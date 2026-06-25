0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Afera w szpitalu czy w calej Polsce? Tusk sie jeszcze nie polapal - YouTubeAfera w szpitalu czy w calej Polsce? Tusk sie jeszcze nie polapal - YouTube
Wideo

Tusk nie rozumie, co wybuchło w Szpitalu Południowym [PROGRAM POLITYCZNY]

Afera w szpitalu czy w całej Polsce? Najnowszy odcinek „Programu Politycznego” o tym, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym i jakie ta afera będzie miała konsekwencje polityczne.

Google News

Dr Emil Jędrzejewski, zwany przez media sygnalistą – wstrząsnął opinią publiczną tym, co mówił w wywiadzie w Kanale Zero. Twierdził, że w Szpitalu Południowym z powodu zaniedbań umierają ludzie. I że wszyscy w szpitalu wiedzieli, ale panuje zmowa milczenia.

Został natychmiast wezwany przez prokuraturę na przesłuchanie w tej sprawie, ale poza studiem Krzysztofa Stanowskiego zamilkł. Nie chciał odpowiedzieć śledczym na żadne pytanie.

Co z tą aferą, jaka wybuchła w Szpitalu Południowym, jest nie tak? Czy Trzaskowski zrobił to, co powinien? I dlaczego Donald Tusk najwyraźniej nie wie, co ostatnio wybuchło w Polsce?

O tym w najnowszym odcinku Programu Politycznego rozmawiają Agata Szczęśniak i Agata Kołodziej. Dziennikarki wyjaśniają też, że rząd właśnie dokonuje bardzo poważnej reformy systemu ochrony zdrowia, która zakończy wiele patologii, ale nic o tym nie mówi. Być może nawet premier sam nie docenia bądź nie rozumie, co robi Ministerstwo Zdrowia.

Google NewsWydrukuj

Afery

Zdrowie

Krzysztof Stanowski

Rafał Trzaskowski

Donald Tusk

dawid kacprzyk

Emil Jędrzejewski

SOR

szpital południowy

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Na zdjęciu Agata Kołodziej
Agata Kołodziej

Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

Komentarze

Nasze tematy