Grenlandczycy protestują przeciwko Trumpowi

Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny
W sobotę w Dani i Grenlandii odbędą się protesty przeciwko planom siłowej aneksji wyspy przez USA. Donald Trump straszy konsekwencjami finansowymi tym, którzy mu przeszkodzą i w mediach społecznościowych ogłasza się „Królem Ceł”
W sobotę 17 stycznia w Grenlandii i Danii zaplanowano serię demonstracji przeciwko planowi aneksji Grenlandii przez USA. W Kopenhadze trwają spotkajnia dwupartyjnej delegacji amerykańskich kongresmenów z duńskimi i grenlandzkimi urzędnikami. W piątek 16 stycznia w stolicy Danii Amerykanów powitały flagi Grenlandii wywieszone na masztach kluczowych instytycji. Delegacja z Kongresu przyjechała załagodzić sytuację na linii USA-NATO, po tym jak Donald Trump ogłosił chęć przejęcia kontroli nad wyspą. Pokojowy ton spotkań nie ma jednak większego znaczenia, bo Białym Dom pozostaje nieugięty. W piątek 16 stycznia Donald Trump straszył, że wobec krajów, które będą blokować przejęcie Grenlandii, może sięgnąć po presją gospodarczą. „Mogę wprowadzić cła na kraje, jeśli nie zgodzą się w sprawie Grenlandii, bo potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego. Mogę więc to zrobić” – mówił Trump. Poźniej w serwisie Truth Social Trump opublikował swoje czarno-białe zdjęcia, na których z zaciśnietymi pięściami i poważną miną, pochyla się nad biurkiem w Gabinecie Owalnym. Zdjęcia opatrzył podpisami: „Pan cło” i „Król cła”.
Organizacja Uagut, zrzeszająca Grenlandczyków mieszkających w Danii, w odezwie przed sobotnimi protestami poinformowała, że celem manifestacji jest "przekazanie jasnego i jednolitego przesłania o poszanowaniu demokracji i podstawowych praw człowieka w Grenlandii”.
„W obecnych czasach ważne jest, abyśmy pokazali zjednoczony front i szeroko współpracowali. Domagamy się poszanowania prawa Grenlandii do samostanowienia i poszanowania mieszkańców Grenlandii. Jest to walka nie tylko o Grenlandię, ale także o resztę świata” – przekazał mediom Poul Johannesen z inicjatywy obywatelskiej Hands Off Kalaallit Nunaat, cytowany przez brytyjski dziennik „The Guardian” .
W stolicy wyspy Nuuk hasłem protestu jest sprzeciw wobec traktowaniu Grenlandii „jako przedmiotu geopolitycznych negocjacji”.
Trump zaostrzył kurs po tym, jak europejskie państwa podjęły decyzję o wysłaniu niewielkich kontyngentów wojskowych na Grenlandię. Symboliczna obecność europejskich żołnierzy na należącej do Danii wyspie ma w założeniu studzić zapędy administracja Donalda Trumpa do siłowej aneksji Grenlandii. 1
3 żołnierzy wysłały w czwartek na Grenlandię Niemcy, dołącza do nich również 2 oficerów łącznikowych z Norwegii. Na wyspie są już żołnierze z „francuskiej misji wojskowej” – w nieujawnionej liczbie. „Pierwsza grupa francuskich wojskowych jest już na miejscu i zostanie wzmocniona w najbliższych dniach środkami lądowymi, powietrznymi i morskimi” – tak mówił o tym prezydent Francji Emmanuel Macron.
Do ewentualnej obrony Grenlandii szykuje się też Dania. Duński minister obrony Troels Lund Poulsen zadeklarował już, że Dania zwiększy swoją obecność wojskową na wyspie. Wcześniej duński MON informował, że obecni na Grenlandii duńscy żołnierze otrzymali rozkaz natychmiastowego zbrojnego reagowania na ewentualne pojawienie się na wyspie sił agresora.
Szymon Hołownia oznajmił o 23 w piątek, że jest zmęczony i przerwał obrady Rady Krajowej, która miała zdecydować co z wyborami przewodniczącej/przewodniczącego tej partii. Nieoficjalnie wiadomo, że chce wystartować w tych wyborach, napotkał jednak na opór
W piątek 16 stycznia wieczorem zebrała się online Rada Krajowa Polski 2050. Miała zadecydować, co dalej z wyborami jej lidera po unieważnieniu II tury wyborów, które odbyły się 12 stycznia.
Jednak po godzinie 23 obrady przerwano. Jak poinformowała prowadząca obrady Agnieszka Buczyńska, podjęła ona decyzję o zarządzeniu przerwy do poniedziałku do godz. 18.00. Posłanka, której prowadzenie obrad miał przekazać Szymon Hołownia, zapewniła we wpisie na X, że jej decyzja była podyktowana „troską o zachowanie standardów”.
Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, prawdziwą przyczyna był opór, jaki napotkał Hołownia. Przed piątkową Radą Krajową zaproponował dwa wyjścia: powtórka drugiej tury albo całych wyborów. Sam obstawał za powtórką całych wyborów, mógłby wtedy ubiegać się o ponowny wybór.
- Jest też trzeci scenariusz, czyli wydłużenie rządów lidera. Kadencja kończy mu się 18 stycznia, a dwa dni później to samo czeka cały zarząd partii – mówił „Wyborczej” polityk Polski 2050, który prosi o anonimowość. I dodaje: „Hołownia byłby pełniącym obowiązki do momentu rozpisania nowych wyborów przewodniczącego. Gotowe są już odpowiednie opinie prawne. Pozostaje tylko pytanie, jak długo miałaby trwać ta sytuacja przejściowa?”.
Według „Wyborczej”, Hołownia groził, że jeśli nie będzie powtórki całych wyborów, to jest gotów odejść z partii. Zwolennikom Hołowni nie udało się m.in. przegłosować wniosku o przeprowadzenie wyborów od początku. Kiedy Hołownia przekonał się, że nie ma większości, po godz. 23 wylogował się z obrad (odbywały się zdalnie). Polityk tłumaczył partyjnym działaczom, że jest zmęczony. Wznowienie obrad zapowiedziano na poniedziałek 19 stycznia.
W poniedziałek 12 stycznia 2026 miała odbyć się druga, rozstrzygająca tura wyborów na przewodniczącą partii Polska 2050. Po pierwszej turze w wyborach zostały dwie kandydatki:
Głosowanie w II turze rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 16. Ogłoszenie wyników planowano na godz. 22. W nocy biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że głosowanie unieważniono.
„Z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania. W związku z tym II tura wyborów Przewodniczącego Partii Polska 2050 z 12 stycznia 2026 r. została w całości unieważniona” – napisał w mediach społecznościowych poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka.
W październiku 2025 roku Szymon Hołownia ogłosił, że nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego partii Polska 2050. Miesiąc później zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu.
Wcześniej zaczął starania o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Otrzymał w tej kwestii poparcie rządu oraz prezydenta. W 2025 roku Hołownia odbył szereg podróży zagranicznych, które miały przybliżyć go do objęcia stanowiska. Ostatecznie jednak funkcję objął Barham Salih, były prezydent Iraku.
O przejęcie władzy po Szymonie Hołowni poza Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz (277 głosów w I turze), i Pauliną Hennig-Kloską (131), ubiegali się też Joanna Mucha (119), Ryszard Petru (95) i Rafał Kasprzyk (34).
Wyniki wyborów w Polsce 2050 są ważne nie tylko dla samej partii, ale również dla całej koalicji rządzącej.
„Być może ze względu na tę polityczną stawkę wybory w Polsce 2050 okazały się dużo ciekawsze i dużo bardziej brutalne niż początkowo można się było spodziewać. I niż by sugerował wizerunek centrowej, chodzącej środkiem drogi partii” – piszą w OKO.press Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak.
Masakry demonstrantów przeprowadzone przez władze Iranu doprowadziły do chwilowego stłumienia protestów. Masowa mobilizacja sił bezpieczeństwa jest jednak nie do utrzymania. Członkowie estabilishmentu zaczęli wyprowadzać oszczędności za granicę – ocenia amerykański Institute for the Study of War (ISW)
Co się wydarzyło?
Amerykański think-tank Institute for the Study of War (ISW), znany z precyzyjnych analiz toczących się obecnie konfliktów zbrojnych, opublikował swoją ocenę sytuacji w Iranie. Według ISW:
Jaki jest kontekst?
Protesty w Iranie rozpoczęły się pod koniec grudnia w Teheranie. W pierwszej dekadzie stycznia objęły cały kraj i stały się masowe. Początkowo demonstranci wychodzili na ulicę z przyczyn przede wszystkim ekonomicznych – inflacja w Iranie przekroczyła w tym roku 5o proc. W kolejnej fazie protestów oliwy do ognia dolały władze Iranu – które ogłosiły stan wojenny i niemal całkowicie odcięły kraj od internetu. 8 i 9 stycznia władze przeprowadziły krwawą pacyfikację protestów – w wielu miastach kraju do demonstrantów strzelali żołnierze, funkcjonariusze policji i służb oracz członkowie Korpusu Strażników Rewolucji.
Za nadawanie przesyłek z ładunkami zapalającymi pięciu oskarżonym grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności
Prokuratura Krajowa poinformowała w piątek 16 stycznia, że do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany akt oskarżenia dotyczący jednej z najbardziej niebezpiecznych akcji sabotażowych przeprowadzonych dotąd na terenie Europy na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Akt oskarżenia objął 5 osób: 4 obywateli Ukrainy (Vladyslava D., Viacheslava C., Vladyslava B., Serhiiego Y.) oraz 1 obywatela Federacji Rosyjskiej (Aleksandra B.). Prokuratorzy zarzucają całej piątce działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu oraz udział w aktach sabotażu wymierzonych w infrastrukturę lotniczą i logistyczną. Chodzi o nadawanie w lipcu i sierpniu 2024 roku za pośrednictwem działających na terytorium Polski i innych krajów UE firm przesyłek kurierskich zawierających ładunki zapalających.
Wszyscy oskarżeni przebywają w aresztach. Za zarzucane czyny grozi im nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Piątka oskarżonych latem 2024 roku przeprowadziła jedną z potencjalnie najbardziej niebezpiecznych operacji sabotażowych wymierzonych w kraje europejskie. Sabotażyści nadali łącznie 6 przesyłek. Cztery z nich – zawierające ładunki zapalające – zostały nadane z Wilna do Polski i Wielkiej Brytanii. Dwie kolejne przesyłki nie zawierały ładunku zapalającego – służyły jednak testowaniu kanałów logistycznych. Nadane zostały z Warszawy do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Z czterech przesyłek uzbrojonych w ładunki zapalające, zadziałały trzy. Spowodowały one pożary (każdorazowo w trakcie transportu) w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Ewentualne dotarcie przesyłek do hubów logistycznych lub na lotniska mogło skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami.
Rosyjskie służby organizują i inspirują akty sabotażu wymierzone w kraju Zachodu od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. W OKO.press piszemy o tym regularnie. Anna Mierzyńska z OKO.press ujawniła mechanizmy werbowania kandydatów do przeprowadzania sabotaży – odbywa się to najczęściej za pośrednictwem Telegrama.
Najnowszy duży akt sabotażu nadzorowany przez Rosję miał w Polsce miejsce w nocy z 29 na 30 grudnia. Rosjanie przeprowadzili cyberatak na polską infrastrukturę energetyczną – celem było pozbawienie części mieszkańców naszego kraju ogrzewania. Cyberatak został udaremniony.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada, że rozpocznie działania w celu pozbawienia ukrywającego się na Węgrzech Zbigniewa Ziobry diet poselskich i obcięcia jego uposażenia poselskiego o 90 proc. Powód? Nieobecności na posiedzeniach Sejmu
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że będzie dążył do ukarania Zbigniewa Ziobry drastycznym obniżeniem jego dochodów z tytułu sprawowania mandatu posła. Jeśli plan Czarzastego się powiedzie, ukrywający się na Węgrzech były minister sprawiedliwości ma zarabiać mniej niż jedną trzecią polskiej pensji minimalnej. Czarzasty opisał przed kamerami, co dokładnie zamierza zrobić:
Jeśli Ziobro nie stawi się do tego dnia w parlamencie, 21 stycznia będzie 18-stym dniem jego nieobecności na posiedzeniach Sejmu. 7 dni później – 28 stycznia – minie regulaminowy termin na usprawiedliwienie przez niego nieobecności. 29 stycznia Czarzasty zamierza skierować wniosek o ukaranie posła za brak stawiennictwa na posiedzeniach do sejmowej komisji regulaminowej. Ta może nałożyć na posła Ziobrę jedną z trzech stricte symbolicznych kar: może „zwrócić posłowi uwagę”, upomnieć go lub ukarać go naganą. Każda z tych decyzji stanowiłaby dla Czarzastego podstawę do dalszych działań. Czarzasty zamierza bowiem po decyzji komisji regulaminowej skierować wniosek do Prezydium Sejmu o karę finansową dla Ziobry w postaci pozbawienia go diet poselskich w całości oraz obcięcia jego uposażenia poselskiego do 1/10 jego obecnej wysokości. To zaś sprawiłoby, że Ziobro co miesiąc otrzymywałby z Kancelarii Sejmu przelew w wysokości jedynie 1350 zł brutto.
Prokuratorzy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w nadzorowanym przez niego jako ministra sprawiedliwości w rządzie PiS Funduszu Sprawiedliwości. Po pozbawieniu go na wniosek prokuratury immunitetu przez Sejm i wyrażeniu zgody na jego tymczasowe aresztowanie, Zbigniew Ziobro ukrywa się nieprzerwanie na Węgrzech rządzonych przez powiązanego politycznym sojuszem z PiS Viktora Orbana. Rząd Orbana udzielił mu azylu politycznego, co według węgierskich władz ma go w przyszłości chronić przed próbami zatrzymania go na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (który jak dotąd nie został wydany). Wcześniej taką samą ochroną został przez Węgrów objęty poszukiwany przez polską prokuraturę również w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości były zastępca Ziobry Marcin Romanowski.
O tym, że polskie sądy mogą na azyl Ziobry i Romanowskiego patrzyć zupełnie inaczej niż Viktor Orban i jego ekipa pisze w OKO.press Mariusz Jałoszewski.
Paulina Pacuła opisuje natomiast w OKO.press sytuację polityczną na Węgrzech – i zwraca uwagę na fakt, że po całkiem prawdopodobnej przegranej Orbana i jego partii Fidesz w nadchodzących wyborach parlamentarnych, Ziobro i Romanowski mogą stracić dotychczasową ochronę.
