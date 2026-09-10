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Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru SprawiedliwościFot. Akademia Wymiar...
10 września 2026

Bunt w uczelni kadr Ziobry. Odwołany rektor Sopiński chce zablokować zmianę władzy

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Chodzi o powołaną jeszcze przez Ziobrę Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, na której czele stał jego nominat i działacz jego partii Michał Sopiński. Został odwołany przez ministra Żurka, ale nie chce oddać władzy i zapowiedział próbę przewrotu w uczelni.

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Do starcia o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, która kształciła kadry dla wymiaru sprawiedliwości za czasów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, doszło w czwartek 10 września 2026 roku.

Rano do siedziby uczelni znajdującej się w Warszawie przyszedł prof. Sławomir Cudak, który pełni obowiązki rektora Akademii (jest najstarszym członkiem Senatu uczelni). Poprzedni rektor Michał Sopiński został odwołany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka jeszcze w maju 2026 roku.

Prof. Cudak przyszedł do pracy, by zarządzać uczelnią do czasu wyboru nowego rektora przez Senat uczelni. Ale w uczelni czekali na niego pracownicy TV Republika na czele z Jarosławem Olechowskim oraz posłowie PiS, którzy powoływali się na interwencję poselską. Drzwi do gabinetu prezesa pilnował poseł PiS Mariusz Gosek.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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