Nowy sezon grzewczy, stare problemy. Komu będzie najzimniej, a komu najdrożej?
Czy problemy poprzedniego sezonu grzewczego powrócą? Wiele wskazuje na to, że w tym roku ogrzewanie również będzie bardzo drogie. Najdroższe – dla użytkowników paliw stałych. Co się zmieniło w programach wsparcia transformacji energetycznej? Komu pomóc będzie najtrudniej?
Trend odchodzenia gospodarstw domowych od paliw stałych — szczególnie od węgla — jest w Polsce bardzo wyraźny. W 2009 r. węgla kamiennego do ogrzewania używało 43% gospodarstw domowych, natomiast dziś to już 17%.
To niewątpliwie zasługa prowadzonych od lat kampanii antysmogowych i programów dofinansowania wymiany źródeł ciepła. Mimo tak optymistycznego trendu, w Polsce wciąż około 30 proc. gospodarstw domowych używa paliw stałych — węgla, drewna lub pelletu. I to właśnie ta grupa pozostaje jedną z najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne.
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