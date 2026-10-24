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Prawa autorskie: Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.plFot. Władysław Czula...
24 października 2026

Nowy sezon grzewczy, stare problemy. Komu będzie najzimniej, a komu najdrożej?

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Czy problemy poprzedniego sezonu grzewczego powrócą? Wiele wskazuje na to, że w tym roku ogrzewanie również będzie bardzo drogie. Najdroższe – dla użytkowników paliw stałych. Co się zmieniło w programach wsparcia transformacji energetycznej? Komu pomóc będzie najtrudniej?

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Trend odchodzenia gospodarstw domowych od paliw stałych — szczególnie od węgla — jest w Polsce bardzo wyraźny. W 2009 r. węgla kamiennego do ogrzewania używało 43% gospodarstw domowych, natomiast dziś to już 17%.

To niewątpliwie zasługa prowadzonych od lat kampanii antysmogowych i programów dofinansowania wymiany źródeł ciepła. Mimo tak optymistycznego trendu, w Polsce wciąż około 30 proc. gospodarstw domowych używa paliw stałych — węgla, drewna lub pelletu. I to właśnie ta grupa pozostaje jedną z najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne.

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