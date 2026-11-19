Zawiedzione nadzieje socjalisty na sprawiedliwą Polskę. Sto lat temu urodził się Tadeusz Kowalik
Wyszedł z biedy, a przemiany społeczne połowy XX wieku ukształtowały go na całe życie. I w komunizmie, i w kapitalizmie walczył o sprawiedliwość społeczną i o państwo dla wszystkich, nie tylko dla elit. W stulecie urodzin o Tadeuszu Kowaliku pisze autor jego biografii, Gavin Rae.
Urodzony w biedzie, w kraju zmierzającym ku autorytaryzmowi, pod koniec życia patrzył na nowe ubóstwo, niepewność zatrudnienia i rosnącą siłę nacjonalistycznej prawicy. 19 listopada 2026 roku przypadła setna rocznica urodzin Tadeusza Kowalika, jednego z najważniejszych polskich myślicieli lewicy.
Prześledzę cztery momenty tej drogi: jak Kowalik został socjalistą, jak próbował odnowić socjalizm w 1956 i 1980 roku, jak sprzeciwił się terapii szokowej i jak ostrzegał lewicę, że skręt w prawo tylko utoruje drogę prawicy.
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