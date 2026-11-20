Będzie zakaz patopromocji alkoholu i nocna prohibicja. Ale w prawie są też wyjątki – słuszne?
Nowelizacja ustawy regulującej branżę alkoholową trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Prawo zakazuje reklamy alkoholu i wprowadza nocny zakaz jego sprzedaży w sklepach i na stacjach paliw. Winiarze i mali browarnicy zostali potraktowani ulgowo.
Sejm przegłosował nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nowe prawo wprowadza przede wszystkim nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach czy na stacjach paliw, nazywany też nocną prohibicją czy nocną ciszą alkoholową. Rozwiązanie, które do tej pory mogły wprowadzać samorządy, będzie obowiązywać w całym kraju. O tej zmianie jest najgłośniej – ale są i inne. Ustawa alkoholowa wprowadza też zakaz reklamy alkoholu oraz promocji w sklepach – zarówno w formie rabatów cenowych, abonamentów, jak i sprzedawania piwa w pakietach „6+6 gratis” czy „12+12 gratis”. Utrudniona została sprzedaż przez sklepy online i aplikacje z dostawą pod drzwi. Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2027 – a nie, jak do tej pory planowano, z początkiem nowego roku.
Wokół projektu zmian od miesięcy było wyjątkowo głośno. Niektóre z organizacji społecznych naciskały na ambitniejsze zmiany, choćby zakaz sponsoringu wydarzeń sportowych czy całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych – zgodny z wcześniejszymi propozycjami Ministerstwa Zdrowia. Z drugiej strony pojawiły się głosy z browarów rzemieślniczych i polskiej branży winiarskiej – niewielkich producentów, którzy obawiali się odebrania możliwości informowania o swoich produktach. Lokalne biznesy, dbające o jakość i oferujące produkty za wyższą cenę, są zrównywane z koncernami masowo produkującymi trunki za kilka złotych – argumentowali piwowarzy i winiarze.
Komentarze