Sejm przegłosował nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nowe prawo wprowadza przede wszystkim nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach czy na stacjach paliw, nazywany też nocną prohibicją czy nocną ciszą alkoholową. Rozwiązanie, które do tej pory mogły wprowadzać samorządy, będzie obowiązywać w całym kraju. O tej zmianie jest najgłośniej – ale są i inne. Ustawa alkoholowa wprowadza też zakaz reklamy alkoholu oraz promocji w sklepach – zarówno w formie rabatów cenowych, abonamentów, jak i sprzedawania piwa w pakietach „6+6 gratis” czy „12+12 gratis”. Utrudniona została sprzedaż przez sklepy online i aplikacje z dostawą pod drzwi. Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2027 – a nie, jak do tej pory planowano, z początkiem nowego roku.