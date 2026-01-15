Wielki biznes czy zemsta na lewicy? Wyjaśniamy awanturę o Państwową Inspekcję Pracy

O co w tym wszystkim naprawdę chodziło i czy już się skończyło?
Donald Tusk się wściekł. Na kogo tym razem? Na dwie ministry w swoim rządzie, które przygotowały reformę dającą Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zamieniania zleceń i umów b2b w umowy o pracę. Problem polega na tym, że reforma była przygotowywana od miesięcy, właściwie zatwierdzona przez rząd. Skąd ta nagła zmiana zdania premiera? Niektórzy twierdzą, że to chęć utemperowania Nowej Lewicy. Inni mówią o agresywnym lobbingu biznesu. A na całej tej awanturze Polska może stracić kilkanaście miliardów z KPO.
W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak wyjaśniają, o co chodzi w awanturze, która przez kilka tygodni rozgrzewała rządowe korytarze.
A w „Politycznym Plusie” dla osób, które wspierają OKO.press rozmawiamy o przyszłości Polski 2050 i Szymona Hołowni. Czy Hołownia faktycznie zmienił zdanie i chce wrócić? Czy jego ewentualny powrót pomoże czy zaszkodzi Polsce 2050?
„Program Polityczny” to cotygodniowy komentarz dziennikarek OKO.press. Oglądaj co tydzień w czwartek o godz. 18 na YouTubie lub słuchaj w Spotify i Apple Podcasts.
„Polityczny Plus” to druga część „Programu Politycznego”, przeznaczona wyłącznie dla osób, które wpłacają na OKO.press. Wystarczy niewielka kwota, by dołączyć do grona, któremu udostępniamy cotygodniową specjalną analizę polityczną. Cenisz naszą pracę? Finansuj ją!
Władza
Włodzimierz Czarzasty
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Donald Tusk
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Nowa Lewica
Rząd Donalda Tuska (drugi)
B2B
KPO
Państwowa Inspekcja Pracy
Program Polityczny
Rafał Brzoska
reforma PIP
śmieciówki
umowy śmieciowe
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
