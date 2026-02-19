Rozłam w Polsce 2050, czyli każdy chce być Centrum

Gdyby nie 1,5%, mogłoby nie być OKO.press
Donald Tusk ogłasza, że „sensacja dnia”, jaką jest rozłam u koalicjanta, nie zachwieje rządową większością. Ale dlaczego do tego doszło?
Dokonało się! Po miesiącach publicznych awantur w partii Polska 2050 Szymona Hołowni doszło do podziału. Paulina Hennig-Kloska, która przegrała niedawno z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz bój o stanowisko przewodniczącej partii, wyprowadziła z klubu kilkunastu posłów i posłanek.
„Centrum”, bo tak nazywa się nowy sejmowy klub secesjonistów, liczy 15 posłów (są to m.in. Aleksandra Leo i Ryszard Petru) i 3 senatorów.
W klubie Polski 2050 wciąż pozostaje 15 posłów i 1 senator. Szymon Hołownia mówi o zdradzie Pauliny Henning-Kloski, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informuje, że osoby wychodzące z partii tracą jej rekomendacje rządowe. Czy tak się rzeczywiście wydarzy? Donald Tusk ogłasza, że „sensacja dnia”, jaką jest rozłam u koalicjanta, nie zachwieje rządową większością.
Ale dlaczego do tego doszło? Chodzi tylko o spory personalne? Czy za tym podziałem kryje się głębszy ideowy podział? O czym ma być klub „Centrum”, a o czym będzie „wyraziste centrum” budowane przez Katarzynę Pełczyńską?
A w Politycznym plusie opowiemy o dyskusji na temat programu SAFE.
Władza
Paulina Hennig-Kloska
Szymon Hołownia
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ryszard Petru
Donald Tusk
Koalicja 15 października
Polska 2050
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
