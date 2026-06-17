Prawa autorskie: Fot. Mieszko Piętka Fot. Mieszko Piętka Prawa autorskie: Fot. Mieszko Piętka Fot. Mieszko Piętka

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Sławomir Zagórski, dziennikarz OKO.press, z Pierwszą Nagrodą w Konkursie Kryształowe Pióro Nasz dziennikarz otrzymał nagrodę za opublikowany w OKO.press wywiad z pisarzem Mikołajem Grynbergiem „Dużo czasu zajmuje, zanim sam sobie powiesz: Kurczę, chyba umieram”. Sławomir Zagórski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 2 minuty Skomentuj

Konkurs organizowany jest przez firmę Servier Polska przy współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia. Twórcom konkursu chodziło o docenienie dziennikarzy budujących społeczną świadomość na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, nowotwory i cukrzyca.

Tegoroczna edycja była już 20. z kolei.

Tym razem nadesłano ponad 240 materiałów dziennikarskich – artykułów prasowych i internetowych, audycji radiowych, podcastów, reportaży i materiałów telewizyjnych.

Laureatką I nagrody w kategorii „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby” została Marta Dragan z redakcji „Hello Zdrowie” za artykuł pt. „Z dnia na dzień musimy stać się diabetologami, dietetykami i psychologami, bo nie choruje tylko dziecko, ale cała rodzina”.

W kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie” pierwszą nagrodę otrzymał Sławomir Zagórski z naszej redakcji za materiał pt. „Mikołaj Grynberg: Dużo czasu zajmuje, zanim sam sobie powiesz: Kurczę, chyba umieram”.

W skład jury przyznającego nagrody w tej kategorii weszli: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, laureat ubiegłorocznej edycji konkursu – Przemysław Jedlecki z redakcji „Gazeta Wyborcza Katowice” i Katarzyna Urbańska z firmy Servier Polska.

W kategorii „Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie” jury zdecydowało o przyznaniu dwóch statuetek Kryształowego Pióra. Laureatkami I nagrody zostały: Magdalena Hykawy z Telewizji Polsat za materiał pt. „Rak pęcherza – nie lekceważ” i Anna Gmiterek-Zabłocka z Radia TOK FM za audycję pt. „Leczył raka masażem. Doszło do uszkodzenia wątroby, chory zmarł”.

W każdej kategorii przyznano też wyróżnienia.

Na zdjęciu od lewej prof. Leszek Czupryniak, prof. Tomasz Grodzicki, Magdalena Hykawa, Magda Dragan, Anna Gmiterek-Zabłocka i Sławomir Zagórski. Foto Mieszko Piętka

Odbierając nagrodę, Sławek Zagórski dziękował Mikołajowi Grynbergowi za udzielenie wywiadu, który znalazł uznanie jurorów. Powiedział też, że ciężka choroba serca zmieniła życie jego rozmówcy, po niej bowiem stał się zajadłym kolarzem, pokonującym dziennie po kilkadziesiąt kilometrów.

Sławomir Zagórski opublikował w OKO.press blisko 300 tekstów.

Nagrodzony tekst można przeczytać tu:

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Skomentuj Google News Wydrukuj Media Zdrowie kardiologia serce zdrowie Sławomir Zagórski Biolog, dziennikarz. Zrobił doktorat na UW, uczył biologii studentów w Algierii. 20 lat spędził w „Gazecie Wyborczej”. Współzakładał tam dział nauki i wypromował wielu dziennikarzy naukowych. Pracował też m.in. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, zajmując się współpracą naukową i kulturalną między Stanami a Polską. W OKO.press pisze głównie o systemie ochrony zdrowia. Biolog, dziennikarz. Zrobił doktorat na UW, uczył biologii studentów w Algierii. 20 lat spędził w „Gazecie Wyborczej”. Współzakładał tam dział nauki i wypromował wielu dziennikarzy naukowych. Pracował też m.in. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, zajmując się współpracą naukową i kulturalną między Stanami a Polską. W OKO.press pisze głównie o systemie ochrony zdrowia.

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