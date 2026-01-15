Wielki biznes czy zemsta na lewicy? Wyjaśniamy awanturę o Państwową Inspekcję Pracy

Prawa autorskie: Wielki biznes czy zemsta na Lewicy? Wyjasniamy awanture o PIP - YouTube Wielki biznes czy zemsta na Lewicy? Wyjasniamy awanture o PIP - YouTube

Donald Tusk się wściekł. Na kogo tym razem? Na dwie ministry w swoim rządzie, które przygotowały reformę dającą Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zamieniania zleceń i umów b2b w umowy o pracę. Problem polega na tym, że reforma była przygotowywana od miesięcy, właściwie zatwierdzona przez rząd. Skąd ta nagła zmiana zdania premiera? Niektórzy twierdzą, że to chęć utemperowania Nowej Lewicy. Inni mówią o agresywnym lobbingu biznesu. A na całej tej awanturze Polska może stracić kilkanaście miliardów z KPO.

W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak wyjaśniają, o co chodzi w awanturze, która przez kilka tygodni rozgrzewała rządowe korytarze.

A w „Politycznym Plusie” dla osób, które wspierają OKO.press rozmawiamy o przyszłości Polski 2050 i Szymona Hołowni. Czy Hołownia faktycznie zmienił zdanie i chce wrócić? Czy jego ewentualny powrót pomoże czy zaszkodzi Polsce 2050?

„Program Polityczny” to cotygodniowy komentarz dziennikarek OKO.press. Oglądaj co tydzień w czwartek o godz. 18 na YouTubie lub słuchaj w Spotify i Apple Podcasts.

