Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc... Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc...

Zaloguj się, aby zapisać na później 28 października 2026 Dodaj nas w Google Kotula zawiadamia prokuraturę. „Działalność fundacji Kai Godek może nosić znamiona terroryzmu” Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 6 minut Chodzi o wyciek danych pacjentki, której wrocławski szpital odmówił legalnej aborcji. Kotula chce zabezpieczenia nośników fundacji Kai Godek, by ustalić źródło wycieku wrażliwych danych. „Straszenie, którego efektem jest odmowa aborcji, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie pacjentki, jest skrajnie niebezpieczne”. . Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc... Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc...

Szpital Specjalistyczny im. A Falkiewicza na wrocławskim Brochowie odmówił wykonania legalnej aborcji. Kobieta nie otrzymała w placówce świadczenia, które gwarantuje jej prawo i do realizacji którego szpital jest zobowiązany kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Informacje dotyczące jej stanu zdrowia trafiły w niejasny sposób do skrajnie antyaborcyjnej Fundacji Życie i Rodzina. Organizacja Kai Godek wszczęła internetową nagonkę, strasząc kobietę zawiadomieniem do prokuratury i kreując fałszywą narrację, jakoby pacjentka zleciła zabójstwo.