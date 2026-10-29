Prawa autorskie: Foto: Finn Gomez / POOL / AFP Foto: Finn Gomez / P... Prawa autorskie: Foto: Finn Gomez / POOL / AFP Foto: Finn Gomez / P...

Zaloguj się, aby zapisać na później 29 października 2026 Dodaj nas w Google Wojna religijno-kulturowa Trumpa i Vance'a. Czy Republikanie tym razem przegrają od własnej broni? Radosław Korzycki przeczytasz w 9 minut Wiceprezydent J.D. Vance przyjechał do Kansas, by osobiście dowodzić, że demokratyczny pastor nie rozumie chrześcijaństwa. Ten atak może sprawić, że w wojnie kulturowej sympatia Amerykanów zacznie przenosić się z Republikanów na Demokratów. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto: Finn Gomez / POOL / AFP Foto: Finn Gomez / P... Prawa autorskie: Foto: Finn Gomez / POOL / AFP Foto: Finn Gomez / P...

Różowa czapka MAGA jest z pluszu. Gdyby zasłonić napis obiecujący przywrócenie Ameryce wielkości, można by w niej pójść na Paradę Równości. W hali firmy HME w Topece, stolicy stanu Kansas, ma jednak zupełnie inne znaczenie. Wśród osób sprzedających wyborcze gadżety widzę Afroamerykanów. To właściwie jedyna rola, w jakiej ich tu spotykam. Reszta zgromadzenia wygląda tak, jakby przemiany demograficzne Ameryki zatrzymały się sto lat temu.

Jest 26 października, do wyborów midterms, środka prezydenckiej kadencji, został tydzień. Stawką jest utrzymanie przez Republikanów kontroli nad Kongresem. Senator z tego stanu Roger Marshall korzysta ze wsparcia wiceprezydenta J.D. Vance’a. Kansas od 1932 roku nie wybrało Demokraty do Senatu. Tym razem jego demokratyczny rywal ma realne szanse, dlatego tydzień temu do stanu przyleciał Trump, a teraz przyjeżdża jego zastępca.