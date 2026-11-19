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Zawiedzione nadzieje socjalisty na sprawiedliwą Polskę. Sto lat temu urodził się Tadeusz Kowalik

Gavin Rae przeczytasz w 8 minut

Wyszedł z biedy, a przemiany społeczne połowy XX wieku ukształtowały go na całe życie. I w komunizmie, i w kapitalizmie walczył o sprawiedliwość społeczną i o państwo dla wszystkich, nie tylko dla elit. W stulecie urodzin o Tadeuszu Kowaliku pisze autor jego biografii, Gavin Rae.

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