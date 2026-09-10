Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar... Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 września 2026 Bunt w uczelni kadr Ziobry. Odwołany rektor Sopiński chce zablokować zmianę władzy Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 4 minuty Chodzi o powołaną jeszcze przez Ziobrę Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, na której czele stał jego nominat i działacz jego partii Michał Sopiński. Został odwołany przez ministra Żurka, ale nie chce oddać władzy i zapowiedział próbę przewrotu w uczelni. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar... Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar...

Do starcia o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, która kształciła kadry dla wymiaru sprawiedliwości za czasów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, doszło w czwartek 10 września 2026 roku.

Rano do siedziby uczelni znajdującej się w Warszawie przyszedł prof. Sławomir Cudak, który pełni obowiązki rektora Akademii (jest najstarszym członkiem Senatu uczelni). Poprzedni rektor Michał Sopiński został odwołany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka jeszcze w maju 2026 roku.