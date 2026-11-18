Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 18 listopada 2026 Dodaj nas w Google Jak pochować zamachowca. „Obowiązuje powaga wobec śmierci człowieka” Katarzyna Kojzar

Marcel Wandas przeczytasz w 7 minut - Mamy jako społeczeństwo ustalone standardy postępowania – istnieje obowiązek zadbania o zwłoki ludzkie, niezależnie od tego, co ci ludzie robili za życia – odpowiada bioetyk, prof. Paweł Łuków na pytanie o pochówek zamachowca, który zabił sześć osób w Krakowie Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ...

- To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zorganizować pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie urządzało takiego pogrzebu, tylko przekazało to ciało na cele medyczne, na cele naukowe – powiedział w poniedziałek (16 listopada) prezydent Krakowa Łukasz Gibała, zapytany o to, co stanie się z ciałem zamachowca, który zabił sześć osób na Rynku Głównym. Gibała podkreślił, że będzie rozmawiał na ten temat z Collegium Medicum UJ.

Dzień później prokuratura poinformowała, że po tych zapowiedziach po ciało zgłosiła się jedna z bliskich osób. Media spekulują, że może być to babcia lub jedna z ciotek zamachowca. Nie wiemy na razie, kiedy ciało zostanie oddane rodzinie – wciąż trwają badania śledczych – ani gdzie zostanie pochowane. Pogrzeby rodziny zamachowca już się odbyły, bez obecności mediów.