Rozłam w Polsce 2050, czyli każdy chce być Centrum

Donald Tusk ogłasza, że „sensacja dnia”, jaką jest rozłam u koalicjanta, nie zachwieje rządową większością. Ale dlaczego do tego doszło?

Dokonało się! Po miesiącach publicznych awantur w partii Polska 2050 Szymona Hołowni doszło do podziału. Paulina Hennig-Kloska, która przegrała niedawno z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz bój o stanowisko przewodniczącej partii, wyprowadziła z klubu kilkunastu posłów i posłanek.

„Centrum”, bo tak nazywa się nowy sejmowy klub secesjonistów, liczy 15 posłów (są to m.in. Aleksandra Leo i Ryszard Petru) i 3 senatorów.

W klubie Polski 2050 wciąż pozostaje 15 posłów i 1 senator. Szymon Hołownia mówi o zdradzie Pauliny Henning-Kloski, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informuje, że osoby wychodzące z partii tracą jej rekomendacje rządowe. Czy tak się rzeczywiście wydarzy? Donald Tusk ogłasza, że „sensacja dnia”, jaką jest rozłam u koalicjanta, nie zachwieje rządową większością.

Ale dlaczego do tego doszło? Chodzi tylko o spory personalne? Czy za tym podziałem kryje się głębszy ideowy podział? O czym ma być klub „Centrum”, a o czym będzie „wyraziste centrum” budowane przez Katarzynę Pełczyńską?

A w Politycznym plusie opowiemy o dyskusji na temat programu SAFE.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Patrycja Tarkiewicz

Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.

