Rozliczenia PIT – czas, start! Jak to zrobić? I czy warto się spieszyć?

Jak rozliczyć PIT? Masz na to czas do końca kwietnia, ale możliwe, że nie musisz robić nic! Odpowiadamy na najważniejsze pytania

W wielu przypadkach jest to jednak banalnie proste, a w niektórych nie trzeba robić wręcz nic.

Najprostsza odpowiedź brzmi: Deklarację PIT musi złożyć każda osoba, która w poprzednim roku uzyskała jakikolwiek przychód opodatkowany na gruncie ustawy o PIT. Czyli – jeśli udało nam się zarobić cokolwiek, na podstawie jakiejkolwiek umowy, musimy deklarację podatkową złożyć.

Rozliczenia podatkowe ruszyły już dziś, 15 lutego 2026. Nie trzeba z tym czekać do ostatniej chwili pod koniec kwietnia, w większości przypadków to bardzo proste. Jeśli chcesz wiedzieć, jak rozliczyć PIT, to odpowiemy w tym tekście na kilka podstawowych pytań.

Wszyscy, którzy sprawnie poruszają się po sieci, mogą bez problemu skorzystać już teraz z rozliczenia w usłudze e-PIT.

Rozliczenie długo było koszmarem podatników. Jeszcze kilka lat temu trzeba było pobrać na komputer specjalny program lub zlecać tę pracę księgowym.