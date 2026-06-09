Prawa autorskie: Foto Iryna Rybakova / 93 Brygada Cholodnyi Jar / AFP Foto Iryna Rybakova ... Prawa autorskie: Foto Iryna Rybakova / 93 Brygada Cholodnyi Jar / AFP Foto Iryna Rybakova ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu W maju Ukraińcy przeprowadzili 88 tysięcy ataków dronami [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Rosjanie przełamują obronę w Kostiantyniwce. Ukraińskie drony uderzają w Petersburgu i Kronsztadzie. Ciężkie walki na Zaporożu. Ukraińcy atakują „flotę cieni”. Sytuację na froncie w dniach 2-8 czerwca analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 7 minut Skomentuj

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod tym linkiem: Sytuacja na froncie.

Generał Ołeksandr Syrski, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy przedstawił majowe podsumowanie działań bojowych, z których wynika, że wyzwolone zostało ponad 100 kilometrów kwadratowych okupowanych przez Rosjan ukraińskich terytoriów.

Według obliczeń dokonanych przez amerykański think-tank Instytut Studiów nad Wojną (ang. ISW) Ukraińcy utracili równocześnie kontrolę nad ok. 40 kilometrami kwadratowymi swej ziemi.

W minionym tygodniu do największych zmian w przebiegu linii frontu doszło w rejonie Kostiantyniwki, gdzie wojska rosyjskie prawdopodobnie przełamały zewnętrzny perymetr obrony miasta i wdarły się w jego głąb początkowo z kierunku południowo-zachodniego, a następnie od wschodu.

Trwały zażarte walki na Zaporożu na zachód od Hulajpola oraz na kierunku słowiańsko-kramatorskim. Pomimo utrzymywania przez Rosjan inicjatywy nie doszło do znaczących zmian w położeniu wojsk.

Rosyjskie ataki powietrzne:

Wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak powietrzny w nocy z 1 na 2 czerwca. Pociski rakietowe w liczbie ponad 70 oraz około 650 dronów wymierzone były głównie w ukraińską infrastrukturę krytyczną w Kijowie, Charkowie i Dnipro. Do celu dotarło 30 pocisków balistycznych, 3 pociski manewrujące oraz 33 drony.

3 czerwca Ukraina została zaatakowana 198 dronami klasy Gerań/Gerań-2 oraz wabikami Parodia. Celem były obwody charkowski i odeski. Doszło do zniszczeń w 14 lokalizacjach. Kolejnej doby Rosjanie wystrzelili jeden pocisk balistyczny oraz 293 drony. Odnotowano uszkodzenia w 35 lokalizacjach w obwodach czernihowskim, dniepropietrowskim, charkowskim, kijowskim i odeskim.

5 czerwca Rosjanie użyli dwóch pocisków manewrujących oraz 216 dronów Gerber, Gerań, Italmas, Banderol oraz wabików Parodia do ataku na infrastrukturę mieszkaniową, handlową i transportową w obwodach kijowskim, czernihowskim, sumskim, charkowskim, dniepropietrowskim, chersońskim i odeskim. Doszło do zniszczeń w 25 miejscach.

6 czerwca 272 drony zaatakowały infrastrukturę krytyczną w obwodach charkowskim i odeskim. Władze ukraińskie poinformowały o zniszczeniach w 24 lokalizacjach.

Ukraińskie ataki powietrzne:

W nocy z 1 na 2 czerwca ukraińskie siły systemów bezzałogowych uderzyły w rafinerię Ilsky w Kraju Krasnodarskim. Zdolności produkcyjne kombinatu oceniane są na około 6,6 miliona ton ropy rocznie.

3 czerwca Ukraińcy zaatakowali dronami dalekiego zasięgu należącą do Floty Bałtyckiej korwetę „Bojkij”. Nowoczesny okręt, służbę rozpoczął w 2013 roku, znajdował się w suchym doku portu wojennego w Kronsztadzie.

Atak dronami „Lutyj” spowodował pożar na śródokręciu, co prawdopodobnie doprowadziło do krytycznych zniszczeń. Uszkodzone zostały elementy konstrukcyjne między mostkiem a tylnym masztem. Główny maszt uległ zawaleniu.

Tego samego dnia ukraińskie bezzałogowce wznieciły pożar w terminalu naftowym w Petersburgu, co zbiegło się z pierwszym dniem obrad SPIEF (ang. St. Petersburg International Economic Forum). Petersburskie Międzynarodowe Forum Ekonomiczne jest jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych, określanym przez kremlowskie media „rosyjskim Davos”. Ponadto zaatakowane zostały zakłady Michurinsk Progress w obwodzie tambowskim, produkujące podzespoły dla rosyjskiego lotnictwa i do systemów rakietowych.

4 czerwca zaatakowane zostały zakłady produkujące materiały wybuchowe w obwodzie riazańskim.

5 czerwca dowódca ukraińskich sił systemów bezzałogowych poinformował o ataku na 5 rosyjskich statków z tzw. floty cieni. Do ataku doszło w pobliżu portów w Berdiańsku, Jałcie, Mariupolu oraz na Morzu Azowskim.

6 czerwca systemy bezzałogowe należące do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy powtórzyły atak na stocznię w Kronsztadzie oraz zaatakowały arsenał należący do Marynarki Wojennej w Leningradzkim Okręgu Wojskowym. Ponadto doszło do ataku na skład naftowy i terminal naftowy położone na zachód od Petersburga, po przeciwnej stronie Zatoki Newskiej.

Równocześnie Ukraińcy kontynuują kampanię ataków średniego zasięgu na bezpośrednie zaplecze frontu, na głębokość od 30 do 250 kilometrów. Celem są składy logistyczne poziomu taktycznego, stanowiska dowodzenia i kierowania dronami, kolumny zaopatrzeniowe, infrastruktura kolejowa oraz systemy radarowe i rakietowe obrony przeciwlotniczej.

Nadal intensywnie atakowana jest autostrada M-14 łączącą Rostów z Krymem. Opublikowane materiały filmowe (nagrane głównie przez rosyjskich kierowców) pokazują kilkadziesiąt spalonych pojazdów, w większości wojskowe cysterny.

Ukraińskie siły bezzałogowe używają nie tylko dronów FPV do ataków bezpośrednich, ale również prowadzą zdalne minowanie odcinków autostrady. Usuwanie min przez grupy saperskie powoduje wielogodzinne przerwy w ruchu drogowym. 3 czerwca ukraiński Sztab Generalny poinformował, że w wyniku ataku na poligon Primorski Posad, gdzie ćwiczyły pododdziały 64 Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, zostało wyeliminowanych 30 żołnierzy oraz zniszczono obiekty szkoleniowe.

Według statystyk ukraińskich siły systemów bezzałogowych w maju dokonały 88 tysięcy ataków, w wyniku których wyeliminowały ponad 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy, zniszczyły bądź uszkodziły 111 obiektów infrastruktury wojskowej i przemysłowej. Obrona powietrzna obezwładniła 59 tysięcy dronów przeciwnika.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

3 czerwca podczas spotkania ministrów obrony państw członkowskich Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w Moskwie rosyjskie ministerstwo obrony podało informacje o testach nowego systemu zarządzania walką (ang. BMS).

Koncern zbrojeniowy Rostech zaprezentował komponenty systemu, który ma zapewnić budowanie świadomości sytuacyjnej dowódców w czasie rzeczywistym od szczebla plutonu do poziomu związku taktycznego. Obecnie w Siłach Zbrojnych Federacji podobnym systemem o nazwie Andromeda-D dysponują wojska powietrzno-desantowe. Nowy system zostanie prawdopodobnie przetestowany podczas ćwiczeń dowódczo–sztabowych „Centrum – 26”, a jego wdrażanie w jednostkach liniowych rozpocznie się od września br.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 2 czerwca do poniedziałku 8 czerwca 2026 roku.

Południe Ukrainy

Obwód chersoński – według strony ukraińskiej działania operatorów dronów zmusiły rosyjską artylerię do wycofania się poza zasięg rażenia i Chersoń nie jest narażony na ostrzały artylerii lufowej. Nadal dochodzi do ataków dronów FPV na ludność cywilną – w minionym tygodniu rosyjsko operator drona zaatakował dwie rodziny spacerujące ulicą we wsi na północny zachód od Chersonia.

Obwód zaporoski – walki w rejonie Stepnohirska nabrały charakteru walki manewrowej, ponieważ ataki przeprowadziły zarówno siły rosyjskie, jak i ukraińskie. Przez ostanie tygodnie inicjatywa znajdowała się po stronie wojsk ukraińskich, które wyzwoliły większą część miasta oraz tereny położone na wschód i zachód od miejscowości. Rosjanie podjęli działania zaczepne z celu odzyskania inicjatywy. Brak informacji o zmianach w położeniu wojsk.

Na odcinku Orechowego Rosjanie wzmocnili nacisk z kierunku wschodniego (odcinek Nowoseliwka – Hulajpilskie) po niepowodzeniach, jakie ponieśli atakując pod Małą Tokmaczką. Agresor po opanowaniu miejscowości Hulajpilskie odnotował kolejne postępy, nie doszło jednak do przełamania ukraińskiej obrony.

Rosjanie niezmiennie od kilku miesięcy utrzymują inicjatywę na kierunku na zachód od Hulajpola, gdzie skupiony jest główny wysiłek grupy armii. Ukraińcy po utracie Hulajpola i pozycji na północ od miasta zorganizowanych w oparciu o rzekę Janczur wycofali się do ufortyfikowanego rejonu pomiędzy wsiami Zaliznyczne – Werchnia Tersa – Wozdwyżiwka.

Zorganizowali również obronę doraźną dalej na północ — w rejonie Ternuwatego. Po miesiącach ciężkich walk rosyjscy strzelcy zmotoryzowani i piechota morska całkowicie lub częściowo wyparli z wymienionych miejscowości żołnierzy ukraińskich z brygady zmechanizowanej i Obrony Terytorialnej wspartych elementami dwóch pułków szturmowych.

Ukraińcy przeprowadzają kontrataki, stąd trudno jest określić rzeczywistą linię styczności wojsk, jednak sytuacja taktyczna obrońców ulega powolnemu pogorszeniu. Rosyjskie szturmy wspiera lotnictwo, artyleria rakietowa i lufowa, wyrzutnie pocisków termobarycznych i jednostki operatorów dronów.

Obwód dniepropietrowski – Wnioski z analizy przebiegu walk potwierdzają odzyskanie inicjatywy przez wojska rosyjskie. Jak dotąd nie doprowadziło to do znaczących zmian w położeniu wojsk.

Prognoza: Rosyjska przewaga ogniowa na kierunku na zachód od Hulajpola prawdopodobnie doprowadzi do opanowania ukraińskich fortyfikacji w rejonie Zaliznyczne – Werchnia Tersa – Wozdwyżiwka, jednak nie będzie to skutkowało szybkim przełamaniem obrony. Można oczekiwać intensyfikacji działań zaczepnych agresora w obwodzie dniepropietrowskim w rejonie rzeki Wowcza.

Donbas

W rejonie pokrowskim wojska rosyjskie posunęły się na północny zachód od Udacznego oraz na północ od Hryszynego. Postępy dotyczyły jednak zajęcia „ziemi niczyjej” i nie wpłynęły istotnie na sytuację wojsk ukraińskich. Ataki Rosjan w kierunku wsi Rodynskie, Biłyckie i Dobropilia zostały odparte.

W ostatnich dniach znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja wojsk ukraińskich broniących Kostiantyniwki. Rosjanie, po pokonaniu obrony zorganizowanej w oparciu o Iliniwkę i Berestok i dokonaniu włamania pod wsią Dowha Bałka stworzyli dogodne warunki do oskrzydlenia miasta od południowego zachodu.

Atak z tego kierunku skoordynowany został z działaniami od wschodu. Dzięki związaniu walką sił ukraińskich na dwóch kierunkach agresor opanował co najmniej 1/3 obszaru miejskiej zabudowy. Do przełamania zewnętrznego pierścienia obrony miasta doszło prawdopodobnie w rejonie tzw. Czerwonego Misteczka. Część oddziałów ukraińskich może znajdować się w okrążeniu.

Rosjanie przeprowadzili serię ataków, głównie pieszymi grupami szturmowymi ze wsparciem artylerii rakietowej i lotnictwa, w kierunku Raj – Ołeksadriwki i Dibrowej. Walki toczyły się również na wschód od ufortyfikowanej wsi Małyniwka. Brak informacji o zmianach w położeniu wojsk.

Prognoza: W najbliższych czasie dojdzie prawdopodobnie do ukraińskich kontrataków w Kostiantyniwce, jednak odtworzenie zewnętrznego perymetru obrony będzie bardzo trudne.

Na północ od rzeki Doniec

W minionym tygodniu doszło do bezpośredniej wymiany ognia między żołnierzami ukraińskimi i rosyjskimi na południowo-wschodnich przedmieściach Łymania. Prawdopodobnie nie oznacza to stałego przełamania ukraińskiej obrony na podejściach do miasta, ale doraźne przeniknięcie grupy lub grup szturmowych przez linie obrońców.

Wojska rosyjskie kontynuowały działania zaczepne na kierunku Kupiańska i Borowej. Na południe od Borowej siły ukraińskie przeprowadziły kontratak. Nie doszło do istotnych zmian w sytuacji taktycznej.

Na kierunku kupiańskim rozpoczęły się walki o wieś Nowosynowe, położoną na południowy wschód od tego miasta. Potwierdza to informacje o rosyjskich postępach i stopniowym spychaniu sił ukraińskich walczących na wschodnim brzegu rzeki Wowcza. Rosyjskie próby odzyskania kontroli nad Kupiańskiem nadal nie doprowadziły do zmian w położeniu wojsk.

Prognoza: Pomimo wzmocnienia rosyjskiego zgrupowania walczącego na kierunku łymańskim, złożonego z elementów 20 i 25 Armii Ogólnowojskowych z siłami 1 Gwardyjskiej Armii Pancernej istnieje nikłe prawdopodobieństwo szybkiego przełamania ukraińskiej obrony. Rosyjskie próby oskrzydlenie miasta poprzez opanowanie Drobyszewego i Mikołajówki jak dotąd zakończyły się niepowodzeniem.

Kierunek charkowski i obwód sumski

W ukraińskich mediach pojawiły się informacje o koncentracji rosyjskich wojsk w rejonie ruin miasta Wowcza.

Prognoza: W ocenie ukraińskich wojskowych obecne działania rosyjskie na kierunku wowczańskim mają charakter rozpoznawczy i ich celem jest sprawdzenie siły ukraińskiej obrony i określenie jej słabych punktów przed rozpoczęciem głównego uderzenia latem.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.</em

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