Zaloguj się, aby zapisać na później Śledztwo Dodaj nas w Google 06 października 2026 Ujawniamy: Znany biznesmen był słupem prawdziwych właścicieli Zondacrypto. To on kierował ewakuacją giełdy z Polski Agata Kołodziej Prawa autorskie: Źródło: Parkiet, youtube.com/@ParkietTV Źródło: Parkiet, you... Prawa autorskie: Źródło: Parkiet, youtube.com/@ParkietTV Źródło: Parkiet, you... Zaloguj się, aby zapisać na później Śledztwo Dodaj nas w Google 06 października 2026 Ujawniamy: Znany biznesmen był słupem prawdziwych właścicieli Zondacrypto. To on kierował ewakuacją giełdy z Polski Agata Kołodziej

Paweł Sobków był dyrektorem i formalnie jedynym właścicielem spółki, która operowała giełdą kryptowalut z Malty. Jak to możliwe, skoro nie kupił giełdy od Suszka? Nie musiał. Z Suszkiem poznał go aresztowany już w tej sprawie Roman Ż., a rolą Sobkowa było m.in. ukryć obecność Suszka i Romana Ż. jako prawdziwych właścicieli giełdy. Dodaj nas w Google Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 20 minut Skomentuj

Zondacrypto (wcześniej działająca pod nazwą BitBay) prawdziwe pieniądze zaczęła zarabiać w 2017 roku. W pierwszych latach swego istnienia nie była intratnym biznesem. Jeszcze w 2015 roku miała stratę w wysokości 280 tys. zł netto. Ale już w 2017 roku, kiedy nastała hossa na rynku kryptowalut, rok do roku jej przychody wzrosły siedemdziesięciokrotnie.

Wyniosły dokładnie 42,6 mln zł, a sam zysk z działalności operacyjnej sięgnął 33,5 mln zł. To były już poważne pieniądze. I poważny rozkręcony biznes.

I zaraz po tym, gdy interes się rozkręcił, wiosną 2018 roku wszystko przejmuje Paweł Sobków. Jak to możliwe? Kim jest ten człowiek? I dlaczego Sylwester Suszek i stojący za nim ludzie oddali mu jedną z największych już wówczas giełd kryptowalutowych w Europie?

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