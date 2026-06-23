Prawa autorskie: Skutki ukraińskiego ataku powietrznego w przemysłowej części miasta Kercz na okupowanym Krymie, 23 czerwca. Fot: X Skutki ukraińskiego ... Prawa autorskie: Skutki ukraińskiego ataku powietrznego w przemysłowej części miasta Kercz na okupowanym Krymie, 23 czerwca. Fot: X Skutki ukraińskiego ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Ukraina prowadzi obecnie w wojnie dronowo-rakietowej [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Krym bez paliwa. Największy atak powietrzny ukraińskich systemów bezzałogowych. Rosjanie atakują w Kostiantyniwce i w Łymaniu. Miliardy pomocy wojskowej dla Kijowa – sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 7 minut Skomentuj

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod linkiem Sytuacja na froncie.

W minionym tygodniu wojska rosyjskie skupiły wysiłek na próbach rozbicia ukraińskiej obrony w Kostiantyniwce i w Łymaniu. Sytuacja obrońców w obu miastach uległa pogorszeniu, ale nadal trwają walki uliczne. Sytuacja w obwodzie zaporoskim pozostała stabilna, w obwodzie charkowskim Rosjanie odnotowali niewielkie postępy na wschód od rzeki Oskoł.

Siły ukraińskie prowadziły skuteczne ataki powietrzne dalekiego i średniego zasięgu.

17 czerwca ukraiński sztab generalny poinformował o przeprowadzeniu ataku na tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni. Statek pod banderą Gwinei Równikowej znajdował się na Morzu Czarnym i przewoził produkty naftowe.

Rosyjskie ataki powietrzne

W minionym tygodniu rosyjskie naloty charakteryzowały się mniejszą intensywnością. Do największego doszło 18 czerwca, kiedy agresor wystrzelił 239 dronów i siedem pocisków balistycznych. W pozostałych atakach, choć przeprowadzanych codziennie, użytych zostało od 90 do 119 dronów oraz od 4 do 6 pocisków balistycznych. Ataki uszkodziły infrastrukturę edukacyjną, mieszkaniową, handlową i energetyczną. Doprowadziły też do przerw w dostawach prądu w ośmiu obwodach.

Ukraińskie ataki powietrzne

18 czerwca siły ukraińskie przeprowadziły największy atak powietrzny na rosyjską infrastrukturę naftową i energetyczną. Według ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej systemy siły obrony powietrznej zestrzeliły cztery pociski rakietowe i ponad 900 bezzałogowców różnych typów. Około dwustu skierowanych było bezpośrednio na Moskwę, do miasta dotarło od ośmiu do dziesięciu dronów. Celem była Kapotnia – Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej. Doszło do pożarów i wtórnych eksplozji w pięciu lokalizacjach, w tym w co najmniej w jednym przypadku w wyniku bezpośredniego trafienia rosyjskim przeciwlotniczym pociskiem rakietowym. W wyniku ataku uszkodzony został główny blok rafinacji ropy oraz cztery zbiorniki. Rafineria wstrzymała produkcję, co zwiększy niedobory paliwa, ponieważ Kapotnia zaspokajała 40 procent zapotrzebowania Moskwy na benzynę. Czas napraw oceniany jest na 3 do 6 miesięcy.

20 czerwca zaatakowana została rafineria ropy w Tiumeniu położona prawie 2 tysiące kilometrów od linii frontu, Jest to najdalej jak dotąd położony obiekt zaatakowany przez ukraińskie drony dalekiego zasięgu.

Tego samego dnia zaatakowane zostały składy ropy i smarów w obwodzie rostowskim. Opublikowane nagranie potwierdza uderzenie drona i pożar.

Ukraińscy operatorzy systemów bezzałogowych średniego zasięgu kontynuowali ataki na bliskie zaplecze frontu, celami były stanowiska batalionowe i pułkowe stanowiska dowodzenia składy amunicji szczebla brygadowego oraz punkty kontrolne na drogach zaopatrzeniowych.

Władze obwodu briańskiego oskarżyły wojska ukraińskie o przeprowadzenie ataku dronem na autobus przewożący białoruską młodzieżową drużynę piłkarską. Kijów zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że tego dnia nie prowadzono operacji powietrznych nad obwodem briańskim.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Okupacyjne władze Krymu wstrzymały sprzedaż paliwa podmiotom niepaństwowym na wszystkich stacjach benzynowych na półwyspie. Skrócono ponadto godziny pracy transportu publicznego i sklepów wielkopowierzchniowych, zawieszono działalność promów w Cieśninie Kerczeńskiej oraz odwołano imprezy plenerowe. W największych miastach Rosji dochodzi do przerw w dostawach energii elektrycznej. Niedobory paliwa są spowodowane prowadzonymi od kilku tygodni atakami ukraińskich wojsk systemów bezzałogowych na rosyjską logistykę transportową i infrastrukturę naftową. Ograniczenia w sprzedaży paliwa, głównie benzyny, dotknęły nie tylko obszarów okupowanych, ale również 53 rosyjskich regionów. W 11 regionach Federacji nie wprowadzono reglamentacji na stacjach benzynowych, ale mimo to odnotowuje się problemy z jej dostępnością.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zażądał od Białorusi demontażu urządzeń łączności rozmieszczonych wzdłuż granicy państwowej. Zdaniem Kijowa po stronie białoruskiej w pasie przygranicznym rozmieszczone są retransmitery zwiększające zasięg systemów sterujących i naprowadzania rosyjskich dronów.

Kijów ogłosił, że Holandia planuje przeznaczyć 250 milionów euro na rozwój ukraińskiej technologii dronowej oraz kolejne 250 milionów na zakup broni w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Priorytetową Listą Wymagań dla Ukrainy (PURL). Ponadto podpisane zostało dwustronne porozumienie o współpracy w zakresie innowacji i współpracy w przemyśle zbrojeniowym W Holandii mają być produkowane ukraińskie drony bliskiego i średniego zasięgu.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował o przeznaczeniu 200 milionów dolarów na zakup pocisków przeciwlotniczych PAC-3 do systemów Patriot oraz 200 milionów na inicjatywę PURL. Berlin i Kijów zawarły umowę o wspólnym rozwijaniu zdolności w zakresie zwalczania pocisków balistycznych i rozpoczęciu w Niemczech produkcji autonomicznego pojazdu Termit.

Komentarz autora: Bezzałogowy pojazd naziemny (UGV) Termit od ponad roku jest seryjnie produkowany na potrzeby wojska przez ukraińską firmę Tencore. Platforma waży około 280 kilogramów. Jest w stanie transportować 300-kilogramowy ładunek z prędkością 10 km/h. Koszt wersji podstawowej wynosi 12 tysięcy dolarów. Ukraińskie siły zbrojne używają Termita do zadań logistycznych, ewakuacji rannych lub jako platformy bojowe po zamontowaniu ciężkich karabinów maszynowych lub granatników automatycznych. Autor miał okazję testować pojazd w Polsce i potwierdza jego wysoką przydatność w warunkach współczesnego pola walki.

18 czerwca Wielka Brytania przekazała informacje o planach dostarczenia Ukrainie do końca 2026 roku 150 tysięcy dronów, 350 przeciwlotniczych pocisków rakietowych oraz systemów radarowych. Wartość pakietu pożyczkowego zabezpieczonego wpływami z zamrożonych aktywów rosyjskich, który ma pokryć koszty dostawy, wynosi około 992 miliony dolarów.

Ponadto Szwecja zobowiązała się przeznaczyć 108 milionów dolarów na PURL, Belgia przekaże 7 samolotów F-16 (3 w stanie operacyjnym, 4 na części).

Ukraiński minister obrony Mychajło Fiodorow ocenił tegoroczne potrzeby Kijowa w zakresie pomocy międzynarodowej na 60 miliardów dolarów. Jak dotąd partnerzy Ukrainy zobowiązali się do przekazania 40 miliardów, w tym połowy w ramach pożyczki.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 16 czerwca do poniedziałku 22 czerwca 2026 roku.

Południe Ukrainy

Krym – 17 czerwca doszło do ukraińskiego ataku powietrznego na dwa mosty drogowe, a 18 czerwca na most kolejowy na Kanale Północnokrymskim. Ataki ukraińskich systemów bezzałogowych na krymskie mosty, promy w Cieśninie Kerczeńskiej oraz autostradę M-14 prowadzącą przez Mariupol, Melitopol i Symferopol zmuszają siły okupanta do czasowego zamykania dróg zaopatrzeniowych zarówno lądowych, jak i morskich. Wcześniej poważnie uszkodzony został most w Czongar oraz postawiona przez wojsko przeprawa pontonowo-mostowa. Most w Czongar jest kluczową częścią autostrady M-14. W niedzielę zaatakowane zostały terminale naftowe w Kerczu, co doprowadziło do czasowego zamknięcia Mostu Kerczeńskiego.

Obwód chersoński – Rosyjscy blogerzy militarni twierdzą, że dowództwo Grupy Armii „Dniepr” rozmieszcza operatorów dronów z elitarnego Centrum Zaawansowanych Technologii Bezzałogowych Rubikon wzdłuż kluczowych dróg logistycznych w celu zapewnienia obrony przeciwdronowej. Jednostki Rubikon dysponują wyspecjalizowanymi plutonami wyposażonymi w systemy walki radioelektronicznej i drony przechwytujące.

Obwód zaporoski – Wojska ukraińskie podjęły działania zaczepne na odcinku Kamiańskie – Stepowe – Orechowe. Kontrataki utrudniają siłom rosyjskim utrzymanie inicjatywy, a minionych tygodniach wręcz doprowadziły do wycofania z obszaru kilkunastu kilometrów. W rejonie skupienia głównego wysiłku Rosjanie ponawiali ataki na ukraińskie pozycje utworzone w oparciu o rejony ufortyfikowane Nowoseliwka – Werchnia Tersa – Wozdwyżiwka. Brak informacji o zmianach w położeniu wojsk.

Prognoza: Działania ukraińskie polegające na uderzeniach dronami średniego zasięgu na drogi zaopatrzeniowe w obwodzie chersońskim, zaporoskim i na Krymie prawdopodobnie zmuszą rosyjskie dowództwo do przemieszczenia na tyły jednostek przeciwdronowych kosztem osłabienia zdolności na froncie.

Donbas

Kolejny tydzień walk w Kostiantyniwce nie przyniósł zdecydowanych zmian w położeniu wojsk, ale sytuacja sił ukraińskich broniących miasta pozostaje niekorzystna. Rosjanie zajęli południową, wschodnią i zachodnią część miasta, w związku z tym broniący centrum żołnierze z 100 Brygady Zmechanizowanej i 49 batalionu szturmowego „Karpacka Sicz” walczą w częściowym okrążeniu. Jak dotąd brak dowodów na potwierdzenie publikowanych przez Rosjan informacji o odcięciu obrońców od sił głównych.

W rejonie Raj-Oleksandriwki trwają ciężkie walki między broniącą się w miejscowości ukraińską 10 Górską Brygadą Szturmową a atakującą frontalnie 123 Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych oraz usiłującą uskrzydlić obrońców od południa 88 Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych. Rosjanie prawdopodobnie nadal nie zdobyli miejscowości, ponieważ Ukraińcy utrzymują obronę nad okolicznymi wzgórzami, co zapewnia im całkowitą kontrolę ogniową nad obszarem.

Prognoza: Rosjanie skupią wysiłek na opanowaniu Kostiantyniwki oraz atakach z rejonu Czasiw Jaru i na północ od Siewierska w celu opanowania Rai-Oleksandriwki

Na północ od rzeki Doniec

Rosjanie zwiększyli intensywność ataków amunicją krążącą Lancet na wojska ukraińskie przemieszczające się drogą Oskił-Izjum. Może to stanowić potwierdzenie informacji o zmianach w dyslokacji ukraińskich odwodów w związku z pogarszającą się sytuacją na północno zachodnim odcinku frontu.

Walki na wschód od rzeki Oskił koncentrują się w rejonie Borowej oraz na południowy zachód od Łymania. Rosjanie prawdomównie odnotowuję niewielkie postępy terenowe pomimo ukraińskich kontrataków na południowy wschód od Borowej.

Rosyjska 67 Dywizja Strzelców Zmotoryzowanych odnotowuje postępy w walkach o Łymań. Filmy z geolokalizacją pokazują żołnierzy agresora w zachodnich i południowych dzielnicach oraz działania oskrzydlające na południe od miasta. Siły ukraińskie przeprowadziły serię kontrataków w Łymaniu, jednak prawdopodobnie zakończyły się one niepowodzeniem i Rosjanie utrzymali pozycje w zabudowaniach. Zacięte walki trwają w rejonach wsi Zakitne, Zariczne i Drobyszewe położonych na podejściach do Łymania. Postępy Rosjan są jednak mniejsze, niż twierdzi Kreml. Filmy pokazujące obecność rosyjskich żołnierzy na wschód od Słowiańska zostały wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Prognoza: Głównym celem działań rosyjskich w nadchodzącym tygodniu będzie opanowanie Łymania.

Kierunek charkowski i obwód sumski

Rosjanie ponowili ataki w rejonie Wowczańskich Chutorów, gdzie prawdopodobnie doszło do okrążenia części jednego z batalionów ze składu 159 Brygady Zmechanizowanej. Ponadto walki toczyły się w rejonie wsi Riasne na południowy wschód od Sum oraz Kozacza Łopań na północ od Charkowa.

Prognoza: Rosjanie będą dążyć do odepchnięcia sił ukraińskich od granicy państwowej w celu utworzenia obronnej strefy buforowej z obwodem kurskim i biełgorodzkim. Ataki z rejonu Wowczańska mają ponadto wiązać siły ukraińskie odpowiadające za obronę podejść do Charkowa.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

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