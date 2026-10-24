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Nowy sezon grzewczy, stare problemy. Komu będzie najzimniej, a komu najdrożej?

Aleksandra Prusak przeczytasz w 4 minuty

Czy problemy poprzedniego sezonu grzewczego powrócą? Wiele wskazuje na to, że w tym roku ogrzewanie również będzie bardzo drogie. Najdroższe – dla użytkowników paliw stałych. Co się zmieniło w programach wsparcia transformacji energetycznej? Komu pomóc będzie najtrudniej?

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