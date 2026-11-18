Jak pochować zamachowca. „Obowiązuje powaga wobec śmierci człowieka”
- Mamy jako społeczeństwo ustalone standardy postępowania – istnieje obowiązek zadbania o zwłoki ludzkie, niezależnie od tego, co ci ludzie robili za życia – odpowiada bioetyk, prof. Paweł Łuków na pytanie o pochówek zamachowca, który zabił sześć osób w Krakowie
- To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zorganizować pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie urządzało takiego pogrzebu, tylko przekazało to ciało na cele medyczne, na cele naukowe – powiedział w poniedziałek (16 listopada) prezydent Krakowa Łukasz Gibała, zapytany o to, co stanie się z ciałem zamachowca, który zabił sześć osób na Rynku Głównym. Gibała podkreślił, że będzie rozmawiał na ten temat z Collegium Medicum UJ.
Dzień później prokuratura poinformowała, że po tych zapowiedziach po ciało zgłosiła się jedna z bliskich osób. Media spekulują, że może być to babcia lub jedna z ciotek zamachowca. Nie wiemy na razie, kiedy ciało zostanie oddane rodzinie – wciąż trwają badania śledczych – ani gdzie zostanie pochowane. Pogrzeby rodziny zamachowca już się odbyły, bez obecności mediów.
Michał Oksiński zaatakował w samym sercu bezpiecznego Krakowa, na Rynku Głównym, w piękny jesienny dzień. Zostały ślady po kulach i morze zniczy w miejscach, w których ranił śmiertelnie przypadkowych przechodniów. Kwiaty leżą też w miejscu, gdzie strzelał do policjantów, na rogu Dietla i Stradomskiej. Również tam policjanci zadali mu strzały, w wyniku których zmarł w szpitalu. Kraków stanął przed trudnym zadaniem – gdyby nie zgłosiła się rodzina, miasto musiałoby pochować mordercę. Miasto, które stało się jedną z jego ofiar.
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