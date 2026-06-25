Prawa autorskie: Afera w szpitalu czy w calej Polsce? Tusk sie jeszcze nie polapal - YouTube Afera w szpitalu czy w calej Polsce? Tusk sie jeszcze nie polapal - YouTube

Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Tusk nie rozumie, co wybuchło w Szpitalu Południowym [PROGRAM POLITYCZNY] Afera w szpitalu czy w całej Polsce? Najnowszy odcinek „Programu Politycznego” o tym, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym i jakie ta afera będzie miała konsekwencje polityczne. 25 czerwca 2026 Agata Szczęśniak

Agata Kołodziej Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 1 minutę Skomentuj

Dr Emil Jędrzejewski, zwany przez media sygnalistą – wstrząsnął opinią publiczną tym, co mówił w wywiadzie w Kanale Zero. Twierdził, że w Szpitalu Południowym z powodu zaniedbań umierają ludzie. I że wszyscy w szpitalu wiedzieli, ale panuje zmowa milczenia.

Został natychmiast wezwany przez prokuraturę na przesłuchanie w tej sprawie, ale poza studiem Krzysztofa Stanowskiego zamilkł. Nie chciał odpowiedzieć śledczym na żadne pytanie.

Co z tą aferą, jaka wybuchła w Szpitalu Południowym, jest nie tak? Czy Trzaskowski zrobił to, co powinien? I dlaczego Donald Tusk najwyraźniej nie wie, co ostatnio wybuchło w Polsce?

O tym w najnowszym odcinku Programu Politycznego rozmawiają Agata Szczęśniak i Agata Kołodziej. Dziennikarki wyjaśniają też, że rząd właśnie dokonuje bardzo poważnej reformy systemu ochrony zdrowia, która zakończy wiele patologii, ale nic o tym nie mówi. Być może nawet premier sam nie docenia bądź nie rozumie, co robi Ministerstwo Zdrowia.

Skomentuj Google News Wydrukuj Afery Zdrowie Krzysztof Stanowski Rafał Trzaskowski Donald Tusk dawid kacprzyk Emil Jędrzejewski SOR szpital południowy Agata Szczęśniak Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”. Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”. Agata Kołodziej Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”. Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

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