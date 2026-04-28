Nowe rosyjskie postępy na Zaporożu i w Donbasie [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Ukraińskie ataki na infrastrukturę w głębi Rosji – płoną kolejne rafinerie. 90 miliardów euro wesprze ukraiński wysiłek obronny. Dymisje w X Korpusie Sił Zbrojnych Ukrainy. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod tym linkiem: Sytuacja na froncie.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski poinformował, że w kwietniu Rosjanie skupili wysiłek działań zaczepnych przede wszystkim w rejonie Pokrowska, gdzie doszło łącznie do 688 ataków (do 22 kwietnia). To około 20 ataków na dobę. Prowadzone są one taktyką przenikania przez dwu-, trzyosobowe grupy szturmowe.

Rosjanie sporadycznie atakują także grupami szczebla plutonu wyposażonymi w kilkanaście motocykli lub lekkie pojazdy terenowe. Należy zauważyć, że pomimo dużych strat, rosyjska taktyka doprowadziła po ciężkich walkach do wyparcia wojsk ukraińskich z Hryszynego – ważnej taktycznie miejscowości położonej na północ od Pokrowska. Kontrola nad wsią pozwalała ukraińskim operatorom dronów wykorzystywać ruiny zabudowań jako bazę do ataków na wojska okupacyjne w Pokrowsku.

Szef sztabu generalnego Rosji, generał Walerij Gierasimow, podczas wizytacji Grupy Armii „Południe” przedstawił rzekome postępy rosyjskich sił zbrojnych, które nie znajdują potwierdzenia nawet w doniesieniach prorosyjskich komentatorów wojennych.

Gierasimow twierdził, że Rosja w ciągu dwóch ostatnich miesięcy zajęła 700 kilometrów kwadratowych i 34 miejscowości. W rzeczywistości postępy agresora w całym bieżącym roku wynoszą niespełna 400 kilometrów kwadratowych – i wiążą się z przejęciem kontroli nad 13 wsiami.

Rosyjski generał nie przedstawił, jak przedtem miał w zwyczaju, przebiegu linii frontu na mapie.

Rosjanie uzyskali ponadto zauważalne powodzenie w obwodzie zaporoskim na zachód od Hulajpola oraz na zachód i północny zachód od Siewierska. Nie doszło jednak do przełamania ukraińskiej obrony, która ma nadal charakter stały. Ukraińcy przeprowadzili taktyczne kontrataki w Kostiantyniwce oraz na granicy obwodów dniepropietrowskiego i donieckiego, co pozwoliło ustabilizować obronę.

Pojawiły się informacje o trudnościach zaopatrzeniowych wojsk ukraińskich walczących na wschodnim brzegu rzeki Oskił w rejonie Kupiańska, co prawdopodobnie doprowadzi do ich wycofania na zachodni brzeg i znacząco utrudni utrzymanie kontroli nad miastem.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni ukraińskie siły systemów bezzałogowych przeprowadziły co najmniej 10 skutecznych ataków dronami dalekiego zasięgu (na odległość około 1800 kilometrów) na rosyjską infrastrukturę naftową i gazową oraz kilkadziesiąt na obiekty przemysłowe i cele wojskowe na głębokim zapleczu przeciwnika.

Tylko w ostatnich dniach zaatakowane zostały: 21 kwietnia przepompownia ropy rurociągu „Przyjaźń” w obwodzie samarskim; 22 kwietnia kolejna przepompownia w Niżnym Nowogrodzie oraz zakłady petrochemiczne w Nowokujbyszewsku; 26 kwietnia rafineria rafinerię ropy naftowej w Jarosławiu.

Opublikowane zdjęcia satelitarne potwierdzają ponadto całkowite zniszczenie jednego i poważne uszkodzenia trzech budynków na terenie zakładów Atlant-Aero w Taganrogu po atakach pociskami rakietowymi Neptun z 19 kwietnia.

Regularnie atakowane są rosyjskie systemy przeciwlotnicze i radarowe, okręty, lotniska oraz infrastruktura wojskowa i portowa na Krymie. Wojska ukraińskie zintensyfikowały również uderzenia dronami na bezpośrednie zaplecze frontu na głębokość do 150 kilometrów. Celami są przede wszystkim składy materiałowe i magazyny amunicji, stanowiska dowodzenia, centra koordynacji systemów bezzałogowych, administracja okupacyjna.

Rosjanie również kontynuowali kampanię powietrznych ataków zarówno na infrastrukturę ukraińskich miast, jak i strefę przyfrontową. Średnio agresor używał od 120 do 250 bezzałogowców klasy Gerań i Szahid i od kilku do kilkunastu pocisków rakietowych różnych typów.

Do największego jednorazowego ataku doszło w nocy z 24 na 25 kwietnia, kiedy Rosjanie wystrzelili 619 dronów oraz 47 rakiet balistycznych i pocisków manewrujących. 36 dronów i 13 rakiet uderzyło w 23 lokalizacje, a zestrzelone szczątki dokonały zniszczeń w kolejnych 9 miejscach. Celami były głównie miasto Dnipro oraz obwody czernichowski, odeski i charkowski. Ponadto Rosjanie przeprowadzili naloty na Słowiańsk i Kramatorsk z użyciem bomb szybujących KAB.

Nadal intensywnie atakowana jest ukraińska infrastruktura transportu kolejowego. Tylko w pierwszym kwartale br. rosyjskie ataki doprowadziły do uszkodzenia 81 lokomotyw, prawie 200 wagonów, 22 mostów i 12 dworców kolejowych.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Agencja Reuters, powołując się na pięć niezależnych źródeł oraz własne analizy, poinformowała, że ukraińskie ataki systemów bezzałogowych na rosyjską infrastrukturę wydobycia i produkcji ropy doprowadziły do spadku dziennego wydobycia o około 500 tysięcy baryłek w porównaniu z końcem ubiegłego roku.

Władze Federacji Rosyjskiej oskarżyły Litwę o zaognianie sytuacji na granicy z obwodem królewieckim. Zarzuty dotyczą militaryzacji kraju „pod pretekstem zagrożenia rosyjską inwazją” oraz prowadzenia ćwiczeń w ramach NATO, podczas których realizowane są scenariusze blokady morskiej rosyjskich portów bałtyckich i zajęcia obwodu królewieckiego.

Są to kolejne już oskarżenia kierowane wobec państw flanki wschodniej NATO, które można interpretować jako

tworzenie pretekstów do przyszłej agresji.

Prezydent Władimir Putin nadał Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa honorowe miano „imienia Feliksa Dzierżyńskiego”. Takie miano nosiła uczelnia w czasach ZSRR, kiedy szkoliła kadry dla Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego – KGB. Przywrócenie historycznej nazwy, kojarzącej się z „czerwonym terrorem” potwierdza powrót Kremla do ideologii czasów sowieckich.

Rada Europejska przejęła ostateczną treść dokumentu stanowiącego podstawę prawną do przyznania Ukrainie nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Około 60 miliardów przeznaczone jest na inwestycje w ukraiński przemysł obronny, pozostała trzecia część pożyczki ma zostać wykorzystana na wsparcie rozwoju ekonomicznego. Pożyczka ma zostać spłacona z rosyjskich reparacji wojennych, a w przypadku niemożliwości ich uzyskania podlegać ma umorzeniu.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 21 kwietnia do poniedziałku 27 kwietnia 2026 roku.

Południe Ukrainy

Krym – doszło do kolejnych ukraińskich ataków powietrznych, których celami były rosyjski port wojenny oraz lotnisko w Belbeku. Uszkodzone zostały dwa okręty desantowe klasy „Ropucha” i „Tapir”, jednostka rozpoznania radioelektronicznego i dowodzenia klasy „Iwan Churs”, samolot MiG-31 oraz ośrodek szkoleniowy Floty Czarnomorskiej. Ponadto trafione zostały centrum wywiadu radiotechnicznego oraz dwie stacje radarowe obrony wybrzeża. Podczas wcześniejszego ataku zniszczony został radar obrony powietrznej P-18.

Obwód chersoński – ukraińskie media donoszą o kolejnych atakach dronów FPV na cywilne samochody na ulicach stolicy obwodu.

Obwód zaporoski – w rejonie Stepnohirska wojska ukraińskie przeprowadziły serię kontrataków w ramach obrony aktywnej. Najcięższe walki toczyły się na zachód i południowy zachód od Hulajpola. Ukraińska kombinowana grupa bojowa złożona z elementów 154 i 61 brygad zmechanizowanych oraz 108 Brygady Obrony Terytorialnej została zmuszona w wyniku głębokiego oskrzydlenia do wycofania się z ufortyfikowanych pozycji w rejonie wsi Myrne.

Siłom ukraińskim udało się utrzymać pozycje w rejonie wsi Hulajpilskie, bronionej przez batalion z 225 pułku szturmowego. Jednak w obronie powstała luka, przez którą przeniknęły rosyjskie grupy szturmowe z 127 Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych i dotarły w rejon wsi Nowoseliwka i Chariwne.

Ciężkie walki toczą się wzdłuż linii obrony zorganizowanej przez wojska ukraińskie w oparciu o miejscowości Hirke i Werchnia Tersa. Według rosyjskich blogerów militarnych wojska rosyjskie zdobyły Hirke.

Obwód dnipropetrowski – W obwodzie dnipropetrowskim w minionym tygodniu intensywność walk zmalała. Dochodziło do starć jedynie w Nowoseliwce, ale nie doprowadziły one do zmian w położeniu wojsk.

Prognoza: Pozostaje bez zmian, rosyjskie dowództwo Grupy Armii „Wostok” będzie skupiać wysiłek na przełamaniu ukraińskiej obrony na zachód od Hulajpola, co ma doprowadzić do oskrzydlenia wojsk ukraińskich na Zaporożu.

DONBAS

Rosjanie wykorzystują warunki pogodowe utrudniające działania operatorom dronów w celu przenikania przez ukraińskie pozycje w południowej części Kostiantyniwki. Odnotowano obecność żołnierzy rosyjskich na północ od Iliniwki i Berestoku, co potwierdza utratę kontroli nad tymi pozycjami przez obrońców.

Rosyjskie ataki na południowy wchód od miasta z kierunku Ołeksandro-Szutyne i Stupoczki kolejny raz zakończyły się całkowitym niepowodzeniem. Rosyjskie lotnictwo nadal atakuje miasto bombami FAB (Фугасная Авиационная Бомба). Obecnie zniszczonych lub uszkodzonych jest 50 procent budynków w zabudowie wysokiej i 25 procent domów jednorodzinnych.

Agresor kontynuował próby głębokiego oskrzydlenia Kostiantyniwki siłami ze składu 18 Armii Ogólnowojskowej i 3 Korpusu Armijnego z kierunku Czasiw Jar, jednak rosyjskie działania napotkały ukraińskie kontrataki wyprowadzone z rejonu Drużkiwki i zakończyły się niepowodzeniem.

W rejonie Pokrowska Rosjanie po wielotygodniowych walkach opanowali Hryszyne położone na północ od miasta i kontynuują próby poszerzenia włamania równocześnie w kierunku na Dobropilie i Wodiańskie. Rosjanie wdarli się do wsi Bilyckie i obecnie trwają walki o kontrolę nad miejscowością.

Na kierunku Słowiańska i Kramatorska ukraińskie zgrupowanie składające się z 81 Brygady Aeromobilnej, 54 Brygady Zmechanizowanej i 10 Górskiej Brygady Szturmowej stopniowo wycofuje się z pasa przesłaniania i zajmuje pierwszą linią obrony w tzw. Pasie Twierdz, czyli linii fortyfikacji broniących podejść do miasta z południowego wschodu.

Prognoza: Intensywność rosyjskich działań w Donbasie choć znaczącą, prawdopodobnie nie jest jeszcze zasadniczym etapem kampanii wiosenno-letniej, lecz jedynie jej fazą przygotowawczą.

NA PÓŁNOC OD RZEKI DONIEC

W minionym tygodniu doniesienia z tego odcinka frontu zdominowała informacja o dramatycznej sytuacji ukraińskich żołnierzy walczących na wschodnim brzegu rzeki Oskoł.

Żołnierze z 14 Brygady Zmechanizowanej czasowo podporządkowani dowództwu 30 Brygady Zmechanizowanej przez kilka tygodni pozbawieni byli regularnych dostaw żywności i wody pitnej. Powodem były rosyjskie ataki powietrzne na przeprawy przez rzekę Oskił, co miało utrudniać zabezpieczenie logistyczne, ale prawdopodobnie również zaniedbania ukraińskiego dowództwa.

W wyniku publikacji zdjęć wychudzonych żołnierzy w mediach społecznościowych oraz wszczętego już wcześniej postępowania wyjaśniającego ukraiński sztab generalny poinformował o zdymisjonowaniu dowódcy 14 Brygady Zmechanizowanej, oraz jego przełożonego dowodzącego X Korpusem.

Prognoza: Rosyjskie działania na wschód od rzeki Oskił powoli, lecz systematycznie ograniczają przestrzeń operacyjną ukraińskiego zgrupowania, które jest coraz bardziej „przyciskane” do rzeki. Takie działanie musi skutkować problemami z zabezpieczeniem logistycznym, ponieważ coraz więcej odcinków rzeki znajduje się w zasięgu rosyjskiej artylerii lufowej i dronów FPV. Ostatecznie zmusi to dowództwo ukraińskie do wycofania się i zorganizowania obrony na zachodnim brzegu.

KIERUNEK CHARKOWSKI

Nie doszło do istotnych zmian w położeniu wojsk

OBWÓD SUMSKI

Nie doszło do istotnych zmian w położeniu wojsk

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

