Prawa autorskie: Ukraińska Służba Ratownicza za pośrednictwem AP Ukraińska Służba Rat... Prawa autorskie: Ukraińska Służba Ratownicza za pośrednictwem AP Ukraińska Służba Rat...

Zaloguj się, aby zapisać na później 21 lipca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Brakuje rakiet do Patriotów, więc Rosjanie znów używają Iskanderów [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Fala krytyki wobec generała Syrskiego po dymisji ministra Fedorowa. Kolejne sukcesy ukraińskich sił bezzałogowych dalekiego zasięgu. Zmasowany atak rakietowy na Kijów. Sytuację na froncie wojny w Ukrainie analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 6 minut Skomentuj

Wojska rosyjskie umacniają kontrolę nad Kostiantyniwką, „oczyszczając” obszary miejskiej zabudowy z pozostających lub przenikających na okupowane obszary kilkuosobowych ukraińskich grup szturmowych. Siły ukraińskie prowadzą działania opóźniające na północnym skraju miasta i przygotowują obronę stałą w pobliskiej Drużkiwce.

Zacięte walki toczą się na kierunku słowiańskim. Rosjanie usiłują zbliżyć się do miasta od wschodu na odcinku Mykołajiwka – Orichuwatka oraz od południowego wschodu z rejonu Raj-Ołeksandriwki.

Agresor kontynuował również działania zaczepne w obwodzie donieckim w rejonie Dobropola, w obwodzie zaporoskim na zachód od Hulajpola, w obwodzie dniepropietrowskim w kierunku Pokrowskiego i w obwodzie charkowskim na wschód od rzeki Oskił i w rejonie Kupiańska. Nie doszło do przełamania ukraińskiej obrony, jednak Rosjanie odnotowali prawdopodobnie niewielkie postępy.

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod linkiem Sytuacja na froncie.

Siły ukraińskie nadal atakowały w obwodzie zaporoskim w rejonie Stepnohirska oraz na granicy obwodu dniepropietrowskiego i zaporoskiego na kierunku Iwaniwki. Na tym odcinku Ukraińcy częściowo przełamali rosyjską obronę na głębokość około 20 kilometrów i wyzwolili 120 kilometrów kwadratowych terenu. W minionym tygodniu Rosjanie prawdopodobnie skonsolidowali obronę i zatrzymali postępy wojsk ukraińskich. Skuteczność rosyjskich ataków powietrznych dalekiego zasięgu w pierwszym półroczu 2026 roku wzrosła o 36 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

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Rosyjskie ataki powietrzne

W minionym tygodniu Rosjanie, wykorzystując osłabienie ukraińskiej obrony powietrznej spowodowane niedoborem pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, przeprowadzili serię ataków na Kijów oraz największe ukraińskie miasta. Ponadto rosyjskie pociski balistyczne uderzyły w porty czarnomorskie, a drony nowej generacji Gerań o napędzie odrzutowym trafiły co najmniej pięć statków cumujących przy nadbrzeżach.

Do największego ataku doszło w nocy z 18 na 19 lipca. Rosja wystrzeliła 40 pocisków rakietowych w tym 10 pocisków przeciwokrętowych Zirkon, 25 pocisków balistycznych Iskander, 3 pociski przeciwokrętowe Onyx i 3 pociski manewrujące typu „Ch”. Ponadto w ataku wzięło udział 125 dronów uderzeniowych typu Gerań różnych generacji, Gerbera i Italmas; amunicję krążącą Banderol oraz drony-wabiki typu Parodia. Przez ukraińską obronę przeciwlotniczą przedarły się 23 pociski rakietowe i 10 dronów. Ponadto spadające odłamki spowodowały zniszczenia w osiemnastu lokalizacjach. Głównym celem rosyjskiego nalotu był Kijów, gdzie odnotowano największe zniszczenia. Ponadto zaatakowane zostały obwody charkowski, mikołajowski i odeski.

Ukraińskie ataki powietrzne

Ukraińskie siły systemów bezzałogowych zaatakowały w nocy z 18 na 19 lipca dwa rosyjskie centra logistyczne, skład ropy naftowej i kilka celów na Morzu Azowskim i Czarnym. Celami były ogromne centra logistyczne firmy Wildberries w mieście Elektrostal, oddalonym o 50 kilometrów od Moskwy oraz w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Według niezależnych rosyjskich analityków do podmoskiewskiego centrum trafiało około 7,4 miliona przesyłek dziennie, do Kotowska około 1,4 miliona. Kubatura magazynowa pozwalała na przechowywanie 54 milionów przesyłek. Szacowane straty w wyniku pożarów, do których doszło w obu lokalizacjach, mogły wynieść ponad 1,2 miliarda dolarów. Plaforma Wildberries działa na podobnych zasadach rynkowych jak chiński AliExpress. Prezydent Zełenski oświadczył, że zaatakowane centra służyły zaopatrywaniu wojsk rosyjskich w komponenty do produkcji dronów i sprzęt nawigacyjny. Tego samego dnia doszło do ataku na magazyny paliwa i smarów „Nafto-Serwis” w Nogińsku.

W ramach operacji pod kryptonimem „MoŁoCZKa” (akronim „Moskwa upadnie z powodu Krymu”) prowadzonej przez ukraińskie siły systemów bezzałogowych, między 1 a 20 lipca zaatakowane zostały 183 statki rosyjskiej „floty cieni” w tym 119 na Morzu Azowskim i 64 na Morzu Czarnym.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Zdymisjonowanie ministra obrony Mychajły Fedorowa spowodowało jeden z największych kryzysów na szczytach władzy w Kijowie od początku pełnoskalowej wojny z Rosją. Fedorow podczas konferencji prasowej po swojej dymisji przedstawił bardzo szczegółową i bardzo krytyczną ocenę funkcjonowania ukraińskich sił zbrojnych i ministerstwa obrony. Stwierdził, że konieczna jest zmiana sposobu zarządzania armią, wprowadzenie przejrzystego systemu zarządzania ze sprecyzowaną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz większe wykorzystanie technologii. Krytycznie odniósł do osoby Naczelnego Dowódcy SZU generała Syrskiego oraz do nieutrzymywania standardów w trakcie reformy sił zbrojnych, co spowodowało częste zmiany dowódców, chaos organizacyjny i bardzo zróżnicowany poziom dowodzenia na szczeblu nowo sformowanych korpusów. Fedorow był szóstym ministrem obrony w administracji Zełenskiego i drugim mianowanym w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Prezydent Zełenski zapowiedział utworzenie Połączonych Sił Szybkiego Reagowania. Dowódcą nowej formacji mianowany został generał Dmytro Wołoszyn, dotychczasowy dowódca 8 Korpusu SZU. W skład Połączonych Sił Szybkiego Reagowania mają wejść zreorganizowane Wojska Szturmowe, co ma zapewne związek z problemami wizerunkowymi i dyscyplinarnymi, jakie ostatnio dotknęły ten rodzaj wojsk.

Komentarz autora:

Oficjalną informację o utworzeniu w ramach Wojsk Lądowych nowego rodzaju wojsk, czyli Wojsk Szturmowych oficjalnie podano do wiadomości publicznej we wrześniu 2025 roku. W odróżnieniu od wcześniej istniejących brygad szturmowych (głównie w Gwardii Narodowej) mają one strukturę pułkową. Obecnie w skład Wojsk Szturmowych wchodzi osiem pułków (1, 24, 25, 33, 210, 225, 253, 425) oraz kilka samodzielnych batalionów.

25 czerwca dowódca 425 Samodzielnego Pułku Szturmowego „Skała” został zawieszony w wykonywaniu obowiązków w związku z ujawnionymi przez ukraińskich dziennikarzy przypadkami znęcania się nad żołnierzami i związanymi z nimi ponad trzydziestoma zgonami.

Pułki szturmowe, zwane „pułkami Syrskiego” ze względu na ich bezpośrednie podporządkowanie głównodowodzącemu Siłami Zbrojnymi Ukrainy, cieszą się wyjątkowo złą opinią. Wynika ona nie tylko z informacji o brutalnym szkoleniu, jakiemu są poddawani rekruci, ale również z wysokich strat, które ponoszą te jednostki na froncie. Obecnie jest to jeden z argumentów przemawiających za dymisją generała Syrskiego, jaki przedstawiają przeciwnicy Naczelnego Dowódcy SZU.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 14 lipca do poniedziałku 20 lipca 2026 roku.

Południe Ukrainy

Krym – w ramach operacji „Wyłączenie Krymu” ukraińskie drony zaatakowały siedem węzłów i podstacji energetycznych w Jałcie, Morskem, Prywitnem, Łuchystem. Ponadto zniszczonych zostało 6 rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej – jeden zestaw rakietowy Tor-M2 i pięć radarów obrony powietrznej różnych typów.

Obwód chersoński – Centrum Operacji Specjalnych „Alfa” wchodzące w skład Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa (SBU) przeprowadziło atak na centrum koordynacyjne Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji. Około 100 funkcjonariuszy zostało zaatakowanych trzynastoma dronami w czasie, kiedy przebywali na terenie pensjonatu zlokalizowanego na okupowanej części obwodu. Na terenie obiektu znajdowały się fortyfikacje ochronne oraz około 70 pojazdów. Brak informacji o skutkach ataku.

Obwód zaporoski – w minionym tygodniu wojska ukraińskie kontynuowały działania zaczepne w rejonie Stepnohirska, Rosjanie ograniczonymi siłami przeprowadzili ataki w kierunku na Orechowe. Najcięższe walki toczyły się na zachód od Hulajpola, gdzie Ukraińcy usiłują nie dopuścić do utraty kontroli nad ważną taktycznie wsią Wozdwyżiwka. Nie doszło do istotnych zmian w położeniu wojsk.

Obwód dniepropietrowski – Ukraińcy kontynuowali działania zaczepne na odcinku Iwaniwka-Nowopawlika, gdzie po kilku tygodniach walk wyzwolili około 120 kilometrów terytorium obwodu. Walki skupiły się wokół wsi Nowopawlika. Według ukraińskich komentatorów miejscowość jest pod kontrolą ukraińską i prowadzone tam działania mają charakter „oczyszczający”.

Prognoza: Sytuacja rosyjskich wojsk okupacyjnych na Krymie będzie ulegać dalszemu pogorszeniu ze względu na stopniowe odcinanie zabezpieczenia logistycznego oraz intensyfikacje ukraińskich ataków z powietrza. Front w najbliższych dniach pozostanie względnie stabilny.

Donbas

Ukraińskie dowództwo 19 Korpusu Armijnego twierdzi, że podległe jednostki kontynuują obronę Kostiantyniwki, a na terenie miasta znajduje się nie więcej niż 145 rosyjskich żołnierzy. Pozostaje to w sprzeczności z oświadczeniem generała Syrskiego, który ocenia, że sektor Kostantyniwki pozostaje jednym z najcięższych odcinków frontu. Siły rosyjskie przeprowadzają tam nawet 20 ataków na dobę walki. Siły okupacyjne prawdopodobnie nie ustanowiły jeszcze pełnej kontroli nad miastem, jednak stała obecność obrońców dotyczy już tylko północnego skraju miasta.

Rosjanie zintensyfikowali ataki na kierunku Dobropola i zyskali niewielkie postępy terenowe.

Prognoza: Pozostaje bez zmian. Dla Grupy Armii „Południe” głównym celem pozostanie zapewnienie pełnej kontroli nad Kostiantyniwką i przy współdziałaniu z elementami Grupy Armii „Zachód” kontynuowania natarcia na kierunku słowiańsko – kramatorskim. Dla Grupy Armii „Centrum” celem pozostaje rozbicie ukraińskiej obrony na północ od Pokrowska i opanowanie Dobropola.

Na północ od rzeki Doniec

Wojska rosyjskie atakujące z kierunku Radiwka-Holubiwka prawdopodobnie dotarły do centralnej części Kupiańska, jednak Rosjanie zostali stamtąd wyparci przez ukraińskie kontrataki. Siłom ukraińskim najprawdopodobniej udało się wyprzeć agresora z wsi Kupjansk-Wuzłowy i odzyskać kontrolę nad tą miejscowością.

Walki w rejonie Borowej na wschód od rzeki Oskił oraz w Łymaniu nie doprowadziły do istotnych zmian w położeniu wojsk.

Prognoza: W najbliższych dniach może dojść do pogorszenia sytuacji sił ukraińskich broniących Łymania.

Kierunek charkowski

Rosjanie prowadzili działania zaczepne na północ i północny wschód od Charkowa, lecz nie osiągnęli postępów. Wojska ukraińskie kontratakowały na kierunku wsi Szewczenko i Kozaczy Łopan. Brak informacji o zmianach w położeniu wojsk.

Obwód sumski

Nagrania z geolokalizacją potwierdzają postępy wojsk rosyjskich w rejonie Komariwki (na północny zachód od Sum) i Jabłuniwki (na północ od Sum).

Prognoza: Działania w północnej części obwodu charkowskiego i sumskiego będą miały nadal charakter wiążący, jednak postępy rosyjskie na północ od Sum mogą wskazywać na wyczerpywanie się sił ukraińskich broniących tego odcinka frontu.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

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