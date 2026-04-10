Węgry. Czy Magyar pokona Orbana? 10 kwietnia 2026 Agata Szczęśniak

Dominika Sitnicka

W niedzielę 12 kwietnia 2026 na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Niezależne sondaże pokazują znaczną przewagę opozycyjnej partii Tisza. W sondażach zlecanych przez rządzący od 16 lat Fidesz dominuje partia Viktora Orbána.

Od kilku dni na Węgrzech przebywa Agata Szczęśniak, która w najnowszym odcinku Programu Politycznego opowiada o tym, jak wyglądają wiece Petera Magyara, lidera opozycyjnej Tiszy. Co przesądza o sondażowym sukcesie tej formacji? Jak udało im się przekonać do siebie część dotychczasowych zwolenników Orbana?

W kampanii skupiają się w dużej mierze na kwestiach korupcji w szeregach partii rządzącej, zbudowanego przez nią systemu oligarchicznego, a przede wszystkim wysokich kosztach życia i niskich zarobkach Węgrów.

W ostatnich dniach ważnym wątkiem są także międzynarodowe sojusze Orbána i jego ludzi. Media ujawniły treść rozmów szefa węgierskiego MSZ z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, z których wynika, że rząd Orbána regularnie przekazywał Kremlowi wrażliwe informacje z negocjacji i ustaleń europejskich sojuszników.

Z zachodniej półkuli wsparcie oferuje amerykańska administracja spod znaku MAGA. Jak te wątki odbierane są przez przeciętnego węgierskiego wyborcę?

O tym wszystkim Dominika Sitnicka (przebywająca w Warszawie) rozmawia z Agatą Szczęśniak (łączącą się z Budapesztu).

