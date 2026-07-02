Prawa autorskie: Ukraina juz nie chce do Unii? Panteon, Wolyn i drony Ukraina juz nie chce do Unii? Panteon, Wolyn i drony

Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Ukraina już nie chce do Unii? Panteon, Wołyń i drony Czy Polska jest w stanie zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Konflikt wokół upamiętnienia bohaterów UPA przypomniał o europejskich dążeniach naszego sąsiada. „Z Banderą do UE nie wejdziecie” – grożą polscy politycy. Jest też taki scenariusz, że Ukraina wcale do UE się nie spieszy. 02 lipca 2026 Dominika Sitnicka

Agata Szczęśniak

Patrycja Tarkiewicz Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 1 minutę Skomentuj

Czy Polska jest w stanie zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Konflikt wokół upamiętnienia bohaterów UPA przez Ukrainę przypomniał o europejskich dążeniach wschodniego sąsiada Polski. „Z Banderą do UE nie wejdziecie” – grożą polscy politycy.

Jednak wbrew temu, co zdają się sugerować polscy politycy, ewentualne wejście Ukrainy do UE to nie jest kwestia najbliższych tygodni czy miesięcy. A może Ukraina właśnie w ogóle zamknęła przed sobą tę możliwość? Jest też taki scenariusz, że Ukraina wcale do UE się nie spieszy.

Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak zastanawiają się, jakie mogą być kalkulacje ukraińskich politycznych elit i czy nie są one sprzeczne z dążeniami ukraińskiego społeczeństwa.

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