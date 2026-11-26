Prokuratura już w 2017 roku złapała za rękę ludzi, którzy według niej za pomocą BitBay próbowali wyprać brudne pieniądze. To nie tylko Roman Ż. W serię finezyjnych operacji zamieszani byli też ludzie, których nazwiska pojawiają się w tej aferze w zupełnie innym kontekście. Prokurator się nimi nie zajmował. W OKO.press ujawniamy ich rolę oraz modus operandi.

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