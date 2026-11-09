Prawa autorskie: Tadeusz Rydzyk wita gości konferencji „Państwo prawa czy państwo siły? Od kryzysu do odbudowy”, w swojej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 7 listopada 2026, źródło YT Radia Maryja Tadeusz Rydzyk wita ... Prawa autorskie: Tadeusz Rydzyk wita gości konferencji „Państwo prawa czy państwo siły? Od kryzysu do odbudowy”, w swojej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 7 listopada 2026, źródło YT Radia Maryja Tadeusz Rydzyk wita ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 listopada 2026 Dodaj nas w Google U Rydzyka planują rewanż za „dyktaturę Tuska”. Z Panem Bogiem na ustach Piotr Pacewicz przeczytasz w 9 minut Co mówią na konferencji Tadeusza Rydzyka sędzia dubler TK Jarosław Wyrembak i zasłużony dla PiS b. rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab? Ich wezwania do rozliczeń obecnej władzy i oczyszczenia szeregów sędziów mogą być zwiastunem przyszłości. „Będą nam zarzucali, że krzywdzimy ludzi”. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Tadeusz Rydzyk wita gości konferencji „Państwo prawa czy państwo siły? Od kryzysu do odbudowy”, w swojej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 7 listopada 2026, źródło YT Radia Maryja Tadeusz Rydzyk wita ... Prawa autorskie: Tadeusz Rydzyk wita gości konferencji „Państwo prawa czy państwo siły? Od kryzysu do odbudowy”, w swojej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 7 listopada 2026, źródło YT Radia Maryja Tadeusz Rydzyk wita ...

Tadeusz Rydzyk, o którym ostatnio było ciszej, postanowił zabrać głos. Konferencja (przedstawiana jako „naukowa”) pt. „Państwo prawa czy państwo siły? Od kryzysu do odbudowy” w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu niosła od rana 7 listopada 2026 przekaz, że kres reżimu Tuska, który zamiast prawa stosuje siłę, jest bliski. I że po wyborach 2027 trzeba zdecydowanie rozliczyć obecną ekipę.

„Jeśli po raz kolejny dojdzie do jakiegoś resetu, niechże każdy zrobi trzy kroczki w tył, i sprawa zakończy się wesołym oberkiem, to obudzimy się w piekle” – mówił Piotr Schab, zasłużony w zwalczaniu sędziowskiej niezawisłości w czasach PiS. Z kolei sędzia-dubler Trybunału Konstytucyjnego Jarosław Wyrembak straszył wojną domową („jest w Europie wiele środowisk, dla których rozlew krwi w Polsce byłby pożądany z punktu widzenia ich interesów państwowych) i wzywał do ukarania ekipy Tuska: ”jeżeli to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, także tym razem nie zostanie rozliczone w kategoriach prawnych, to Polski po prostu nie będzie".