Prokuratura już w 2017 roku złapała za rękę ludzi, którzy według niej za pomocą BitBay próbowali wyprać brudne pieniądze. To nie tylko Roman Ż. W serię finezyjnych operacji zamieszani byli też ludzie, których nazwiska pojawiają się w tej aferze w zupełnie innym kontekście. Prokurator się nimi nie zajmował. W OKO.press ujawniamy ich rolę oraz modus operandi.
Giełda kryptowalut założona przez Sylwestra Suszka, a działająca bez przeszkód wiele lat, niemal od początku mogła służyć praniu pieniędzy środowisk przestępczych, które się błyskawicznie do niej przykleiły. I prokuratura od lat doskonale o tym wie, bo sama zablokowała próbę wyprania co najmniej 28 mln zł już w 2017 roku.
Dotarliśmy do akt tej sprawy i ujawniamy: kto według prokuratury brał w tym udział i jak próbowano przykryć, a potem wytłumaczyć próbę wytransferowania za granicę milionów brudnych pieniędzy. Te historie są niewiarygodne, a nazwiska – zaskakujące.
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