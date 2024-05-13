Barack i Michelle Obama: „Zabójstwo Alexa Prettiego powinno być sygnałem alarmowym dla każdego Amerykanina”

Prawa autorskie: Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl Fot. Michal Borowczy...

Rozpoczął się 34. finał WOŚP! Katarzyna Kojzar Hasło tegorocznego finału to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na dofinansowanie dziecięcych oddziałów gastroenterologicznych i zakup nowoczesnego sprzętu.

Co się wydarzyło?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dopiero zaczęła grać, a na liczniku już jest ponad 40 mln zł. To kwota deklarowana, która została zebrana m.in. w aukcjach internetowych i przez eskarbonki. Na ulicach w całej Polsce można spotkać wolontariuszy z tradycyjnymi puszkami – liczenie zebranych pieniędzy będzie trwało w sztabach do późnej nocy. Jutro – w poniedziałek 26 stycznia – poznamy kwotę deklarowaną, którą zakończył się finał. Aukcje będą jednak trwały znacznie dłużej, eskarbonki również pozostaną aktywne, dlatego ostateczna suma zostanie podana – tradycyjnie – w marcu.

„Australia już zagrała, na Bali także już był Finał, w Delhi w Indiach również. W Waszyngtonie była burza śnieżna, sztab chciał odwołać Finał, ale później jednak zrobili licytację, czyli też z nami zagrali” – mówił szef WOŚP Jerzy Owsiak podczas rozpoczęcia finału. „Życzmy sobie wszyscy tutaj w Polsce, a także na całym świecie, gdzie tylko gramy – a jest z nami aż 1681 sztabów – aby ten dzień był bardzo ciepły, bez względu na to jaka będzie pogoda nad nami” – witał wolontariuszy i wszystkich przyjaciół Orkiestry.

W sumie kwestuje ponad 120 tys. wolontariuszy w Polsce i 24 innych krajach.

OKO.press gra z WOŚP! Na aukcje wystawiliśmy wyjątkowe grafiki Igi Kucharskiej i Mateusza Mirysa, które znają Państwo z okładek naszych tekstów.

Iga proponuje grafikę, która była okładką tekstu Michała Roleckiego „Słowianie i Słowianki. Tutejsi czy migranci?”:

il. Iga Kucharska

Można ją wylicytować TUTAJ.

Mateusz wybrał grafikę, która była okładką tekstu „Matko, udowodnij ZUS-owi, że nie jesteś oszustką” Adriany Hochmańskiej:

il. Mateusz Mirys

Można ją wylicytować TUTAJ.

Jaki jest kontekst?

„Gastroenterologia dziecięca w Polsce to specjalizacja, która zmaga się z wieloma wyzwaniami – zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia chorób układu pokarmowego. Problemem jest i rosnąca liczba pacjentów, i konieczność posiadania nowoczesnego sprzętu, którego użycie poprawia wyniki leczenia, w tym tych pacjentów, którzy wymagają wsparcia chirurgicznego” – pisał WOŚP po ogłoszeniu celu tegorocznej zbiórki. Wszystkie pieniądze z Orkiestry zostaną przeznaczone na doposażenie dziecięcych oddziałów gastroenterologicznych.

WOŚP chce kupić m.in.:

mobilny cyfrowy aparat RTG;

sprzęt do endoskopii przewodu pokarmowego;

sprzęt dla ośrodków prowadzących żywienie pozajelitowe;

konsolę chirurgiczną da Vinci Xi, która pozwala lekarzowi sterować robotem chirurgicznym, wykonującym skomplikowane procedury w mało inwazyjny sposób;

nowoczesne stoły operacyjne.

