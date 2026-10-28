1,4 tys. zgonów dziennie przez upał. Tak zabija zmiana klimatu

Po przyjęciu Porozumienia paryskiego (2015 r.) średnia roczna liczba zgonów związanych z upałami wzrosła na świecie o prawie 36 proc. Tylko w 2023 roku upały przyczyniły się do rekordowej liczby 710 tys. zgonów. 71,5 proc. z nich można przypisać zmianie klimatu spowodowanej działalnością człowieka (to prawie 1,4 tys. zgonów dziennie!).
Z powodu upału w 2023 r. zmarło więcej osób niż z powodu głównych chorób, z jakimi wciąż zmaga się świat, w tym malarii czy HIV.
Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.
Już wspierasz? na swoje konto.
Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!
Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.
Wspierasz nas inaczej?
Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia
Przelew
PIT
PayPal
Jak to działa?
Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.
Aby potwierdzić Twoje wsparcie:
Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.
Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!
Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył dziennikarstwo i amerykanistykę. W Stambule spędził stypendium Erasmus. W Nowym Jorku odbył staż w konsulacie generalnym RP. Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Magazynie Miasta" czy "Autoportrecie". W latach 2014-2020 pracował w krakowskim oddziale "Wyborczej". W 2021 r. na łamach Wyborcza.pl stworzył zespół Klimat i Środowisko. Napisał książki: "Podhale. Wszystko na sprzedaż" (wyd. Czarne, 2022) oraz "Ołtarz i Siekiera" (wyd. Agora, 2025). Stypendysta waszyngtońskiego think tanku Atlantic Council (2018 r.) i niemieckiego IJP (2024 r.). W 2022 r. otrzymał grant European Climate Foundation na serię reportaży z USA. W 2024 r. dzięki Earth Journalism Network relacjonował szczyt klimatyczny COP29 w Baku, a rok później COP30 w Belem w Amazonii. Wędruje po Gorcach, Pieninach i Beskidach. Do gazety pisał m.in. z USA, Brazylii, Kostaryki, Kolumbii, RPA czy Wysp Galápagos.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył dziennikarstwo i amerykanistykę. W Stambule spędził stypendium Erasmus. W Nowym Jorku odbył staż w konsulacie generalnym RP. Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Magazynie Miasta" czy "Autoportrecie". W latach 2014-2020 pracował w krakowskim oddziale "Wyborczej". W 2021 r. na łamach Wyborcza.pl stworzył zespół Klimat i Środowisko. Napisał książki: "Podhale. Wszystko na sprzedaż" (wyd. Czarne, 2022) oraz "Ołtarz i Siekiera" (wyd. Agora, 2025). Stypendysta waszyngtońskiego think tanku Atlantic Council (2018 r.) i niemieckiego IJP (2024 r.). W 2022 r. otrzymał grant European Climate Foundation na serię reportaży z USA. W 2024 r. dzięki Earth Journalism Network relacjonował szczyt klimatyczny COP29 w Baku, a rok później COP30 w Belem w Amazonii. Wędruje po Gorcach, Pieninach i Beskidach. Do gazety pisał m.in. z USA, Brazylii, Kostaryki, Kolumbii, RPA czy Wysp Galápagos.
Komentarze