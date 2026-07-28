Prawa autorskie: Foto Serhii Shapovalov (STR) / AFP Foto Serhii Shapoval... Prawa autorskie: Foto Serhii Shapovalov (STR) / AFP Foto Serhii Shapoval...

Zaloguj się, aby zapisać na później 28 lipca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Masakra Rosjan pod Szachowem nie zatrzymała ich presji w Donbasie [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Zmiana na stanowisku naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska ukraińskie rozbijają rosyjskie natarcie pod Szachowem, ale Rosjanie utrzymują intensywność ataków na kierunku słowiańsko-kramatorskim. Blokada portów. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 6 minut Skomentuj

Rosjanie zintensyfikowali działania zaczepne w rejonie na północ i północny wschód od Pokrowska w kierunku Dobropola. Zacięte walki toczą się nadal na zachodnim i na północnym skraju Kostiantyniwki, w rejonie Rai-Ołeksandriwki oraz Łymania, gdzie wojska rosyjskie dążą do przełamania ukraińskich linii broniących dostępu do Słowiańska i Kramatorska.

Dowódca ukraińskich Sił Bezzałogowych (USF) Robert „Madiar” Browdi oświadczył, że w ostatnich dniach zaatakowane zostało 10 centrów logistycznych należących do największej rosyjskiej internetowej platformy handlu detalicznego „Wildberries”. W co najmniej jednym przypadku ukraińskie drony zostały zestrzelone przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej. Głównym powodem ataków ma być bliska współpraca „Wildberries” z Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej w zakresie udostępniania im powierzchni magazynowych oraz bardzo rozbudowanej jak na warunki rosyjskie sieci dostaw.

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod linkiem Sytuacja na froncie.

Minister polityki rolnej Ukrainy Taras Wysocki oświadczył, że od ​​22 lipca do ukraińskich portów nie wpłynął żaden statek handlowy po tym, jak ukraińscy armatorzy zawiesili zawinięcia do portów z powodu zwiększonego ryzyka ataków powietrznych ze strony Rosji.

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Rosyjskie ataki powietrzne:

Rosjanie kontynuowali ataki z użyciem pocisków balistycznych Iskander, pocisków manewrujących klasy „Ch”, bomb szybujących oraz dronów uderzeniowych typu Gerań i dronów-wabików typu Gerbera, Italmas i Parodia. Naloty miały relatywnie niską intensywność, w związku z tym w najbliższych dniach można spodziewać się bardziej zmasowanego ataku.

Agresor w dobowych atakach użył od 157 do 216 dronów, od 1 do 7 rakiet balistycznych i od 1 do 5 pocisków manewrujących. Ponadto na strefę przyfrontową spadło 1630 bomb szybujących. Celami Rosjan były przede wszystkim obiekty infrastruktury magazynowej, przemysłowej i paliwowej w obwodach czernihowskim, dniepropietrowskim, donieckim, charkowskim, chersońskim, kijowskim, mikołajowskim, odeskim, sumskim i zaporoskim.

Ukraińskie ataki powietrzne:

W nocy z 21 na 22 lipca siły systemów bezzałogowych zaatakowały kolejne magazyny należące do „Wildberries”, rosyjskiego potentata internetowego handlu detalicznego. Opublikowane filmy potwierdzają pożary dwóch obiektów w Kraju Krasnodarskim i Kraju Stawropolskim. Ponadto miało dojść do ataków na infrastrukturę paliwową w Armawir.

23 lipca ukraińskie drony dalekiego zasięgu wznieciły pożar w oddalonej o 770 kilometrów od linii frontu rafinerii NS-Oil w Nowospasskim w obwodzie uljanowskim i w magazynie „Wildberries” w pobliżu Woroneża.

W następnym dniach zaatakowane zostały centra magazynowe „rosyjskiego Amazona” na Krymie oraz w pobliżu Petersburga. 24 kwietnia opublikowane nagrania pokazały pożar w zakładach Avitek w obwodzie kirowskim, w odległości 1250 kilometrów od linii walk.

Avitek jest producentem komponentów dla rosyjskich sił powietrznych i wojsk rakietowych. Zakłady zostały prawdopodobnie trafione pociskiem manewrującym FP-5 Flamingo.

25 lipca doszło do ataku na rafinerię w obwodzie tiumeńskim, systemy radarowe i obrony przeciwlotniczej w Rostowie nad Donem oraz statki towarowe na Morzu Kaspijskim.

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Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

21 lipca prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił odwołanie ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Ołeksandra Syrskiego i mianował na jego miejsce generała Mychajła Drapatego, dotychczasowego dowódcę Sił Połączonych i dowódcę grupy operacyjnej „Chortyca”.

Głównym powodem zmiany jest najprawdopodobniej dążenie do wyciszenia protestów społecznych, do których doszło po dymisji popularnego ministra obrony narodowej Mychajła Fedorowa. Generał Syrski pozostawał w sporze kompetencyjnym i personalnym z odwołanym szefem resortu obrony. Powołany na stanowisko naczelnego dowódcy generał Drapaty postrzegany jest jako zwolennik reform zapoczątkowanych przez Fedorowa, cieszy się też popularnością wśród żołnierzy ukraińskich.

22 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował zastępcę szefa Sztabu Generalnego Ukrainy, generała majora Ihora Skybiuka, szefem Sztabu Generalnego Ukrainy. Zastąpił on generała majora Andrija Hnatowa.

22 lipca rosyjska Duma Państwowa uchwaliła ustawę, która pozwala obywatelom Federacji oskarżonym o poważne przestępstwa np. handel narkotykami czy związanym z przestępczością zorganizowaną, podpisywać kontrakty z ministerstwem obrony. Możliwość uniknięcia postępowania karnego ma stanowić motywację do wstępowania w szeregi sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

25 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że straty rosyjskie od początku 2026 roku wyniosły około 131 000 poległych i 93 000 rannych. Według Kijowa intensyfikacja działań rekrutacyjnych prowadzonych przez Rosję pozwoliła na wcielenie ponad 220 tysięcy rekrutów, co mogło skompensować wysoki poziom strat.

Minister polityki rolnej Ukrainy Taras Wysocki oświadczył, że od ​​22 lipca do ukraińskich portów nie wpłynął żaden statek handlowy, odkąd ukraińscy armatorzy wstrzymali rejsy do portów z powodu zwiększonego ryzyka ataków powietrznych ze strony Rosji.

Dowódca Marynarki Wojennej Rosji admirał Aleksandr Moisiejew poinformował o utworzeniu pierwszego pułku systemów bezzałogowych w składzie Floty Północnej. Tworzone w strukturach marynarki wojennej pułki operatorów dronów prawdopodobnie nie będą podporządkowane utworzonym w 2024 roku Siłom Systemów Bezzałogowych. Ich bieżącym zadaniem będzie ochrona infrastruktury portowej i jednostek pływających przed atakami ukraińskich bezzałogowców.

Operator podnośnika usuwa wrak samochodu trafionego podczas rosyjskiego ataku na Słowiańsk, w donieckim regionie. 24 lipca 2026. Fot. Iryna Rybakova, rozpowszechniane przez służby 93. samodzielnej brygady Chołodnyj Jar/AFP

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 21 lipca do poniedziałku 27 lipca 2026 roku.

Południe Ukrainy

Krym – ukraińskie ataki na infrastrukturę energetyczną nadal powodują przerwy w dostawie prądu na półwyspie. W minionym tygodniu drony zniszczyły około dwudziestu podstacji elektrycznych.

Obwód chersoński – nagrania z geolokalizacją opublikowane 21 lipca pokazujące ukraińskiego drona atakującego rosyjską łódź motorową w delcie Dniepru potwierdzają prowadzenie działań przenikających przez rosyjskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze.

Obwód zaporoski – strona ukraińska potwierdziła informacje, że intensywność rosyjskich ataków dronowych doprowadziła do odcięcia stolicy obwodu od połączeń kolejowych. Rosjanie kontynuowali bez powodzenia próby przełamania ukraińskiej obrony na zachód od Hulajpola. Wojska ukraińskie utrzymują inicjatywę w rejonie Stepnohirska, ale Rosjanie podjęli próby oskrzydlenia przeciwnika, atakując na wschód od miasta.

Obwód dniepropietrowski – Wojska ukraińskie kontynuowały działania zaczepne na południowy wschód od Ołeksandriwki i osiągnęły postępy na odcinku Malijiwka – Myrne.

Prognoza: W związku z przekazaniem części sił w podporządkowanie Grupy Armii Centrum wojska rosyjskie działające na południowym odcinku frontu nie będą w najbliższym czasie dysponowały odwodami, co negatywnie wpłynie na zdolności zaczepne agresora w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim.

Donbas

Grupa Armii Centrum po wzmocnieniu jednostkami wydzielonymi ze składu Grupy Armii Wschód (91 pułk strzelców zmotoryzowanych, brygada artylerii rakietowej) oraz trzema odwodowymi pułkami strzelców zmotoryzowanych wznowiła szeroko zakrojone działania zaczepne w pasie odpowiedzialności od Udaczne do Sofiwki. Zakończyły się one postępami na odcinku Rodyńske-Nowooleksandriwka oraz Wilne-Kucheriw Jar na kierunku Zołotyj Kołodiaz. Wieś Nowooleksandriwka znalazła się prawdopodobnie pod kontrolą agresora.

Niepowodzeniem natomiast zakończyło się natarcie sił rosyjskich na odcinku Wozdwyżenka–Szachowe. Czterogodzinne starcie, w którym po stronie rosyjskiej wzięło udział kilkanaście pojazdów opancerzonych i czołgów wspieranych przez kompanie piechoty przemieszczającą się na quadach i motocyklach, nie doprowadziło do przełamania ukraińskiej obrony. Siły agresora prawdopodobnie nie dotarły nawet do linii styczności wojsk i zostały rozbite atakami dronów i ogniem artyleryjskim.

Rosjanie zintensyfikowali działania szturmowe na północ i zachód od Rai-Ołeksandriwki położonej na południowy wschód od Słowiańska. Słowiańsk w minionym tygodniu był codziennie atakowany przez rosyjskie lotnictwo bombami szybującymi, głównie bombami FAB-500.

Nagrania z geolokalizacją opublikowane 24 lipca potwierdzają, że siły ukraińskie nadal utrzymują pozycje na północnym i zachodnim skraju Kostiantyniwki.

Prognoza: Celem działań rosyjskiej Grupy Armii Centrum pozostanie zajęcie Dobropola, co pozwoli na rozwinięcie uderzenia na kierunku północnym i głębokie oskrzydlenie ukraińskiego zgrupowania broniącego rejonu Słowiańsk–Kramatorsk. Grupa Armii Centrum będzie kontynuować działania z kierunku Kostiantyniwki z zadaniem przełamania obrony na południe i na zachód od miasta.

Na północ od rzeki Doniec

Siły rosyjskie w rejonie Kupiańska w minionym tygodniu nie odnotowały postępów. Ukraińska obrona zorganizowana w oparciu o miasto jest wspierana przez operatorów dronów, którzy uniemożliwiają przeprowadzenie skoncentrowanych ataków, atakują bezpośrednie zaplecze oraz rosyjskich operatorów dronów Lancet i Mołnia.

Trwają zacięte walki o Łymań. Wojska ukraińskie skoncentrowały w rejonie miasta jednostki dronowe oraz prowadzą ograniczone działania zaczepne, atakując rosyjskie przeprawy pontonowo-mostowe. Obie strony nie publikowały informacji o położeniu wojsk.

Ataki wojsk rosyjskich w rejonie Borowej zostały odparte i ukraińska obrona pozostała stabilna.

Prognoza: Celem działań rosyjskich pozostaje opanowanie Łymania, Kupiańska i likwidacja zgrupowania na wschód od rzeki Oskoł w rejonie Borowej.

Kierunek charkowski

Rosjanie kontynuowali działania zaczepne na kierunku Wielkiego Burłuku i opanowali wieś Arline wydzielonymi pododdziałami 34 Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych wspieranych czołgami z 11 Pułku Pancernego.

Obwód sumski

Rosjanie kontynuowali działania zaczepne na północny zachód od Sum. Wojska ukraińskie prowadziły obronę stałą i przeprowadziły ograniczone kontrataki. Brak informacji o zmianach w położeniu wojsk.

Prognoza: W obwodzie sumskim i charkowskim rośnie zaangażowanie sił rosyjskich w rejonach przygranicznych, należy więc oczekiwać intensyfikacji działań wiążących wzdłuż rosyjsko-ukraińskiej granicy państwowej.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

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