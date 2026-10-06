Ujawniamy: Znany biznesmen był słupem prawdziwych właścicieli Zondacrypto. To on kierował ewakuacją giełdy z Polski

Agata Kołodziej
Agata Kołodziej
Paweł Sobków był dyrektorem i formalnie jedynym właścicielem spółki, która operowała giełdą kryptowalut z Malty. Jak to możliwe, skoro nie kupił giełdy od Suszka? Nie musiał. Z Suszkiem poznał go aresztowany już w tej sprawie Roman Ż., a rolą Sobkowa było m.in. ukryć obecność Suszka i Romana Ż. jako prawdziwych właścicieli giełdy.
Zondacrypto (wcześniej działająca pod nazwą BitBay) prawdziwe pieniądze zaczęła zarabiać w 2017 roku. W pierwszych latach swego istnienia nie była intratnym biznesem. Jeszcze w 2015 roku miała stratę w wysokości 280 tys. zł netto. Ale już w 2017 roku, kiedy nastała hossa na rynku kryptowalut, rok do roku jej przychody wzrosły siedemdziesięciokrotnie.
Wyniosły dokładnie 42,6 mln zł, a sam zysk z działalności operacyjnej sięgnął 33,5 mln zł. To były już poważne pieniądze. I poważny rozkręcony biznes.
I zaraz po tym, gdy interes się rozkręcił, wiosną 2018 roku wszystko przejmuje Paweł Sobków. Jak to możliwe? Kim jest ten człowiek? I dlaczego Sylwester Suszek i stojący za nim ludzie oddali mu jedną z największych już wówczas giełd kryptowalutowych w Europie?
Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.
Już wspierasz? na swoje konto.
Wspierasz nas inaczej?
Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia
Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.
Komentarze