Prawa autorskie: Iga Kucharska/OKO.press Iga Kucharska/OKO.pr... Prawa autorskie: Iga Kucharska/OKO.press Iga Kucharska/OKO.pr...

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Wystartował lensEU – projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum europejskich mediów LENS to skrót od Localised European News Service – europejski serwis informacyjny w językach lokalnych. A konkretnie? Podcast i newsletter, które przygotujemy po angielsku, a jednocześnie tłumaczymy na języki wszystkich partnerów projektu – polski, łotewski, niemiecki i chorwacki Redakcja OKO.press Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 2 minuty Skomentuj

Po dwumiesięcznym etapie przygotowań tworzone w ramach inicjatywy publikacje pojawiają się na naszym portalu i portalach partnerów oraz na platformie TAM (The Audio Marketplace).

LENS to skrót od Localised European News Service – europejski serwis informacyjny w językach lokalnych. A konkretnie? Podcast i newsletter, które przygotujemy po angielsku, a jednocześnie tłumaczymy na języki wszystkich partnerów projektu – polski, łotewski, niemiecki i chorwacki.

Zajmiemy się tematami, które dla nas, obywatelek i obywateli Unii Europejskiej są najważniejsze: od bezpieczeństwa i obronności, przez dezinformację, czy problemy mieszkaniowe, aż po kwestie klimatyczne i obronę przed monopolami Big Techów. Społeczeństwa europejskie są pod nieustającą presją różnego rodzaju kryzysów – będziemy o nich mówić i pisać, szukać ich przyczyn, relacjonować konsekwencje, analizować możliwe odpowiedzi.

Każdy podcast i każdy newsletter będzie tworzony wspólnie przez 5 redakcji: OKO.press z Polski, TVNET z Łotwy, Correctiv z Niemiec, Die Presse z Austrii, Telegram.hr z Chorwacji. Pomaga nam w tym Agence France Presse, luksemburski ENEX i austriacki Mainspring. I to jeszcze nie koniec – każda z redakcji będzie przygotowywać własne materiały na te tematy dla swoich czytelniczek i czytelników. Podcasty, filmy dokumentalne, artykuły, dyskusje – razem stworzymy do marca 2028 roku ponad 300 materiałów.

Celem projektu lensEU – naszym celem – jest to, żebyśmy poznali się lepiej nawzajem i zobaczyli, gdzie nasze problemy są wspólne, a gdzie się różnimy – i jak uszyć ich rozwiązania na różne miary. Europejska opinia publiczna potrzebuje tej wiedzy, żeby móc decydować o przyszłości Unii Europejskiej.

Oto nasz pierwszy podcast: na razie po angielsku, wkrótce na naszej stronie po polsku. Wybraliśmy temat, który leży na sercu mieszkankom i mieszkańcom Unii Europejskiej od Lizbony po Nikozję, od Helsinek po Valettę – mieszkania.

Projekt LENS EU jest współfinansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora (-ów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dofinansowania nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE

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