Bunt w uczelni kadr Ziobry. Odwołany rektor Sopiński chce zablokować zmianę władzy
Chodzi o powołaną jeszcze przez Ziobrę Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, na której czele stał jego nominat i działacz jego partii Michał Sopiński. Został odwołany przez ministra Żurka, ale nie chce oddać władzy i zapowiedział próbę przewrotu w uczelni.
Do starcia o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, która kształciła kadry dla wymiaru sprawiedliwości za czasów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, doszło w czwartek 10 września 2026 roku.
Rano do siedziby uczelni znajdującej się w Warszawie przyszedł prof. Sławomir Cudak, który pełni obowiązki rektora Akademii (jest najstarszym członkiem Senatu uczelni). Poprzedni rektor Michał Sopiński został odwołany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka jeszcze w maju 2026 roku.
Prof. Cudak przyszedł do pracy, by zarządzać uczelnią do czasu wyboru nowego rektora przez Senat uczelni. Ale w uczelni czekali na niego pracownicy TV Republika na czele z Jarosławem Olechowskim oraz posłowie PiS, którzy powoływali się na interwencję poselską. Drzwi do gabinetu prezesa pilnował poseł PiS Mariusz Gosek.
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