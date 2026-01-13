Prawa autorskie: Christophe ARCHAMBAULT / AFP Christophe ARCHAMBAU... Prawa autorskie: Christophe ARCHAMBAULT / AFP Christophe ARCHAMBAU...

13 stycznia 2026

Chińskie kopalnie kryptowalut zjadają czystą energię Norwegii

Setki megawatów taniego prądu pochłaniają serwery ASIC, wypierając lokalny przemysł i szpitale. Rząd rozważa całkowity zakaz, podczas gdy chińskie inwestycje – kierowane przez Jihana Wu – szybko rosną

Mateusz Gibała

przeczytasz w 4 minuty

Norwegia, kraj słynący z produkcji 98 proc. energii z odnawialnych źródeł wodnych, znalazła się w centrum poważnego kryzysu energetycznego. Region Finnmark na północy kraju zmaga się z ogromnym zapotrzebowaniem na energię spowodowanym przez chińskie kopalnie kryptowalut, które pochłaniają setki megawatów hydroprądu.

Konsekwencje są odczuwalne w całym regionie: lokalny przemysł rybny, huty aluminium, a nawet szpitale mają ograniczony dostęp do taniej energii. Rosną ceny prądu i pojawia się realne ryzyko blackoutów.

Rząd norweski bije na alarm i rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu działalności kopalni kryptowalut. Jednak inwestorzy, w tym chiński miliarder Jihan Wu, kontynuują swoje operacje.

Eksperci i komentatorzy nazywają to zjawisko cyfrowym kolonializmem, w którym norweska czysta energia staje się źródłem miliardowych zysków zagranicznych firm, podczas gdy mieszkańcy ponoszą koszty kryzysu.

– Wydobywanie kryptowalut jest związane z dużymi emisjami gazów cieplarnianych i jest przykładem rodzaju działalności, której nie chcemy w Norwegii – stwierdził norweski minister energii Terje Asland.

Jihan Wu buduje imperium na fiordach

Na czele chińskiej ekspansji w Norwegii stoi Jihan Wu, urodzony w 1986 roku pekiński przedsiębiorca, który zaczynając od małej inwestycji w Bitcoin w 2011 roku, stał się jednym z najpotężniejszych baronów kryptowalut. Wówczas posiadał 900 BTC kupionych za 100 tys. juanów, a dziś zarządza imperium wartym miliardy dolarów.

W 2013 roku Wu założył Bitmain, firmę, która zdominowała rynek koparek ASIC, osiągając w 2017 roku przychody rzędu 2,5 miliarda dolarów. Po odejściu z Bitmain w 2021 roku uruchomił Bitdeer Technologies. To notowana na Nasdaq spółka specjalizującą się w chmurowym wydobyciu kryptowalut w chłodnych i tanich regionach świata. W wywiadzie dla CoinDesk z 12 października 2025 roku Wu podkreślił, że Norwegia jest idealną bazą operacyjną ze względu na tani prąd, czyste OZE i stabilną sieć.

Ekspansja Wu w Norwegii przyspieszyła błyskawicznie. Poprzez spółkę Norwegian AI Technology przejął dwa największe centra danych: Tydal Data Center w Trondheim oraz Troll Housing w okolicach Molde. Inwestycja opiewała na 350 milionów koron norweskich, a łączna moc obu obiektów wynosi 247 MW, co odpowiada zużyciu energii przez ponad pół miasta wielkości Krakowa, czyli około 500 tys. mieszkańców.

Chińczycy kontrolują 35 procent rynku centrów danych w Europie

Chińskie inwestycje w europejskie centra danych dedykowane kryptowalutom rosną w zawrotnym tempie. Według raportu Statista z września 2025 roku chińskie firmy przejęły kontrolę nad 35 proc. rynku centrów danych do krypto w Europie. Oznacza to wzrost o 150 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Po wprowadzeniu zakazu wydobycia kryptowalut w Chinach w 2021 roku Europa stała się nowym centrum dla minerów. Przyciąga ich niskimi cenami prądu (średnio 6–8 centów za kWh), chłodnym klimatem obniżającym koszty chłodzenia oraz dostępem do odnawialnych źródeł energii.

Według danych Bloomberga chińskie inwestycje w europejskie data center w 2025 roku osiągnęły rekordowe 12 mld dolarów, na czele z Norwegią, posiadającą 25% udziału. Wu nie działa sam. Hut 8, kanadyjska firma z silnymi chińskimi powiązaniami, buduje w Szwecji farmy o łącznej mocy 500 MW, a Canaan Inc. inwestuje w Finlandii 1 mld euro, planując 300 MW nowych mocy. Na Islandii dawny Bitmain kontroluje już 40% wszystkich kopalni, zużywając 15% całej energii elektrycznej kraju.

Wu stosuje także sprytną strategię „klocków Lego”: zamiast budować jedną wielką farmę, dzieli inwestycje na mini-kopalnie po 2,2 MW każda, co rocznie zużywa 20 GWh, czyli tyle, ile 2 tysiące gospodarstw domowych. W ten sposób omija limit 5 MW, wymagany do szybkiego podłączenia do sieci. W październiku 2025 roku w Finnmark złożono ponad 50 wniosków o podłączenia takich mini-farm. Bitdeer planuje zwiększyć moc do 180 MW w Europie do końca roku, czyniąc Norwegię strategiczną bramą między Azją a kontynentem.

Norweski rząd kontratakuje

Norweski rząd podjął zdecydowane działania w celu ochrony lokalnej sieci i gospodarstw przed nadmiernym zużyciem energii przez kopalnie kryptowalut. Od 1 listopada 2025 roku operator Statnett obniżył próg szybkiego podłączenia z 5 MW do 1 MW, skutecznie ograniczając napływ nowych mini-kopalni.

Dodatkowo, moratorium na nowe instalacje typu proof-of-work, ogłoszone w czerwcu, zostało przedłużone do 2026 roku.

– Rząd nie chce wydobywania kryptowalut w Norwegii. Dlatego pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami, w tym nad tymczasowym zakazem wydobywania kryptowalut – stwierdził podczas wywiadu na antenie TV2, norweski minister energii Terje Aasland.

Regulator rynku energii RME alarmuje z kolei, że próby obejścia przepisów przez chińskich inwestorów są świadomym oszustwem, za które grożą kary sięgające 10 milionów koron.

– Zakazując energochłonnego wydobywania kryptowalut, możemy uwolnić ziemię, energię elektryczną i przepustowość sieci, które będzie można przeznaczyć na inne cele, które w większym stopniu przyczynią się do tworzenia wartości, miejsc pracy i redukcji emisji gazów cieplarnianych – stwierdził szef norweskiego resortu energii.

Problemy związane z nadmiernym zużyciem energii przez chińskie kopalnie dotyczą także innych krajów. W Szwecji instalacje o łącznej mocy 300 MW spowodowały blackouty w 2024 roku, a Niemcy rozważają zakaz po incydentach w Bawarii. W Islandii protesty mieszkańców skutecznie blokują rozwój nowych farm kryptowalutowych.

Świat kryptowaluty Norwegia

Mateusz Gibała

Autor bloga politykaponordycku.pl, gdzie na co dzień bada kulturę, gospodarkę i politykę państw nordyckich. Pisał o krajach nordyckich dla wielu ogólnopolskich redakcji oraz współpracował z Instytutem Nowej Europy i Fundacją im. K. Pułaskiego.