Rozliczenia PIT – czas, start! Jak to zrobić? I czy warto się spieszyć?

Jak rozliczyć PIT? Masz na to czas do końca kwietnia, ale możliwe, że nie musisz robić nic! Odpowiadamy na najważniejsze pytania
Rozliczenia podatkowe ruszyły już dziś, 15 lutego 2026. Nie trzeba z tym czekać do ostatniej chwili pod koniec kwietnia, w większości przypadków to bardzo proste. Jeśli chcesz wiedzieć, jak rozliczyć PIT, to odpowiemy w tym tekście na kilka podstawowych pytań.
Kto musi rozliczyć PIT?
Najprostsza odpowiedź brzmi: Deklarację PIT musi złożyć każda osoba, która w poprzednim roku uzyskała jakikolwiek przychód opodatkowany na gruncie ustawy o PIT. Czyli – jeśli udało nam się zarobić cokolwiek, na podstawie jakiejkolwiek umowy, musimy deklarację podatkową złożyć.
W wielu przypadkach jest to jednak banalnie proste, a w niektórych nie trzeba robić wręcz nic.
Wszyscy, którzy sprawnie poruszają się po sieci, mogą bez problemu skorzystać już teraz z rozliczenia w usłudze e-PIT.
Rozliczenie długo było koszmarem podatników. Jeszcze kilka lat temu trzeba było pobrać na komputer specjalny program lub zlecać tę pracę księgowym.
1 lutego 2021 roku uruchomiono portal e-urząd skarbowy, który rozpoczął nową erę w życiu polskich podatników. Od tego momentu można rozliczać PIT za pośrednictwem rządowego portalu. W zeszłym roku roku Ministerstwo Finansów poszło z udogodnieniami jeszcze o krok dalej i wypuściło aplikację mobilną e-US, która umożliwia rozliczenie PIT-a także przez smartfona.
