej Brygady Górskiej odpowiedzialnych za działania na tym odcinku frontu.

Rosyjskie postępy po opanowaniu Siewierska uległy spowolnieniu, jednak nie zostały całkowicie powstrzymane. Agresor zajął tereny na południowy zachód od miasta na odcinku Fedoriwka – Nikoforiwka. Ukraińcy kontratakowali na zachód od Siewierska w rejonie wsi Swiatopokrowskie i Riznykiwka i prawdopodobnie wyparli Rosjan z istotnego taktycznie obszaru wzgórz.

Nieco wyjaśniła się sytuacja na odcinku frontu w rejonie Iwaniwki i Nowopawliwki. Ukraińskie kontrataki doprowadziły do niewielkich zmian w położeniu wojsk, jednak nie doszło do wyzwolenia miejscowości i walki nadal toczą się w terenie zabudowanym. W Nowopawliwce Rosjanie usiłowali odzyskać utracone pozycje – trwają tam walki na bliskim dystansie. Działania bojowe na tym odcinku frontu mają za zadanie wiązania walką przeciwnika.

Prognoza: Ukraińskie dowództwo skupi wysiłek w centralnym Donbasie wzdłuż linii Hryszczyne – Rodynskie – Szachowe, gdzie będzie prowadzić obronę aktywną, kontratakując w dogodnych sytuacjach. Celem tych działań będzie operacyjne związane rosyjskich sił, aby uniemożliwić ich koncentrację na kierunku Kostiantyniwki, której zdobycie prawdopodobnie będzie kolejnym celem agresora.

Na północ od rzeki Doniec

W minionym tygodniu walki toczyły się przede wszystkim na kierunku Łymania oraz w rejonie Siewierska i przyczółku pod Dworicznem. Na kierunku łymańskim Rosjanie kontynuowali próby oskrzydlenia miasta od północy na odcinku Oleksadriwka – Nowoseliwka oraz od południa na odcinku Dibrowa – Droniwka. Intensywnie atakowane dronami było zaplecze ukraińskiej obrony w tym przeprawy przez rzekę Doniec. Brak informacji o zmianie w położeniu wojsk.

W rejonie Kupiańska Rosjanie przeprowadzili kontratak z rejonu przyczółku pod Dworicznem, jednak nadal inicjatywa pozostaje po stronie ukraińskiej. Kupiańsk jest pod kontrolą ukraińską, chociaż w mieście nadal toczą się walki z izolowanymi grupami szturmowymi wojsk rosyjskich.

Prognoza: W rejonie Łymania Rosjanie w kolejnym tygodniu nie podejmą bezpośrednich szturmów na miasto, ale skupią się na izolowaniu ukraińskiej obrony i zniszczeniu linii zaopatrzeniowych oraz oskrzydlaniu miasta. Ukraińcy będą kontynuować działania zaczepne w rejonie Kupiańska, jednak rosyjski kontratak świadczy o tym, że siły 6 Armii Ogólnowojskowej po początkowym zaskoczeniu dokonały przegrupowania i podejmą próby odzyskania inicjatywy.

Kierunek charkowski

Nie doszło do zmian w położeniu wojsk, walki toczyły się głównie na południe i południowy wschód od Wowczańska.

Prognoza: Pozostaje bez zmian, Ukraińcy będą prowadzić działania opóźniające w pasie przesłaniania i organizować obronę stałą kilka kilometrów na południe od Wowczańska.

Obwód sumski

Wzdłuż wcześniejszej linii frontu na północny zachód od Sum sytuacja pozostała bez zmian, natomiast Rosjanie zaatakowali na nowym kierunku w rejonie przygranicznym na wschód od Sum. Z zaskoczenia opanowali wieś Hrabowskie, po czym ich postępy zostały powstrzymane przez ukraińskich operatorów dronów. Obecnie agresor umacnia się w okupowanej miejscowości oraz prowadzi bombardowania pobliskiej wsi Riazne.

Prognoza: Działania rosyjskie na nowych kierunkach będą prowadzone w celu związania walką dodatkowych ukraińskich sił.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

