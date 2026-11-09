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Prawa autorskie: Tadeusz Rydzyk wita gości konferencji „Państwo prawa czy państwo siły? Od kryzysu do odbudowy”, w swojej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 7 listopada 2026, źródło YT Radia MaryjaTadeusz Rydzyk wita ...
09 listopada 2026

U Rydzyka planują rewanż za „dyktaturę Tuska”. Z Panem Bogiem na ustach

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Co mówią na konferencji Tadeusza Rydzyka sędzia dubler TK Jarosław Wyrembak i zasłużony dla PiS b. rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab? Ich wezwania do rozliczeń obecnej władzy i oczyszczenia szeregów sędziów mogą być zwiastunem przyszłości. „Będą nam zarzucali, że krzywdzimy ludzi”.

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Tadeusz Rydzyk, o którym ostatnio było ciszej, postanowił zabrać głos. Konferencja (przedstawiana jako „naukowa”) pt. „Państwo prawa czy państwo siły? Od kryzysu do odbudowy” w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu niosła od rana 7 listopada 2026 przekaz, że kres reżimu Tuska, który zamiast prawa stosuje siłę, jest bliski. I że po wyborach 2027 trzeba zdecydowanie rozliczyć obecną ekipę.

„Jeśli po raz kolejny dojdzie do jakiegoś resetu, niechże każdy zrobi trzy kroczki w tył, i sprawa zakończy się wesołym oberkiem, to obudzimy się w piekle” – mówił Piotr Schab, zasłużony w zwalczaniu sędziowskiej niezawisłości w czasach PiS. Z kolei sędzia-dubler Trybunału Konstytucyjnego Jarosław Wyrembak straszył wojną domową („jest w Europie wiele środowisk, dla których rozlew krwi w Polsce byłby pożądany z punktu widzenia ich interesów państwowych) i wzywał do ukarania ekipy Tuska: ”jeżeli to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, także tym razem nie zostanie rozliczone w kategoriach prawnych, to Polski po prostu nie będzie".

Mówcy podkreślali, że bez religii operacja naprawy się nie uda. Co i raz odwoływali się do chrześcijańskiego obowiązku wybaczania, ale dowodzili, że skala zła jest taka, że surowa kara dla obecnej władzy musi być. Nie było też granic w poszukiwaniach analogii historycznych: mowa była o działaniach Hitlera, Stalina, polskich komunistów po II wojnie światowej.

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Władza

Tadeusz Rydzyk

Trybunał Konstytucyjny

Jarosław Wyrembak

Piotr Schab

Na zdjęciu Piotr Pacewicz
Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

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