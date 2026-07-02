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Prawa autorskie: Ukraina juz nie chce do Unii? Panteon, Wolyn i dronyUkraina juz nie chce do Unii? Panteon, Wolyn i drony
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Ukraina już nie chce do Unii? Panteon, Wołyń i drony

Czy Polska jest w stanie zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Konflikt wokół upamiętnienia bohaterów UPA przypomniał o europejskich dążeniach naszego sąsiada. „Z Banderą do UE nie wejdziecie” – grożą polscy politycy. Jest też taki scenariusz, że Ukraina wcale do UE się nie spieszy.

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Czy Polska jest w stanie zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Konflikt wokół upamiętnienia bohaterów UPA przez Ukrainę przypomniał o europejskich dążeniach wschodniego sąsiada Polski. „Z Banderą do UE nie wejdziecie” – grożą polscy politycy.

Jednak wbrew temu, co zdają się sugerować polscy politycy, ewentualne wejście Ukrainy do UE to nie jest kwestia najbliższych tygodni czy miesięcy. A może Ukraina właśnie w ogóle zamknęła przed sobą tę możliwość? Jest też taki scenariusz, że Ukraina wcale do UE się nie spieszy.

Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak zastanawiają się, jakie mogą być kalkulacje ukraińskich politycznych elit i czy nie są one sprzeczne z dążeniami ukraińskiego społeczeństwa.

W Politycznym Plusie dla osób, które subskrybują OKO.press, rozmawiamy o politycznych konsekwencjach afery w Szpitalu Południowym. Czy KO lekceważy tę aferę?

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Ukraina

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Unia Europejska

Program Polityczny

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Patrycja Tarkiewicz

Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.

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