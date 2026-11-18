„Zamordowany z zimną krwią”. Przełom w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka
Sylwester Suszek został zamordowany celowo, a nie przez przypadek, bo sytuacja podczas tortur wymknęła się spod kontroli – twierdzi Onet. Maltretowanie założyciela giełdy zondacrypto, by przejąć jego bitcoiny, nie miało sensu, bo okazuje się, że te bitcoiny i tak zostały już wyprowadzone trzy dni przed zniknięciem Suszka.
Sylwester Suszek nie żyje. Ale nie zginał przez przypadek, podczas tortur mających wydobyć od niego klucze do portfela z bitcoinami, jak dotąd zakładano. Został zabity z premedytacją, bo za dużo mówił, szczególnie pod wpływem alkoholu – ustalił Onet na podstawie swoich źródeł w prokuraturze.
Według portalu prokuratorzy znaleźli też nowe ślady biologiczne w tajnym pomieszczeniu w bazie transportowej prowadzonej przez braci Mariana W. pseudonim „Maniek” – Jacka i Marcina. To tam miał zostać przewieziony Suszek po porwaniu go z Czeladzi.
Wyjaśniamy, dlaczego nowa hipoteza prokuratury, mówiąca o tym, że było to od początku zaplanowane zabójstwo, a nie wypadek, są logiczne i spójne z najnowszymi ustaleniami, co stało się z majątkiem Suszka zgromadzonym w bitcoinach wartym około miliarda złotych.
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