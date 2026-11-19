TK nie dał się ograć obrońcom Święczkowskiego. Ich chwyty procesowe były chybione
Obrońcy prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego robili wszystko, żeby zablokować uchylenie mu immunitetu. Chcieli zastosować patent, który chwycił rok temu i doprowadził do paraliżu pracy Trybunału Stanu ws. immunitetu Manowskiej. Ale sędziowie TK nie dali się wepchnąć w ślepą uliczkę.
Immunitety prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego zostały uchylone przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK we wtorek 17 listopada 2026 roku.
Szczegóły rozstrzygnięcia podano następnego wieczora w komunikacie na stronie TK. Prezes i jego zastępca zostali też bezterminowo zawieszeni, a ich wynagrodzenia obniżono.
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