Prawa autorskie: Zdjęcie: HANDOUT / SATELLITE IMAgencja GazetaE ©2026 VANTOR / AFP Zdjęcie: HANDOUT / S... Prawa autorskie: Zdjęcie: HANDOUT / SATELLITE IMAgencja GazetaE ©2026 VANTOR / AFP Zdjęcie: HANDOUT / S...

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Ukraińcy utrzymują znaczną przewagę nad Rosjanami w atakach dronowych [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Kijów rozpoczyna 40 dniową kampanię uderzeń powietrznych. Pogarsza się sytuacja wojsk ukraińskich w rejonie Kostiantyniwki, Łymania i Kupiańska. Krym w obliczu kryzysu. Sytuację na froncie w ostatnim tygodniu analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 7 minut Skomentuj

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod linkiem Sytuacja na froncie.

W minionym tygodniu ukraińskie siły systemów bezzałogowych zdystansowały Rosjan pod względem liczby użytych dronów dalekiego zasięgu. Ukraińcy wykorzystywali do ataków na rosyjską infrastrukturę krytyczną średnio około 400 dronów na dobę wobec około 150 użytych przez agresora. Działania te wpisują się w ogłoszoną 25 czerwca przez ukraińskiego prezydenta 40-dniową kampanię uderzeń powietrznych na terytorium Rosji. Ataki na średnim i dalekim dystansie w rosyjską logistykę i infrastrukturę krytyczną mają skłonić Kreml do podjęcia rokowań pokojowych.

Wojska rosyjskie wycofały się z Mierzei Kinburn w obwodzie mikołajowskim ze względu na brak możliwości zaopatrywania rozmieszczonego tam garnizonu. Okupant wykorzystywał mierzeję do prowadzenia ostrzału artyleryjskiego i ataków dronami FPV na rejon Oczakowa.

Rosyjska kampania wiosenno-letnia nadal nie osiągnęła znaczących sukcesów, jednak postępy wojsk agresora mogą doprowadzić do zmiany w sytuacji operacyjnej na głównych kierunkach działań lądowych. Wojska ukraińskie pozostają w głębokiej defensywie na obszarze głównego skupienia rosyjskiego wysiłku na kierunku słowiańsko-kramatorskim. Stopniowo pogarsza się sytuacja obrońców Kostiantyniwki i Łymania. Rosjanie odnotowują również postępy w rejonie Kupiańska. Na obszarze Donbasu i obwodu charkowskiego jedynie w rejonie Pokrowska siły agresora zostały całkowicie zatrzymane. Siły ukraińskie są w nieco lepszej sytuacji na Zaporożu i w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie obrońcom udaje się częściowo utrzymać inicjatywę.

Rosyjskie ataki powietrzne:

Rosjanie zintensyfikowali ataki na statki płynące w kierunku portu w Odessie. 22 czerwca uszkodzone zostały trzy jednostki płynące pod banderami Belize, Palau i Panamy. Pływający pod banderą panamską drobnicowiec „Victress” odniósł na tyle poważne uszkodzenia, że zastopował maszyny, zginął jeden członek załogi, pozostałych w części rannych ewakuowały ukraińskie służby ratownicze. Częstotliwość rosyjskich ataków dalekiego zasięgu pozostaje stała, natomiast zauważalne zmalała ich intensywność – do około 150 dronów klasy Gerań na dobę. Nieznacznie wzrosły natomiast liczby używanych pocisków balistycznych.

27 czerwca Rosjanie opublikowali nagranie pokazujące atak amunicją krążącą Gerań-4 na ukraińskie lotnisko w obwodzie mikołajowskim. Według rosyjskiego ministerstwa obrony zniszczeniu miały ulec dwa ukraińskie myśliwce MiG -29, cysterna oraz jednostka startowa APA-5D.

Trwają ataki agresora na cywilne stacje benzynowe w obwodzie charkowskim i zaporoskim. Od początku roku zniszczeniu miało ulec około 150 stacji. Działania te prawdopodobnie mają stanowić odwet za niedobory benzyny, do jakich doszło w Federacji Rosyjskiej po ukraińskich atakach na zakłady produkcyjne przemysłu naftowego.

Ukraińskie ataki powietrzne:

Siły Zbrojne oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy kontynuują operacje powietrzne na południowym obszarze teatru działań wojennych. W ostatnich dwóch tygodniach czerwca w wyniku ataków dronów oraz pocisków Neptun i Storm Shadow uszkodzone lub zniszczone zostały mosty nad cieśniną Heniczeską, w rejonie Czonharu , nad Kanałem Północnokrymskim oraz mosty kolejowe łączące Krym z Półwyspem Kerczeńskim. Zniszczeniu uległy równie przeprawy promowe oraz infrastruktura nadbrzeżna w porcie Kawkaz po rosyjskiej stronie zatoki Kerczeńskiej. Zaatakowana została Tawrijska Elektrownia Cieplna, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu.

24 czerwca ​​rafineria ropy naftowej Nizhegorodorgsintez w Kstowie w obwodzie niżnonowogrodzkim wstrzymała produkcję po ataku ukraińskich dronów. Rafineria jest drugą co do wielkości pod względem produkcji benzyny na potrzeby Federacji Rosyjskiej.

W nocy z 26 na 27 czerwca zaatakowane zostały zakłady Titan-Barrikady w Wołgogradzie. Pociski manewrujące FP-5 Flamingo spowodowały uszkodzenia w co najmniej trzech lokalizacjach. Titan-Barrikady produkuje podwozia i pojazdy amunicyjne dla systemów rakietowych Iskander i Topol oraz samobieżne haubicoarmaty Msta.

Kolejnej nocy ukraińskie bezzałogowce po raz kolejny skutecznie zaatakowały duże rosyjskie rafinerie. Celami były zakłady z Słowiańsku w Kraju Krasnodarskim produkujące 5,2 miliona ton ropy oraz w Jarosławiu o rocznej produkcji 15 milionów ton ropy. Dane NASA pokazują znaczne anomalie termiczne w rejonie obu rafinerii, a nagrania filmowe potwierdzają wybuch pożarów.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Władze regionalne w Rosji podejmują starania w celu skuteczniejszego zwalczania ukraińskich ataków powietrznych. Jednym ze sposobów maja być tworzone terytorialnie mobilne przeciwlotnicze grupy ogniowe. W obwodzie leningradzkim gubernator oferuje dodatkową jednorazową gratyfikację za wstąpienie do tych jednostek w wysokości 250 tysięcy rubli (3356 dolarów) oraz premię 100 tysięcy rubli (1342 dolary) za każdego zestrzelonego drona.

Komentarz autora: Skuteczność takich terytorialnych grup ogniowych zarówno po ukraińskiej, jak i rosyjskiej stronie jest niewielka. Żołnierze ochotnicy są z reguły słabo wyszkolenie pod względem prowadzenia ognia z broni strzeleckiej do celów nisko lecących. Ponadto bezzałogowce o napędzie śmigłowym są podatne na ostrzał dopiero w ostatniej fazie lotu, kiedy obniżają pułap bezpośrednio nad celem. Trafienie drona o napędzie odrzutowym z ręcznej broni strzeleckiej jest praktycznie niemożliwe.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 23 czerwca do poniedziałku 29 czerwca 2026 roku.

Południe Ukrainy

Krym – Według niepotwierdzonych informacji ukraińskie bezzałogowce zaatakowały rejon mostu krymskiego. Zniszczeniu miały ulec cztery stacje radiolokacyjne systemu rakietowego S-400 oraz dwa zestawy przeciwlotnicze Pancyr. Ponadto tylko w nocy 23 czerwca miało zostać zaatakowanych 60 celów na półwyspie, w tym stacje radarowe, systemy przeciwlotnicze i walki radioelektronicznej, infrastruktura energetyczna i gazowa. Ukraińcy metodycznie niszczą także mosty na szlakach drogowych i kolejowych prowadzących na Krym. Władze okupacyjne Krymu ogłosiły stan wyjątkowy w celu „usprawnienia kwestii gospodarczych”.

Obwód zaporoski – Wojska ukraińskie utrzymują inicjatywę w rejonie Stepnohirska. Większość miasta została wyzwolona, wojska okupanta utrzymują pozycje w jego południowej części. Rosjanie są oskrzydlani od zachodu z kierunku wsi Pławni oraz od wschodu, gdzie walki toczą się o kontrolę nad wsią Stepowe. Rosjanie nie podejmowali zdecydowanych prób przełamania ukraińskich pozycji na linii Nowodaniliwka – Mała Tokmaczka na kierunku Orechowe. Ich ataki zakończyły się jednak częściowym powodzeniem dalej na północny wschód, gdzie wdarli się do wsi Nowoseliwka, stanowiącej istotny punkt oporu ukraińskiej obrony.

Główny wysiłek rosyjskiego zgrupowania armijnego walczącego w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim nadal skupia się na atakach z rejonu Hulajpola na zachód. Ukraińskie wojska szturmowe wspierane przez bataliony z brygad zmechanizowanych i obrony terytorialnej utrzymują obronę stałą w oparciu o Zaliznyczne -Werchnią Tersę i Wozdyżiwkę przy czym Zaliznyczne w ostatnich dniach prawdopodobnie znalazło się pod kontrolą rosyjską.

Obwód dniepropietrowski – Zarówno wojska rosyjskie jak i ukraińskie prowadzą ograniczone działania zaczepne, prawdopodobnie inicjatywa jest po stronie ukraińskiej, a siły agresora przeszły do obrony aktywnej. Ukraińskie grupy szturmowe stosujące taktykę przenikania dotarły do skraju wsi Berezowe.

Prognoza: Wojska ukraińskie będą kontynuować działania zaczepne na skrzydła rosyjskiego zgrupowania armijnego w rejonie Stepnohirska i Berezowe. Rosjanie będą dążyć do wykorzystania włamania w ukraińską obronę na odcinku Nowoseliwka – Hulajpilskie.

Donbas

Trwają zacięte walki o Kostiantyniwkę. Ze względu na sprzeczne oświadczenia walczących stron oraz liczne publikacje filmów o charakterze propagandowym sytuację taktyczną można określić jedynie w przybliżeniu. Prawdopodobnie Rosjanie kontrolują obecnie od 40 do 60 procent miejskiej zabudowy, pod kontrolą obrońców pozostaje około 15 procent. Pozostały obszar stanowi ziemię niczyją, na której trwają walki liczących od kilku do kilkunasty żołnierzy grup szturmowych. Dowództwo XIX Korpusu Armijnego, odpowiedzialnego za obronę Kostiantyniwki twierdzi, że w mieście ginie dziennie ponad pięćdziesięciu żołnierzy rosyjskich wobec trzech poległych obrońców. Blogerzy militarni zarówno rosyjscy, jak i ukraińscy są zgodni, że miasto otacza niemal 30 kilometrowa strefa śmierci utworzona przez jednostki operatorów dronów obu walczących stron. Rosjanie wykorzystują przewagę w lotnictwie i artylerii rakietowej. Na pozycje ukraińskie spada dobowo około 30 bomb szybujących różnych wagomiarów. Z dostępnych w sieci filmów wynika, że ukraińskie dowództwo zaczęło używać czołgów do dostarczania uzupełnień dla walczących w mieście pododdziałów.

W rejonie pokrowskim w minionym tygodniu nie zaobserwowano działań zaczepnych w większej skali. Rosyjskie lotnictwo przeprowadziło naloty bombami szybującymi FAB-500 na ukraińskie pozycje w rejonie Dobropole, natomiast ukraińskie siły powietrzne odpowiedziały atakami z użyciem bomb kierowanych GBU-62 J-DAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) na rejon koncentracji wojsk rosyjskich na południowy wschód od Pokrowska.

Rosjanie podejmowali próby przełamania ukraińskich pozycji na zachód i północny zachód od opanowanej przez nich Raj-Ołeksandriwki. Obrona zorganizowana w oparciu o dogodne pozycje na wzgórzach skutecznie powstrzymała agresora.

Prognoza: Należy liczyć się z postępami Rosjan w rejonie Kostiantyniwki oraz intensyfikacją ataków z rejonu Raj-Ołeksandriwki.

Na północ od rzeki Doniec

Nagrania z geolokalizacją wskazują, że wojska rosyjskie prawdopodobnie opanowały wsie Pietropawłówka, Piszczane, Kuryliwka i co najmniej część wsi Kupiańsk-Wuzłowe, a więc dotarły do północno-wschodnich i wschodnich przedmieść Kupiańska.

W rejonie Łymania trwają walki miejskie. Rosjanie atakują z północnego wschodu, ze wschodu oraz południowego wschodu, ale w minionym tygodniu nie osiągnęli znaczących postępów. Niemniej jednak sytuacja obrońców jest zła. Rosjanie systematycznie atakują bombami szybującymi przeprawy, a raczej groble zbudowane na Dońcu, co znacząco ogranicza możliwości zaopatrywania garnizonu broniącego Łymania.

Prognoza: W najbliższych dniach Rosjanie prawdopodobnie ustanowią całkowitą kontrolę na wschód od rzeki Oskoł w rejonie Kupiańska. Sytuacja wojsk ukraińskich broniących Łymania ulegnie pogorszeniu, jeżeli obrońcy nie utrzymają przepraw przez Doniec.

Kierunek charkowski

Rosjanie wznowili działania zaczepne w pasie natarcia Synelnykowe – Wilcha na południowy zachód do Wowczańska oraz z kierunku wsi Wowczańskie Chutory. Odnotowano obecność rosyjskich żołnierzy na obszarach ziemi niczyjej, natomiast nie wiadomo, czy jest to związane z postępami agresora, czy są to działania grup rozpoznawczo – szturmowych stosujących taktykę przenikania. Wojska ukraińskie przeprowadziły lokalne kontrataki w rejonie Wielkiego Burłuka co zatrzymało postępy Rosjan na tym kierunku.

Władze Charkowa poinformowały o rozpoczęciu instalacji sieci przeciwdronowych w mieście oraz prowadzących do niego drogach. Rosyjskie drony sterowane światłowodem dysponują obecnie zasięgiem ponad 30 kilometrów, ale ulega on stałemu zwiększeniu. Tylko w czerwcu w obwodzie charkowskim doszło do ponad 9 tysięcy ataków dronów.

Obwód sumski

Rosjanie odnotowali postępy na północ od Sum na odcinku frontu pomiędzy wsiami Kindratiwka i Kunakiwka. Na tym obszarze znajduje się kompleks leśny, do którego przeniknęły grupy szturmowe agresora.

Prognoza: Działania zaczepne wojsk rosyjskich w obwodzie sumskim i charkowskim będą miały nadal za zadanie wiązanie sił ukraińskich.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

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