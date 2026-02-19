Rozłam w Polsce 2050, czyli każdy chce być Centrum

Prawa autorskie: - YouTube - YouTube

Dokonało się! Po miesiącach publicznych awantur w partii Polska 2050 Szymona Hołowni doszło do podziału. Paulina Hennig-Kloska, która przegrała niedawno z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz bój o stanowisko przewodniczącej partii, wyprowadziła z klubu kilkunastu posłów i posłanek.

„Centrum”, bo tak nazywa się nowy sejmowy klub secesjonistów, liczy 15 posłów (są to m.in. Aleksandra Leo i Ryszard Petru) i 3 senatorów.

W klubie Polski 2050 wciąż pozostaje 15 posłów i 1 senator. Szymon Hołownia mówi o zdradzie Pauliny Henning-Kloski, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informuje, że osoby wychodzące z partii tracą jej rekomendacje rządowe. Czy tak się rzeczywiście wydarzy? Donald Tusk ogłasza, że „sensacja dnia”, jaką jest rozłam u koalicjanta, nie zachwieje rządową większością.

Ale dlaczego do tego doszło? Chodzi tylko o spory personalne? Czy za tym podziałem kryje się głębszy ideowy podział? O czym ma być klub „Centrum”, a o czym będzie „wyraziste centrum” budowane przez Katarzynę Pełczyńską?

