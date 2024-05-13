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Awantura o kuźnię kadr Ziobry. Na miejscu Kaczyński, policja i przepychanki Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej W piątek rano do pracy w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości stawił się jej nowy rektor-komendant Sławomir Cudak, powołany decyzją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nie został jednak wpuszczony do budynku. Doszło do przepychanek, na miejscu zjawiła się policja i sam Jarosław Kaczyński

Co się wydarzyło?

Drugi dzień z rzędu trwa awantura o zmianę władz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W piątek rano przed siedzibą uczelni w Warszawie stawił się do pracy prof. Sławomir Cudak, który decyzją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka pełni obowiązki rektora Akademii do czasu wyboru nowego rektora przez Senat uczelni.

Nie został jednak wpuszczony do budynku, wezwał więc policję. Na miejscu trwały przepychanki i awantura, ponieważ politycy PiS bronią dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego – nominata Ziobry i działacza jego partii.

Na miejscu od rana protestują m.in. posłanka klubu PiS Maria Kurowska i działacz opozycji demokratycznej w PRL, a jednocześnie niedawny kandydat PiS na RPO Adam Borowski. Policja wyprowadziła z budynku ekipę Telewizji Republika i wyniosła Adama Borowskiego. Prof. Cudak natomiast wszedł do budynku AWS w asyście policji.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał na platformie X:

"Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Moja decyzja jest ostateczna i wykonalna z chwilą podpisania. Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku Rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.”

I w kolejnym wpisie dodał:

„Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Skierowałem oficjalne pisma do p.o. Rektora-Komendanta prof. Sławomira Cudaka oraz Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Procedury zostały zrealizowane, dokumenty doręczone. Oczekuję od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego Rektora-Komendanta do 2028 r. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami.”

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Próba generalna przed przejęciem Trybunału Konstytucyjnego

Do awantury przed uczelnią włączył się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„W związku z gangsterskimi, nielegalnymi próbami przejęcia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przez Donalda Tuska na miejsce udaje się nasz lider” – ogłosił na X poseł Rafał Bochenek.

Kaczyński przed uczelnia pojawił się chwilę po godz. 11.00, jednak nie został wpuszczony do środka. Zmianę władzy na uczelni nazwał „totalnym bezprawiem”.

„Obawiam się, że to z jednej strony próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna przed atakiem na Trybunał Konstytucyjny, a z drugiej strony jest to sprawa związana z taktyką „krok po kroku”. Ale przede wszystkim sądzę, że wymyślili sobie, że sprawdzą, jaka będzie reakcja” – powiedział dziennikarzom prezes PiS.

Według Kaczyńskiego jeszcze we wrześniu nastąpi „próba siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”.

„W tej chwili ataku na Trybunał Konstytucyjny pewnie nie będzie. Z tego względu, że tam jest konferencja międzynarodowa, są przedstawiciele różnych krajów, ale czy nie będzie go wieczorem albo jutro? Tego oczywiście nie wiemy" – powiedział Kaczyński.

„Tutaj nie chodzi o cenę kiełbasy, nie chodzi nawet o cenę benzyny, chociaż to jest bardzo ważna sprawa, ale chodzi po prostu o to, czy będziemy żyli w państwie demokratycznym i suwerennym, bo to jest część realizacji planu, który zmierza do tego, żeby pozbawić Polskę suwerenności, i jeszcze do tego na ogromną skalę" – mówił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński podziękował też protestującym przed AWS za determinację i wezwał wszystkie władze, które „nie są podległe Tuskowi”, do podjęcia wszelkich możliwych środków zgodnych z prawem.

Jaki jest kontekst?

Awantura o powołaną przez Zbigniewa Ziobrę Akademię Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła się jeszcze w czwartek 10 września. Rano tego dnia do siedziby uczelni znajdującej się w Warszawie przyszedł prof. Sławomir Cudak, jednak na miejscu czekali posłowie PiS oraz pracownicy TV Republika.

Drzwi do gabinetu rektora pilnował poseł PiS Mariusz Gosek, wezwano policję, wszystko było transmitowane na żywo przez Telewizję Republika. Prof. Cudak ostatecznie wszedł do budynku, jednak źle się poczuł i pomocy musieli mu udzielić lekarze pogotowia.

Choć dezycję o odwołaniu rektora Sopińskiego minister Żurek podjął już w maju, w czwartek 10 września resort sprawiedliwości poinformował, że po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta AWS.