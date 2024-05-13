Prawa autorskie: 29.07.2026 Warszawa , Aleja Roz 2 , Ministerstwo Sprawiedliwosci . Minister sprawiedliwosci, prokurator generalny Waldemar Zurek podczas konferencji prasowej podsumowal rok pracy na stanowisku ministra sprawiedliwosci . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 29.07.2026 Warszawa ...

Jesteś ofiarą Zondacrypto? Zgłoś się do Estonii Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Termin zgłaszania roszczeń dotyczących upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto upływa 27 października 2026

Co się wydarzyło

15 września 2026 Prokuratura Krajowa przypomniała klientom upadłej giełdy: „wierzyciele winni zgłaszać swoje roszczenia syndykowi bezpośrednio lub przez pełnomocnika”.

Prokuratura podaje dokłądne informacje:

„Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Margus Lentsius, adres kancelarii: Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Lõõtsa 8 A, Tallinn, telefon: + 372 5045959, e-mail: [email protected]”.

W komunikacie prokuratura podkreśla:

„pokrzywdzeni powinni powiadomić syndyka upadłościowego o wszystkich swoich roszczeniach wobec dłużnika, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od podstawy roszczenia i jego obowiązywania”.

I dalej: „jedynie zgłoszenie swoich roszczeń bezpośrednio do syndyka stanowić będzie podstawę do ich dochodzenia w trwającym postępowaniu upadłościowym. Złożenie zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury oraz uzyskanie statusu pokrzywdzonego nie zastępuje zgłoszenia roszczeń syndykowi ani nie jest wystarczające dla przystąpienia do postępowania upadłościowego”.

Jaki jest kontekst

Operator giełdy kryptowalut Zondacrypto (spółka BB Trade Estonia OÜ) ogłasił niewypłacalność w kwietniu 2026 roku, a formalną upadłość sąd w Tallinie ogłosił 27 sierpnia 2026 roku.

Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o popełnieniu przestępstwa dotyczących Zondacrypto.

„Prokuratura zabezpieczyła już ponad 100 milionów zł na majątku Zondacrypto i Krala na poczet pokrycia strat poszkodowanych w tej sprawie. Minister Żurek w wywiadzie 27 sierpnia mówił, że zabezpieczenie interesów i praw poszkodowanych obywateli jest priorytetem.

Prokuratura cały czas szacuje szkody klientów Zondacrypto. Wylicza je na podstawie zgłoszeń do prokuratury. Do tej pory zaksięgowano 99 milionów złotych strat zgłoszonych przez samych poszkodowanych. Ale kwota będzie większa, bo kolejne zawiadomienia klientów są sprawdzane. Już kilka miesięcy temu prokuratura szacowała je na 350 milionów złotych. Ponadto estoński syndyk upadłej Zondacrypto — tam była zarejestrowana giełda kryptowalut — szacuje, że klienci mogą zgłosić wierzytelności na kwotę 700 milionów euro. Czyli blisko 3 miliardy złotych”.